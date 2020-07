Lluvia y rayos en el Valle de Las Vegas el lunes

Residentes del Valle de Las Vegas podrían ver ligeras lluvias junto con algunos relámpagos el lunes, según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

“Habrá algunos aguaceros y tormentas moviéndose a través del valle ahora mismo y continuarán durante la mañana antes de un descanso y luego volverán más tarde en el día”, comentó la meteoróloga Kate Guillet poco antes de las 5 a.m. del lunes. “La mayoría de la gente probablemente verá algo de acción hoy, incluyendo rayos. Gran parte de la precipitación no estará golpeando el suelo porque está muy seco afuera”.

📡Good morning! Here is your 6 AM radar update. We are still seeing a wide swath of light showers with a few lightning strikes across Clark and Mohave counties this morning. Gusty winds of 40-50 mph, have been measured out of the stronger activity. #vegaswx #nvwx #azwx pic.twitter.com/wsOop5EsVj

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 20, 2020