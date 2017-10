Aldean ignora a White de UFC, visita a las víctimas del tiroteo de Las Vegas en UMC

El presidente de la UFC, Dana White, durante una conferencia de prensa previa al evento Floyd Mayweather Jr. y al evento de la gira mundial Conor McGregor de los luchadores de la UFC para promover su próxima pelea en el Staples Center de Los Ángeles, California, el 11 de julio de 2017. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

En esta foto proporcionada por NBC, Jason Aldean realiza I Will not Back Down en Saturday Night Live, el sábado 7 de octubre de 2017, en Nueva York. Saturday Night Live ha rendido homenaje a las víctimas del tiroteo en masa de Las Vegas y a la última superestrella del rock, Tom Petty, abriendo su programa con la estrella country Aldean cantando una de las canciones de Petty. (Will Heath / NBC vía AP)

La esposa de Jason Aldean, Brittany, publicó esta foto de la pareja en su cuenta de Instagram el domingo 8 de octubre de 2017. Visitaron a pacientes en el Centro Médico Universitario el domingo. (Instagram / Brittany Aldean)

La superestrella de la música country Jason Aldean no escuchó al jefe de UFC, Dana White. Y algunas víctimas hospitalizadas por el tiroteo en masa de la semana pasada en Las Vegas están agradecidos.

White estaba furioso porque Aldean rechazó la oportunidad de participar en la ceremonia de la UFC en honor a las víctimas y a los socorristas el sábado por la noche en el T-Mobile Arena y en su lugar apareció en “Saturday Night Live”.

“(Expletivo) tú, Jason Aldean,”, dijo White al Las Vegas Review-Journal después de UFC 216. “Y quédate fuera de Las Vegas, (expletivo)”.

Aldean estaba en escena en el festival de la Ruta 91 el 1 de octubre en el Strip cuando Stephen Paddock abrió fuego desde el Mandalay Bay, matando a 58 personas e hiriendo a casi 500.

Pero Aldean volvió a Las Vegas de todos modos. En lugar de ir a T-Mobile Arena, el domingo fue al Centro Médico de la Universidad, que anunció la visita en mensajes en Facebook y Twitter.

El mensaje de Facebook expresó: “Nuestra gratitud extrema a la estrella de música country Jason Aldean por visitar UMC hoy. Jason pasó tiempo con nuestros pacientes que fueron gravemente heridos durante el tiroteo de Las Vegas. Su visita ayudó a curar los corazones y a alegrar a los heridos en esta tragedia. #vegasstrong. “

UMC, que tiene el único centro de trauma de Nivel I en el sur de Nevada, recibió 104 pacientes en las horas posteriores al tiroteo y más víctimas fueron trasladadas al hospital de otros centros médicos que no podían manejar tales lesiones graves.

Aldean comenzó el episodio SNL con una breve declaración. Soy Jason Aldean. Esta semana, fuimos testigos de una de las peores tragedias de la historia de Estados Unidos. Como todo el mundo, estoy luchando para entender lo que pasó esa noche y cómo recoger las piezas y empezar a sanar. Mucha gente está sufriendo. Hay niños, padres, hermanos, hermanas, amigos – todos son parte de nuestra familia. Así que quiero decirles: sentimos por ustedes, y sentimos con ustedes. … Pero pueden estar seguros de que vamos a caminar juntos a través de estos tiempos difíciles, cada paso del camino, porque cuando América está en su mejor momento, nuestro vínculo y nuestro espíritu, es irrompible “.

Él y su banda luego se lanzaron a una portada de “I Will not Back Down”, que sirvió como homenaje tanto a las víctimas del tiroteo de Las Vegas como a Tom Petty, quien murió el 2 de octubre.

La esposa de Jason Aldean, Brittany, publicó el domingo en su cuenta de Instagram una foto de la pareja con el Mandalay Bay en segundo plano. El post lee: “Se siente surrealista estar de vuelta en Las Vegas hoy. Visitar a algunas de las personas más fuertes que hemos conocido … luchando contra la batalla más dura de todas … por sus vidas. Usted nos ha ayudado a tratar de comenzar a iniciar el proceso de curación al ver la fuerza que cada uno de ustedes tiene. Gracias por hoy. Nunca olvidaremos. #vegasstrong. “

White decidió a principios de la semana continuar con el evento UFC 216 del sábado por la noche, según lo previsto, aunque los funcionarios de MGM Resorts International no decidieron oficialmente seguir adelante con el evento sino hasta el miércoles.

