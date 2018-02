Abogado de Arizona no espera que su cliente sea acusado en tiroteo de Las Vegas

Douglas Haig, al centro, habla con la policía de Mesa, Arizona, afuera de su casa el martes 30 de enero de 2018. Haig fue identificado en registros de búsqueda desde principios de octubre como una persona de interés en la investigación de tiroteo en Las Vegas. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Un camión de mudanza entrega un vehículo a la casa de Douglas Haig en Mesa, Arizona, el miércoles 31 de enero de 2018. Haig fue identificado en registros de registro de búsqueda desde principios de octubre como una persona de interés en la investigación de tiroteo en Las Vegas. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Un camión de mudanza entrega un artículo a la casa de Douglas Haig en Mesa, Arizona, el miércoles 31 de enero de 2018. Haig fue identificado en registros de registro de búsqueda desde principios de octubre como una persona de interés en la investigación de tiroteo en Las Vegas. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Un vehículo frente a la casa de Douglas Haig en Mesa, Arizona, el miércoles, 31 de enero de 2018. El negocio de Haig, munición militar especializada, se anuncia en la parte posterior. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

El miércoles 31 de enero de 2018 se pegó un letrero escrito a mano de "no traspasar" en el timbre de la casa de Douglas Haig en Mesa, Arizona. Haig fue identificado en los registros de búsqueda desde principios de octubre como una persona de interés en las investigación de tiroteo en Las Vegas. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

MESA, Ariz. – El abogado que representa al residente de Arizona Douglas Haig, nombrado en octubre como una “persona de interés” en la investigación de tiroteo en Las Vegas, dijo que cree que su cliente “no tiene ninguna relación con la situación”.

“Me parece que si él todavía fuera una persona de interés, ya lo sabríamos”, dijo el abogado Marc J. Victor el miércoles. “Esto es una noticia vieja para nosotros”. Hemos estado lidiando con esto por varios meses. Ha sido un libro abierto “.

Víctor dijo que no espera que se presenten cargos contra Haig.

El nombre de Haig se hizo público el martes cuando un documento que contenía su nombre fue publicado inadvertidamente en el Las Vegas Review-Journal.

La jueza de distrito Elissa Cadish reveló el martes casi 300 páginas de registros de órdenes de búsqueda, pero luego dijo que el nombre de Haig debería haber sido incluido. Su nombre apareció en un documento que recibió el Review-Journal.

El documento del Departamento de Policía Metropolitana, que fue preparado en octubre, declaraba: “Hasta que la investigación pueda dictaminar lo contrario, Marilou Danley y Douglas Haig se han convertido en personas de interés que pueden haber conspirado con Stephen Paddock para cometer asesinato con un arma mortal”.

Danley era la novia del pistolero Stephen Paddock y al principio fue identificado como una persona de interés en la investigación. Las autoridades más tarde dijeron que no esperan que ella enfrente cargos. Ella estaba en Filipinas cuando el tiroteo masivo ocurrió el 1° de octubre y ha estado cooperando con los investigadores.

Victor se negó a describir el nivel de contacto que Haig ha tenido con las autoridades. El abogado dijo que planea realizar una conferencia de prensa con Haig el viernes por la mañana.

Haig dio una breve declaración a los periodistas el martes por la noche en su casa de Mesa y confirmó que los investigadores lo contactaron.

“Soy el hombre que vendió municiones a Stephen Paddock”, dijo.

Haig dijo que se reunió una vez con Paddock, el pistolero detrás del tiroteo masivo, pero que no lo conocía. Se negó a responder preguntas adicionales.

Paddock disparó contra una multitud de miles en el festival Route 91 Harvest desde una suite del Mandalay Bay, matando a 58 e hiriendo a cientos más.

Un vecino de la subdivisión de Haig, que no daría su nombre, dijo que conoció a Haig cuando el hombre se mudó ahí hace varios años.

Dijo que Haig despertó la curiosidad de los vecinos cuando construyó un “búnker”, que había sido aprobado por la asociación de vecinos, en su patio trasero después de mudarse. También dijo que los vecinos vieron vehículos de ATF y FBI en la casa de Haig una noche de octubre, pero que no han notado visitas de las autoridades desde entonces.

En una entrevista que se emitió el miércoles en “CBS This Morning”, Haig dijo que “no pudo detectar nada malo” con Paddock antes de venderle más de 700 cartuchos de munición trazadora.

Haig, un ingeniero senior de Honeywell Aerospace quien también es dueño de Specialized Military Ammunition LLC, dijo que no tenía conexión con el hombre y que no tenía idea de lo que estaba planeando.

“Me dijo exactamente lo que quería”, dijo Haig. “Le entregué una caja con la munición, y él me pagó y se fue”.

Haig dijo que Paddock, de 64 años, le dijo que iba a montar un “espectáculo de luces” con la munición trazadora que compró. Las balas dejan un rastro visible cuando se disparan.

Dijo que se preguntaba “¿De qué me perdí?” Y “¿Por qué no entendí esto?” en su interacción con Paddock. El sitio web de su compañía de municiones ahora dice que está “cerrado indefinidamente”.

Los documentos publicados el martes no revelaron por qué las autoridades consideraban a Haig como una persona de interés. Las autoridades dijeron recientemente que una persona no identificada podría enfrentar cargos federales no especificados en el tiroteo.

Por otra parte, el juez de distrito Timothy Williams dictaminó el martes que el forense del Condado de Clark debe divulgar los registros de la autopsia de Paddock y las personas asesinadas por disparos, con el nombre de las víctimas sombreadas. Esos documentos no se hicieron públicos inmediatamente.

El forense John Fudenberg luego publicó una declaración en la que prometía informes de autopsias de las víctimas “tan pronto como fuera posible”. Pero el informe de la autopsia de Paddock no fue definitivo y no se divulgará hasta que lo sea, dijo el forense.

