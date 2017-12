$ 13.7 millones en bonos aún en juego para trabajo de Proyecto Neon

Kiewit Infrastructure West Co., el contratista general de Proyecto Neón, podría cosechar $ 13.7 millones en bonificaciones potenciales a través de la fecha de finalización del proyecto en noviembre.

Vista de la autopista U.S.95 mirando hacia el este en Martin Luther Boulevard en Las Vegas. A la derecha del puente está la nueva alineación de U.S. 95 hacia el sur que fue completada por Kiewit Infrastructure West Co., el contratista general bajo un contrato de diseño-construcción de $ 559.4 millones para Project Neon. (Construcción Kiewit)

Vista de la autopista U.S.95 mirando hacia el oeste desde arriba del Spaghetti Bowl hacia Rancho Drive en Las Vegas. El proyecto se completó recientemente como parte del Proyecto Neon en Las Vegas (Kiewit Construction)

La tercera fase restante del proyecto tiene una ventana de 250 días, de marzo a noviembre. La fase involucrará varios puntos claves de la Interestatal 15 que tienen un máximo de incentivos permitidos para la finalización anticipada por un total de $ 13.7 millones.

Kiewit Infrastructure West recibió una bonificación de $ 5.16 millones por completar la segunda fase del proyecto el 22 de noviembre, casi dos meses antes de lo previsto. Los funcionarios dijeron que la finalización temprana no comprometió la calidad del trabajo.

“Las pautas de calidad no cambian si el trabajo finaliza temprano, tarde o a tiempo”, dijo Tony Illia, vocero del Departamento de Transporte de Nevada. “Todo debe cumplir con los estrictos estándares de diseño de la Administración Federal de Carreteras, independientemente. Si el trabajo es insatisfactorio o incompleto, NDOT no firmará de entregado y no se pagará al contratista “.

El requisito principal para la bonificación fue abrir los carriles de la carretera U.S. 95, norte y sur, hasta la capacidad máxima, dijo Illia. Capacidad total significa tres carriles en cada dirección para el intercambio de Spaghetti Bowl y dos carriles en cada dirección a través o debajo del bowl, dijo.

La fecha límite para devolver la autopista U.S. 95 a su capacidad máxima fue el 15 de enero. Si la compañía hubiera terminado tarde, Illia dijo que habría habido una cuota de $ 97,000 por día, la misma cantidad que le bonificación.

Proyecto Neón, el proyecto más grande de autopistas de obras públicas en la historia de Nevada, comenzó en abril de 2017 y se suponía que reduciría los accidentes y agregaría líneas de tráfico al cruce de autopistas más transitado de Nevada en la carretera interestatal 15 y la carretera U.S. 95.

Kiewit Infrastructure West está trabajando bajo un contrato de diseño y construcción de $ 559.4 millones, que lleva a casi $ 20 millones en incentivos de finalización temprana y millones de dólares en posibles multas por retraso.

Trabajo futuro

La siguiente fase de trabajo incluirá impactos principales en la Interestatal 15 entre Sahara Avenue y el extremo norte del Spaghetti Bowl.

La finalización anticipada de la segunda fase le permite a Kiewit más tiempo para planificar y prepararse para el trabajo que tendrá lugar en 2018, dijo Jay Proskovec, vocero de la compañía.

“Tendremos alrededor de nueve meses para construir 18 puentes y más de 2 millas de pavimentación de concreto”, dijo.

Alexander Paz, director del Transportation Research Center en UNLV, dijo que es común tener incentivos adicionales en grandes proyectos de construcción.

“Lo opuesto también es común; es decir, si hay demoras, los contratistas deben pagar por la pérdida correspondiente “, dijo Paz.

Illia dijo que los requisitos para las bonificaciones en la Fase 3 de Proyecto Neón seguirán siendo los mismos.

“Entonces, el estándar de calidad no cambia entre los sitios claves del cronograma”, dijo Illia. “Una vez más, todo debe cumplir con estrictos estándares de diseño de calidad federal. Las bonificaciones están esencialmente ligadas al tiempo. El cronograma del proyecto tiene una escala de incentivos que paga bonificaciones por día hasta un monto máximo “.

El 30 de noviembre, NDOT comenzó la construcción de un intercambio de autopistas por $ 33.7 millones para la Interestatal 15 y la Avenida Starr, que tiene como objetivo reducir la congestión del tráfico en el suroeste de Las Vegas y en Henderson. El contrato fue adjudicado a Las Vegas Paving, y se espera que el trabajo finalice en mayo de 2019.

