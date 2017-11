14 demandas más presentadas por tiroteo masivo en Las Vegas

Las cruces y los recuerdos que dejaron los visitantes en un monumento conmemorativo de la Ruta 91 a las víctimas del tiroteo en el cartel de Bienvenido a Fabuloso Las Vegas, jueves 9 de noviembre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Las cruces y los recuerdos que dejaron los visitantes en un monumento conmemorativo de la Ruta 91 a las víctimas del tiroteo en el cartel de Bienvenido a Fabuloso Las Vegas, jueves 9 de noviembre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

A medida que pasan los días, las demandas por el tiroteo de Las Vegas se acumulan.

Según las denuncias presentadas el miércoles en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, otras 14 personas están buscando compensación por daños y perjuicios por el tiroteo masivo del 1° de octubre, que dejaron 58 asistentes al concierto muertos y más de 500 heridos.

El hotel en el que se encontraba el pistolero, el Mandalay Bay, y su compañía operadora, MGM Resorts International, fueron nombrados como demandados, al igual que los organizadores del festival de música y el fabricante de los dispositivos bump stocks- dispositivos que el pistolero obtuvo legalmente y luego usó para rafaguear con armas semiautomáticas a la multitud.

El abogado de Las Vegas Timothy Titolo dijo que las personas más nuevas que buscan demandar por daños son de Nevada, California e Illinois. Algunos asistían al festival Route 91 Harvest, y al menos uno estaba trabajando en el evento, según las demandas.

“De estos 14 casos, hay una pareja que recibió disparos y sobrevivió, una muerte por negligencia y muchas otras personas que fueron heridas no por un arma de fuego, sino por metralla o durante la fuga”, dijo Titolo, quien agregó que todos experimentan algún grado de trauma emocional.

Titolo representa a los demandantes junto con un bufete de abogados con sede en Chicago, que manejó muchas de las demandas relacionadas con los tiroteos masivos del año pasado en el club nocturno Pulse en Orlando, Florida.

Las quejas más recientes argumentan que el Mandalay Bay no logró dotar de personal adecuado a su departamento de seguridad, no tuvo planes de respuesta activa al tirador y, en la última década, no pudo organizar una encuesta de seguridad para evaluar los riesgos potenciales.

El pistolero también fue tratado como “invitado VIP de MGM”, alegan las quejas, citando al menos una habitación de cortesía y el uso de un ascensor de servicio. Las demandas también cuestionan por qué no había más cámaras de seguridad en el piso 32, donde se encontraba el pistolero, y por qué el hotel no había instalado dispositivos de detección de disparos en cada habitación.

En referencia a Live Nation Entertainment, la compañía que organizó el festival de música country, las quejas de que el evento no tenía suficientes salidas adecuadamente marcadas, no contaba con el personal adecuado y los organizadores no capacitaron a los empleados en caso de emergencia.

La demanda también alega que el fabricante de dispositivos bump stock Slide Fire Solutions comercializa y vende sus dispositivos “sin ninguna medida o salvaguarda razonable y que los cuales el asesino utilizó para fines tan horribles”.

Dos demandantes fueron contactados por teléfono el miércoles, pero se negaron a hacer comentarios.

En una declaración a The Associated Press el miércoles, MGM Resorts International calificó el tiroteo como un “acto meticulosamente planeado, malicioso… “, y agregó que respondería a cualquier acusación solo a través de “los canales legales apropiados”.

Uno de los abogados de Chicago, Antonio Romanucci, dijo que es probable que se presenten más demandas.

“Estamos hablando con varias personas”, dijo. “Si cumplen con los criterios, definitivamente avanzaremos con ellos”.

Póngase en contacto con Rachel Crosby en rcrosby@reviewjournal.com o llame al 702-477-8301. Sigue a @rachelacrosby en Twitter.