“Tenemos que hacer esto”, dijo White sobre en su proceso de pensamiento. “Las Vegas no puede cerrarse debido a este cobarde (expletivo)”.

Los funcionarios de UFC comenzaron a planear una ceremonia para el evento y comenzaron a distribuir boletos a 1,500 primeros socorristas. Varias víctimas también fueron invitadas y honradas.

“Una de las cosas que iba a hacer es que Jason Aldean entrara”, explicó White. “Estos eran sus fans. La gente venía de todo el país para verlo. Gente de Canadá, en todas partes. Vi que una persona era de Alaska. Estas personas estaban allí para ver a este (expletive) cantar. Lo llamé y le dije: ‘Esto es lo que estamos haciendo. Vamos a tener 1,500 equipos de primeros auxilios y sus fans que fueron filmados esa noche en nuestro programa y los honrarán ‘”.

White dijo que el representante de Aldean explicó que Aldean había sido demasiado afectado por el incidente y que no podría actuar pronto.

“El tipo me dice, ‘No, él está demasiado (expletivo). Tal vez nunca vuelva a tocar en vivo “, dijo White, quien se enteró de la aparición de Aldean en el SNL durante UFC 216.” ¿Qué voy a decir? Entiendo eso.”

White dijo que le dijeron que Aldean se ha sentido molesto por los comentarios despectivos sobre el hecho de que simplemente salió corriendo del escenario sin decir nada. Dijo que la noción es absurda, y que varios asistentes al concierto le dijeron que el que Aldean haya corrido fuera de escena salvó vidas, porque alertó a la gente de que la situación era real y no formaba parte del programa.

Esta no es la primera vez que la serie de comedia ha utilizado su “apertura fría” para abordar musicalmente un problema. El 29 de septiembre de 2001, el primer episodio que siguió a los ataques terroristas del 11 de septiembre, Paul Simon comenzó cantando “The Boxer” rodeado de los primeros socorristas y luego el alcalde Rudy Giuliani. Kate McKinnon abrió el episodio del 12 de noviembre de 2016 con su personaje de Hillary Clinton, interpretando el doloroso “Aleluya” de Leonard Cohen. Su actuación fue también un homenaje a Cohen, quien murió el 7 de noviembre.

Mientras que el espectáculo de Aldean fue visto por 6.8 millones de televidentes en la televisión y otros 1.7 millones en el canal de YouTube del programa de la noche del domingo, el estudio y la multitud en vivo eran mucho más pequeños de lo que habría encontrado en T-Mobile Arena. Aproximadamente 250 asientos están esparcidos por el Estudio 8H de “Saturday Night Live”, sólo un par de docenas de los cuales estarían en la línea directa de visión de Aldean.

Ben Fowlkes, columnista de la firma MMAJunkie.com de Today Today, resumió sus sentimientos sobre la controversia a sus 42.000 seguidores de Twitter: “El UFC dió el tono justo con sus homenajes. Entonces Dana White se tuvo que ir ponerse muy Dana White.

Sin embargo, White cree que Aldean hizo el programa nocturno de NBC para ayudar a silenciar a los críticos.

“¿Sabes por qué hizo ‘SNL?’, Porque él está todo desanimado sobre la gente diciendo (expletivo) y lo que estos chicos hacen en ‘SNL’ es como una plataforma para que cuando eres (expletivo) o cometes un error, sales en eso “, dijo White. “¿Así que fue más importante para él ir a ‘SNL’ y mejorar su imagen que venir a Las Vegas frente a sus fans y las personas que ayudaron a salvar vidas esa noche en el concierto?

“Ese (expletiva) va y hace” Saturday Night Live. “Me pone enfermo.”

White dijo que también fue rechazado por varios otros espectáculos de música country. Eventualmente, Everlast aceptó participar en la ceremonia.

Presentó “America the Beautiful” en la jaula ya que varias víctimas y socorristas fueron honrados.

“Llamé a Everlast, y el tipo estaba honrado”, dijo White. Casi empezó a llorar.

De acuerdo con White, fue sólo la segunda vez que el UFC ha tenido una ceremonia patriótica para iniciar un show. Dijo que la última vez fue después del ataque terrorista del 11 de septiembre en 2001.

