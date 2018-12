Lluvia y nieve cae en Las Vegas y el Monte Charleston

La mayor parte del Valle de Las Vegas vio una buena dosis de lluvias el jueves por la tarde, y algunas áreas recibieron casi un cuarto de pulgada de lluvia. Al menos varios centímetros de nieve cayeron en las cercanas Montañas de Primavera.

El Servicio Nacional de Meteorología publicó, en un tweet, que “el extremo oeste y el centro recibían las cantidades más altas fuera del Monte Charleston”.

Rain has ended across Las Vegas. Check out the rainfall totals from this system! Looks like the far westside and downtown received the highest amounts outside of Mt Charleston #nvwx #vegasweather pic.twitter.com/W8cOFNBYVb

