Apuestas deportivas de Las Vegas enterradas por los Eagles, apostador misterioso gana $10M

La casa no siempre gana, especialmente cuando los Patriots están en el Super Bowl y un apostador misterioso montando una épica racha ganadora está al otro lado.

Las apuestas deportivas del Caesars Palace reportaron una victoria de siete dígitos sobre el triunfo de los Eagles 41-33 sobre Nueva Inglaterra en el Super Bowl LII y las apuestas deportivas de Westgate reportaron una pequeña victoria. Pero las apuestas deportivas de William Hill reportaron una pérdida multimillonaria, las apuestas deportivas de CG Technology informaron una pérdida de seis cifras y la mayoría de las demás apuestas deportivas de Las Vegas también perdieron en el juego del domingo.

El apostador misterioso – simplemente llámalo Biff Tannen Jr. – quien venció a Las Vegas con millones de dólares cuando ganó todas sus apuestas en la Serie Mundial supuestamente ganó más de $ 10 millones en al menos $ 7.4 millones en apuestas en línea en Filadelfia , que cerró en más 170.

El público de apuestas limpió los puntales en el juego que presentó la mayor cantidad de yardas totales (1,151) de cualquier juego en la historia de la NFL.

Cuando se cuenten todos los números, existe la posibilidad de que las apuestas deportivas de Nevada pierdan solo su tercer Super Bowl en 28 años.

“Va a estar cerca”, dijo el director de apuestas deportivas de CG Technology, Jason Simbal. “Si tuviera que apostar en este momento, diría que somos un pequeño perdedor. Y si es un ganador, es como (a) 1 por ciento (en espera) “.

Los Patriots también quemaron las apuestas en las victorias del Super Bowl sobre los Falcons y los Seahawks y en dos derrotas del Super Bowl ante los Giants.

“Los Patriots no son buenos para las apuestas deportivas en Super Bowls”, dijo Simbal. “Cuando los necesitamos, no llegan y cuando no los necesitamos, llegan “.

El director del Boyd Gaming, Bob Scucci, quien reportó una pequeña pérdida en el juego del domingo, tampoco es fanático de New England.

“Fui un gran admirador en el momento de la patada de salida, pero eso cambió rápidamente”, dijo. “Siempre estamos del lado equivocado de los Patriots. Los dos de los Giants fueron terribles, el año pasado fue ridículo y los Seahawks fueron probablemente el cambio más grande “.

Las apuestas deportivas de Wynn Las Vegas, quienes recibieron una apuesta de dinero en línea por $ 500,000 de un apostante no identificado y una apuesta de dinero en línea por $ 180,000 sobre los Eagles justo antes del saque inicial, también perdieron en el juego.

“No solemos perder los Super Bowls”, dijo el director de apuestas deportivas de Wynn Las Vegas, Johnny Avello. “De vez en cuando. El último par han sido duras. Quizás los Patriots no estarán allí el próximo año “.

Filadelfia, que cerró como un no favorito de entre 4 y 5 puntos (en Boyd Gaming), coronó un 10-1 ATS dirigido por los desfavorecidos en los playoffs de la NFL.

Los Patriots perdieron 15-3 en el segundo cuarto y 29-19 en el tercero antes de recuperarse para tomar una ventaja de 33-32 en el pase de anotación de 4 yardas de Tom Brady a Rob Gronkowksi con 9:22 por jugarse.

Pero la defensiva de New England no pudo detener a los Eagles en un cuarto y 1 clave en el centro del campo y Nick Foles (28-de-43, 373 yardas, tres anotaciones) golpeó a Zach Ertz para un pase de touchdown de 11 yardas con 2:21 restantes. La jugada fue una de las dos capturas de touchdown que pudieron haber sido revocadas por repetición pero no lo fueron.

“Todos están tan cansados de estas tonterías”, dijo el gerente de apuestas deportivas de Westgate, Ed Salmons. “Parecía bastante obvio que la liga dijo: ‘Solo cuenten algo razonablemente cerca’”.

Brady, quien lanzó para 505 yardas y tres touchdowns, tuvo mucho tiempo para dirigir un impulso ganador, pero fue detenido por Brandon Graham. Los Eagles agregaron un gol de campo para poner el marcador 41-33 y no terminó hasta que el intento de Brady de Avemaría quedó incompleto en la zona de anotación a medida que expiraba el tiempo.

En otra gran jugada en el juego y para los apostadores, Foles atrapó un pase de anotación en cuarta y 1 en el último minuto de la primera mitad. Las probabilidades de que Foles anotara un touchdown fueron de 7-1 y fue una de las muchas cosas que los apostadores cambiaron.

“Nos enterraron con eso”, dijo Salmons sobre la captura de touchdown de Foles. “Los accesorios no fueron muy buenos. Cada hombre anotó un touchdown y todos los hombres se acercaron “.

William Hill perdió $ 4.6 millones en tres apuestas de siete cifras, incluidas dos para el hombre misterioso, quien también ganó una apuesta de $ 3 millones con los Eagles en las apuestas deportivas de MGM Resorts.

“Gran juego, (mediocre) resultado”, escribió el director de apuestas deportivas de William Hill Nick Bogdanovich en un texto.

Comuníquese con el periodista Todd Dewey a tdewey@reviewjournal.com. Sigue a @ tdewey33 en Twitter.