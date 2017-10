Casinos de Las Vegas se enfocan en proteger ganancias, no en detectar amenazas, según expertos

Una vista aérea de el Strip se ve el jueves, 21 de abril de 2016. Jeff Scheid / Las Vegas Review-Journal Follow @jlscheid

A la sombra de los peores disparos masivos de la historia moderna, Las Vegas acogerá la convención de juegos de azar más grande del mundo con casi 150 paneles. Sin embargo, de los pocos oradores programados para abordar las preocupaciones de seguridad en la Global Gaming Expo esta semana, casi todos se centran en proteger a los casinos de peligros tales como amenazas cibernéticas, demandas frívolas y estafas.

El único panel que podría discutir a los tiradores masivos se enfoca en la violencia interna en el lugar de trabajo. Algunos expertos dicen que la falta de atención a frustrar el tipo de tiroteo en masa que mató a 58 espectadores aquí el domingo fuera del Mandalay Bay refleja una prioridad para proteger las ganancias y una resistencia a molestar a los huéspedes.

“Son realmente buenos en la sala de casino encontrando trampa y descubriendo las irregularidades financieras”, dijo Michael Rozin, un ex agente de seguridad israelí cuya compañía ofrece consultoría sobre amenazas a grandes lugares como Mall of America. “En lo que respecta a las amenazas potenciales como los terroristas, los tiradores, el enfoque simplemente no está ahí”.

Rozin dijo que los indicadores como la gran cantidad de equipaje pesado, los cambios en los patrones de juego seguidos en las tarjetas de jugador y las cámaras como las que Stephen Paddock colocó en los pasillos del Mandalay Bay podrían haber sido importantes señales de advertencia para la seguridad del casino. Las autoridades dicen que Paddock hizo estallar dos ventanas en el hotel y derramó balas sobre la multitud en un festival de música country cercano.

Otros expertos en seguridad dicen que frustrar a un pistolero solitario con la intención de llevar a cabo asesinatos en masa es casi imposible sin grandes invasiones de privacidad y de derechos constitucionales.

Jeffrey Slotnick, presidente de Setracon Enterprise Security Risk Management Services, dijo que los tiradores masivos suelen dar señales de que podrían atacar a las redes sociales o confiar en otros, advertencias que a menudo estarían fuera del alcance de la seguridad del casino.

“Este señor está tan lejos del modelo normal que sería difícil de detectar”, dijo.

Mientras que los casinos en Macao revisan clientes con detectores de metales, los expertos dicen que muchos aquí probablemente no soportarían estas medidas.

Otros expertos señalaron que Paddock era un gran apostador y que los casinos son reacios a molestar a la gente que gasta mucho dinero en sus instalaciones.

Los grandes jugadores obtienen beneficios y los casinos no querrán molestarlos, dijo el consultor C. David Shephard, ex director de seguridad de The Venetian.

“Si eres multimillonario, obtienes lo que quieres”, dijo, añadiendo que es difícil criticar al casino en el ataque de Paddock.

Mehmet Erdem, profesor asociado de hospitalidad en la Universidad de Nevada Las Vegas, dijo que los empleados del hotel se centran en la privacidad de los huéspedes, por lo que cree que las cámaras instaladas en el pasillo del hotel que conduce a la habitación del Paddock, al ser vistos por empleados, hubieran levantado sospechas.

“No hay manera de que alguien lo vaya a ver y no denunciarlo, porque eso no es algo normal”, dijo Erdem.

La portavoz de MGM Debra DeShong dijo que el casino continúa trabajando con las autoridades para mantener a los clientes seguros.

“La seguridad sigue siendo una prioridad en todos los resorts de MGM, ya que nuestro equipo de seguridad está trabajando sin descanso para proteger la seguridad de nuestros huéspedes e instalaciones”, dijo. “MGM Resorts ha aumentado su nivel de seguridad para aumentar el nivel de comodidad y seguridad de nuestros clientes y empleados.”

Póngase en contacto con Arthur Kane en akane@reviewjournal.com. Sigue a @ArthurMKaneon Twitter. Póngase en contacto con Brian Joseph en bjoseph@reviewjournal.com o al 702-387-5208. Sigue @ bjoseph1 en Twitter.