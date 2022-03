Agreden a Lombardo en evento público.

El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, habla con el Review-Journal el martes 1º de febrero de 2022, en la sede de la Policía Metropolitana de Las Vegas, en Las Vegas. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El alguacil del Condado Clark y candidato republicano a gobernador, Joe Lombardo, se encontró en el extremo receptor del último ejemplo de alguien que agrede a un político y publica el intercambio en redes sociales.

Un video de 23 segundos publicado en Twitter el lunes por la noche por Shaun Navarro, miembro del comité directivo de la sección de Las Vegas de los Democratic Socialists of America, muestra a Navarro posando para una foto con Lombardo antes de decir: “Estamos aquí con Joe Lombardo, un verdadero pedazo de mierda”.

Lombardo comienza a alejarse solo para ser seguido por Navarro, que continuó gritando más insultos contra el alguacil que incluían referencias a los nazis y a los grupos nacionalistas blancos mientras el video continuaba.

El video fue tomado el lunes por la noche en una mesa redonda en el Smith Center de Las Vegas organizada por el sitio web Nevada Independent.

“Anoche, cuando salía de un foro sobre educación, fui abordado y seguido por una persona enfadada y perturbadora”, dijo Lombardo en un comunicado el martes. “Aunque su comportamiento y sus improperios fueron desafortunados, como alguacil, tengo que lidiar con mi cuota de gente revoltosa todos los días. Pero, en política, no debería aceptarse este tipo de ataques y odio, y debe ser condenado en los términos más enérgicos posibles por republicanos, demócratas y no partidistas”.

El incidente se produce un mes después de que el gobernador demócrata Steve Sisolak y su esposa, Kathy, fueran agredidos en un restaurante mexicano de Las Vegas por dos hombres que les gritaron insultos racistas y antigubernamentales. La experiencia de Sisolak comenzó de forma similar a la de Lombardo, con un hombre que parecía querer tomarse una selfie con el gobernador antes de soltarle una serie de blasfemias y perseguirlo hasta que salió del restaurante. Posteriormente, el gobernador le pidió a los fiscales que no presentaran cargos contra los hombres.

Funcionarios electos y grupos de ambos lados del pasillo político se apresuraron a denunciar las acciones de Navarro el martes.

“Es importante que, cuando no estemos de acuerdo, no olvidemos que primero somos todos nevadenses”, escribió Sisolak en Twitter. “Los insultos y agresiones no tienen lugar en Nevada y condeno esta retórica en los términos más enérgicos. Dirijamos con amabilidad”.

“Como dije cuando esto le ocurrió al gobernador Sisolak el mes pasado, no hay lugar para el comportamiento desquiciado que el alguacil Joe Lombardo experimentó anoche, y el momento y el lugar para que se escuche su voz es en las urnas en noviembre”, dijo el martes el presidente del Partido Republicano de Nevada, Michael McDonald, en un comunicado. “Sé de corazón que estos recientes ataques a nuestros funcionarios son atípicos. Esta no es la Nevada que todos amamos y me uno a los líderes de todo el espectro político para condenar este comportamiento y pedir a que no vuelva a ocurrir”.

El fiscal general demócrata Aaron Ford publicó en Twitter que se trataba de “otro ejemplo ridículo de un enfoque nocivo e improductivo para expresar el desacuerdo. Completamente inapropiado y totalmente innecesario”.

Mallory Payne, portavoz de Nevada Democratic Victory, dijo en un comunicado que “como dijo el gobernador Sisolak, todos somos primero nevadenses y debemos tratarnos con amabilidad. La retórica del odio no tiene lugar en Nevada y condenamos este comportamiento. Todos -demócratas y republicanos- deberían seguir esa práctica”.

Pero los Democratic Socialists of America de Las Vegas parecieron redoblar la apuesta y aprobar el comportamiento de Navarro en una declaración el martes, diciendo que “Lombardo es despreciable y sus electores deberían hacérselo saber”.

Elizabeth Thompson, editora del Nevada Independent, tuiteó que estaba “horrorizada y mortificada” por el incidente y que Navarro había sido expulsado de todos los actos futuros organizados por el medio.