Lluvia y mucho frío probables para el lunes en Las Vegas

Si te gusta el clima cálido, disfruta de los próximos días antes de que llegue una sólida ráfaga de otoño el fin de semana en el Valle de Las Vegas.

“Tendremos algunas temperaturas de congelación fuera de Las Vegas y puede que incluso consigamos algunas en el valle”, predijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Todd Lericos, sobre el pronóstico para el lunes y el martes.

A weather system dropping down from western Canada will likely bring a cold snap to our region early next week. Widespread first freeze for many areas and even a dusting of snow possible in terrain above 4000 feet. #nvwx #azwx #cawx pic.twitter.com/O0g2F8Gq5q

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) October 21, 2020