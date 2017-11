Casa de Mesquite del tirador del Strip de Las Vegas puede salir a la venta

La casa del pistolero de Las Vegas Strip Stephen Paddock en Mesquite se ve el lunes, 13 de noviembre de 2017. (Eli Segall / Las Vegas Review-Journal)

La cinta roja marcada como "Evidencia" se fija en el garaje tapado con madera contrachapada de la casa del pistolero de Las Vegas Strip, Stephen Paddock, en Mesquite, como se vio el lunes 13 de noviembre de 2017. (Eli Segall / Las Vegas Review-Journal)

El patio trasero de la casa de Sun City de Stephen Paddock en Mesquite el lunes 2 de octubre de 2017, un día después de que supuestamente abrió fuego contra personas en el festival de la Ruta 91 de Las Vegas, matando a 58 personas e hiriendo a más de 500. (Michael Quine / Las Vegas Review-Journal) @ Vegas88s

La residencia de Stephen Paddock en el condado de Clark, segunda desde la izquierda, se encuentra en un callejón sin salida parcialmente desarrollado en Sun City Mesquite el viernes 6 de octubre de 2017. (Michael Quine / Las Vegas Review-Journal) @ Vegas88s

MESQUITE – Aquí, en una tranquila calle sin salida, la cinta roja marcada como “Evidencia” se fija a las ventanas de la casa y a otros puntos de entrada. Su puerta de garaje es un montón arrugado y retorcido en el camino de entrada, habiendo sido reemplazado por madera contrachapada.

El dueño de la casa, Stephen Paddock, llevó a cabo el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de los Estados Unidos el mes pasado, matando a 58 personas e hiriendo a más de 500 en un festival de música al aire libre en el Strip. Encaramado en una suite del piso 32 en el cercan Mandalay Bay, aparentemente se suicidó antes de que la policía llegara a su habitación.

Todavía hay preguntas sobre el ataque del 1° de octubre, incluido el motivo. Pero también hay preguntas sobre los activos del tirador, que incluye su casa en el sur de Nevada.

Paddock, de 64 años, era propietario de una casa en Mesquite, a unos 80 kilómetros al noreste de Las Vegas. ¿Va a salir a la venta? Si es así, ¿alguien lo compraría?

Un caso de legalización podría poner en marcha el proceso de ventas. En una audiencia el viernes, el Comisionado Testamentario Wesley Yamashita tiene previsto considerar una solicitud para que el Administrador Público del Condado de Clark, John Cahill, tome el control de los activos de Paddock, según los registros.

Cahill se opuso a la solicitud, pero esta semana le dijo a Las Vegas Review-Journal que, a menos que alguien más dé un paso al frente, espera ser nombrado y no apelaría.

También dijo que pediría autoridad para hacer una enlistar las casas de Paddock a la venta, y agregó que siempre teme que una casa vacía sea invadida por ocupantes ilegales, vándalos o incendios.

“Odio las casas vacías”, dijo.

El hermano de Paddock, Eric, dijo en una entrevista esta semana que está “prácticamente seguro” de que su hermano no dejó un testamento. Cahill dijo que no se ha encontrado el testamento.

Stephen era un jugador de alto riesgo, pero Eric dijo que el valor neto de su hermano no está claro.

Eric dijo que incluso habló con Stephen sobre su dinero hace algunos años, comiendo sushi.

Estaban comiendo, posiblemente en The Cosmopolitan de Las Vegas, cuando Eric señaló que estaban envejeciendo. Algo en broma, le dijo a Stephen que merecía el dinero de su hermano tanto como cualquiera.

Stephen desestimó el comentario, diciendo que daría el dinero a los hijos de Eric.

Solo se estaban pegando unos a otros, pero Eric dice que le contó al FBI al respecto, en caso de que las autoridades encuentren un testamento.

‘Ubicación no divulgada’

Stephen Paddock compró su casa Mesquite en 2015 por alrededor de $ 369,000, según los registros de la propiedad. Las autoridades arrancaron la puerta del garaje cuando vinieron a registrar la casa después del tiroteo, y hasta el lunes, unas seis semanas después, no se había arreglado.

Nadie respondió a la puerta el lunes cuando un periodista de RJ tocó el timbre.

Eric dijo que no tiene ni idea de si alguien está dentro de las casas de su hermano. También dijo que la novia de Stephen, Marilou Danley, no se está quedando ahí, y agregó que está en un “lugar no revelado” y que él no está en contacto directo con ella.

El abogado de defensa criminal de Las Vegas Nicholas Wooldridge dijo que los funcionarios del gobierno no podían apoderarse de las casas de Paddock simplemente porque él era el pistolero. Dijo que solo podían hacer eso si alegaban que las casas estaban ligadas a actividades delictivas, por ejemplo, si Paddock planificaba su ataque allí o compraba las propiedades con fondos ilícitos.

Wooldridge dijo que las confiscaciones de activos son comunes en casos de drogas o fraude, que involucran delitos que generan dinero, pero son poco comunes en casos de homicidio.

“Los asesinatos no generan dinero, generalmente”, dijo, y agregó que no cree que haya sido alguna vez un sicario.

Una búsqueda de registros de propiedad o informes de noticias mostrará qué casas posee Paddock en Nevada. Pero los agentes inmobiliarios no están legalmente obligados a revelar a los potenciales compradores que una propiedad era de un asesino masivo.

Bajo la ley estatal, los agentes tienen que decir si alguien murió en un hogar, pero solo si la muerte fue el resultado de una condición de la propiedad. También tendrían que revelar si un ocupante anterior usó una casa como laboratorio de metanfetamina.

Pero según la ley de Nevada, “no hay ningún requisito para revelar que el propietario fue un asesino en masa”, dijo David Sanders, abogado general de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Las Vegas.

‘La novedad de esto’

El copropietario de Mesquite Realty, Leroy “Buck” Schaeffel, dijo que el tiroteo no ha perjudicado el mercado de vivienda en la ciudad.

Tampoco cree que haya un estigma en la casa de Paddock, nadie fue fusilado ahí, y que, en todo caso, su dueño anterior podría terminar atrayendo a algunos cazadores de casas “morbosos”.

“Alguien podría comprarlo por la novedad”, dijo el abogado de bienes raíces de Las Vegas Benjamin Childs.

Hasta el momento, no hay indicios de que los vecinos estén huyendo. Varias casas están a la venta dentro de una o dos millas de la casa de Paddock, pero parece que la mayoría fueron puestas a la venta antes del tiroteo, según datos de Realtor.com.

El agente de Mesquite Chris Williams, de Coldwell Banker Roadrunner Realty, dijo que escuchó que algunas personas quieren derribar la casa de Paddock o convertirla en un parque.

Dijo que a algunos compradores les podría importar que Paddock hubiera sido el dueño, pero otros, si consiguieran un buen trato por la casa, no les importaría.

El agente de mezquite Robert Good, de RE / MAX Ridge Realty, dijo que no sabe si la casa se vendería. Se lo mostraría a los clientes si estuvieran interesados, pero no querría que lo contrataran para ofrecerla.

También señaló que Mesquite, una ciudad de 18,000 habitantes en la frontera con Arizona, ahora es “famosa” en todo el mundo como la antigua casa de un asesino en masa.

“Es terrible”, dijo. “Somos mucho más que eso”.

Póngase en contacto con Eli Segall en esegall@reviewjournal.com o al 702-383-0342. Sigue a @eli_segall en Twitter.