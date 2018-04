Llevan la pascua a los más necesitados

Pollo en salsa Alfredo y pastel de zanahoria fue parte del menú especial. Domingo 1 de abril del 2018. Caridades Católicas. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Pollo en salsa Alfredo y pastel de zanahoria fue parte del menú especial. Domingo 1 de abril del 2018. Caridades Católicas. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Empleados y voluntarios regalaron los tradicionales huevos de Pascua con caramelos sorpresa. Domingo 1 de abril del 2018. Caridades Católicas. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Fueron 85 los voluntarios para servir los mil platillos del almuerzo de Pascua. Domingo 1 de abril del 2018. Caridades Católicas. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

El domingo 1 de abril se celebró el Día de Pascua, trascendente día festivo para el calendario americano, y con su equivalencia en las celebraciones religiosas latinas como el domingo de resurrección, fechas para convivir con los seres queridos. Además de enseñar las tradiciones a los más pequeños de casa.

En Caridades Católicas ofrecen servicio de alimento todos los días del año, para una fecha especial como el domingo anterior, los más de 85 voluntarios, personal de cocina, administrativo y el patrocinador Raising Canes, decoraron con los huevos de Pascua que contuvieron caramelos sorpresa e inclusive hay quien portó las orejas de conejo para hacer más amena la ocasión.

Leslie Carmine, vocera de Caridades Católicas, dijo que, “estamos muy felices de celebrar Pascua con aquellos que son menos afortunados en nuestra comunidad de Las Vegas, agradecemos a Raising Canes, que patrocinaron mil almuerzos, para todos los que hoy no tienen otro lugar en donde pasarla”.

Los mil platillos consistieron en pollo con salsa Alfredo, pasta, ensalada y pastel de zanahoria como postre, las comidas que se preparan en Caridades Católicas siempre deben de cuidar el balance en la pirámide alimenticia, así lo informó Carmine.

Los restaurantes Canes no abrieron el 1 de abril, y quien así lo decidió de sus empleados fueron voluntarios para el evento en Caridades Católicas, “venimos 85 empleados de Canes a servir a nuestra comunidad, después de aquí podemos convivir el resto de la tarde con nuestras familias, estas personas, desamparados, espero se lleven una alegría hoy”, dijo Andrea Hartry, voluntaria.

Justin Micatrotto, presidente de Raising Canes, comentó, “una comunidad fuerte es lo que queremos ver, no todo es negocio, hoy (abril 1) no abrimos los restaurantes, es una perdida desde la vista empresarial, sin embargo el venir a donar el lunch, prepararlo y servirlo eso no puede evaluarse de ninguna forma que la satisfacción de ayudar”.

-Reciben 10 millones de dólares de donación

En otro orden de ideas, parte de las novedades de Caridades Católicas, es que recibieron la donación de $10 millones de dólares por parte de la Fundación Fertitta, cantidad económica que será utilizada para la renovación de todo el campus que da servicio a la comunidad de desamparados. Informó su vocera Carmine.

Desde el área de comedor en donde se desarrollan la mayoría de sus eventos, hasta toda la infraestructura de dormitorios, regaderas, área de compartimientos temporales, la ampliación de sus programas de capacitación para el empleo y la seguridad de mantener los 800 platillos de comida caliente preparada en sus cocinas que regalan cada día.