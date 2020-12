Lluvia podría hacer una rara aparición el jueves en Las Vegas

Posible lluvia, eso es todo.

Bueno, sólo del 20 al 30 por ciento, pero es la mayor probabilidad de lluvia que se ha visto en ocho meses.

Un frente frío se dirigirá a través del Valle de Las Vegas el jueves, trayendo una posibilidad de lluvia desde la tarde hasta la noche.

“La mejor ventana para lluvias aisladas es probablemente de 3 a 7 p.m.”, comentó el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, John Adair. “Entrará por el noroeste, pero las posibilidades son del 20 al 30 por ciento en todo el valle. Existe la posibilidad de que McCarran (el Aeropuerto Internacional) pueda ver una lluvia medible”.

La estación meteorológica oficial no ha medido lluvia desde el 20 de abril, un periodo récord de 241 días.

Los pronósticos anteriores sólo tenían un posible pronóstico de nieve en Mt. Charleston.

En lugar de llegar al centro de Nevada y luego girar hacia Utah, ahora “se espera que el frente vaya más profundo, justo hasta Las Vegas”, predice Adair.

☀️ Pleasant weather expected today.

Next up: ☁️ + 🌬️ on Thursday with upcoming weather system.

🌧️❄️Scattered showers are expected across the southern Great Basin tomorrow, remaining mostly dry from Las Vegas south.#NVwx #CAwx #AZwx pic.twitter.com/DbdevqOih4

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) December 16, 2020