Lluvia se extiende por Las Vegas antes de nevadas previstas

Una tormenta comenzó a mojar el Valle de Las Vegas a primera hora del lunes. La lluvia acabará convirtiéndose en nieve en muchas zonas a lo largo del día, según el Servicio Meteorológico Nacional.

A las 8 de la mañana, el Aeropuerto Internacional McCarran informaba de un rastro de lluvia que empezó a caer sobre las 2 de la madrugada.

“La lluvia está empezando a llenar el valle ahora y se mantendrá así durante las próximas dos horas hasta las 10 u 11”, reveló la meteoróloga, Chelsea Kryston. “Los bordes sur, norte y oeste están recibiendo lluvia”.

La nieve pesada está cayendo en las elevaciones más altas. Mount Charleston ha recibido siete pulgadas de la tormenta en las últimas 24 horas.

La Ruta Estatal 160 fue cerrada brevemente en la Ruta Estatal 159 cerca de Mountain Springs debido a la nieve y a la carretera helada. Fue reabierta alrededor de las 4:45 a.m., pero se recomendó a los automovilistas que tuvieran mucha precaución.

So you've heard us talk about snow… a lot. ❄️

Through the day on Monday, lower elevations can expect persistent light rain, especially across S. Nevada & NW Arizona including #LasVegas. 🌧️

In other words *clears throat* DUST OFF THOSE UMBRELLAS!! ☔️#VegasWeather #NvWx #AzWx pic.twitter.com/QPdT5oE8kQ

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) January 24, 2021