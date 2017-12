Centro para Ciegos en Nevada a punto de abrir un nuevo edificio, ampliar servicios

El nuevo Vision of Greatness Center está programado para abrir a fines de enero junto al edificio actual que alberga a la organización de 62 años.

Se balancean. Inclinan sus cabezas hacia el cielo. Y no ves nada.

Sin embargo, cantan como si visualizaran el espíritu conjurado por las palabras. Como mirando lo que imaginarían, que una gran y abundante bola de amor parecería:

“Si todos cantamos una canción / Una canción de amor / Una canción de paz / Una canción para hacer que cesen todos nuestros problemas / Un himno, un tema, una esperanza, un sueño / Imagínese lo que traería el mañana”.

Una voz en esa canción “One Song” resuena particularmente, audaz y cálidamente, en un solo conmovedor. “Aquí es donde descubrí que puedo cantar”, dice William Stoakley, de 53 años, con sus gafas oscuras protegiendo los ojos que no han visto en nueve años, mientras toma un descanso de ensayo del grupo de alegría llamado Blind Allegiance en el Centro de la Ceguera de Nevada. “Lo que me hace regresar es el amor que hay aquí”.

El amor está a punto de obtener más espacio para estirar las piernas. “Necesitamos un lugar que ofrezca un camino a la excelencia para las personas que no pueden ver”, dice Todd Imholte, director de marketing y desarrollo del centro, sobre el nuevo Vision of Greatness Center. Extendiéndose a 35,000 pies cuadrados, está programado para abrir a fines de enero junto al edificio actual que alberga a la organización de 62 años en el 1001 de N. Bruce St. Aunque su presentación anticipada es motivo de alegría, lo que se esconde detrás de la necesidad de hacerlo no lo es.

“El setenta por ciento de nuestros miembros son personas que fueron videntes en un momento y luego perdieron la vista”, dice el presidente del centro Cory Nelson de las 278 personas, de 18 a 94 años, que utilizan regularmente las instalaciones actuales, que seguirán funcionando, sin costo, y cumplir con el requisito de ser legal o totalmente ciego. Más del 80 por ciento de ellos viven por debajo del nivel de pobreza y se reúnen allí para el almuerzo, su comida principal del día, más las actividades diarias.

“Lamentablemente, todas las estadísticas demuestran que la ceguera está creciendo”, dice Nelson. “El número de gama baja en el valle es de 20,000 y el de gama alta es de 40,000. La diabetes y otras enfermedades son cada vez más frecuentes “.

Esas otros incluyen glaucoma, que le robó la vista al gregario Stoakley, un miembro de nueve años. “Estoy deseando tanto”, dice Stoakley sobre las presentaciones futuras, donde espera “dar a luz” un grupo de R & B para impresionar a los oyentes con seducciones melódicas como Al Green, Luther Vandross y Jeffrey Osborne en un nuevo escenario. También rockeando esa plataforma estarán las bandas de pop alternativa exclusiva para miembros, The Broken Spectacles y Blind Allegiance. “Le metieron mucho a el edificio, especialmente en el departamento de música”, dice Stoakley, “y será incluso 10 veces mejor”.

Y con esto viene la expansión de la misión para la organización, el único centro de día del estado que atiende a adultos ciegos o con discapacidades visuales desde su fundación en 1955 como una instalación de dos habitaciones en Bruce Street. (Los niños reciben ayuda de Nevada Blind Children’s Foundation).

Con la luz del sol entrando a través de las ventanas que suenan en el segundo nivel, un ambiente alegre que no solo se ve sino que se siente, el nuevo centro ha estado ocho meses en construcción a un costo de aproximadamente $ 8 millones. El financiamaiento provino de una combinación de contribuyentes: $ 3 millones cada uno de Engelstad Family Foundation y una variedad de donantes anónimos, y $ 2 millones del Departamento de Desarrollo Económico y Urbano de Las Vegas.

“Uno de nuestros miembros está construyendo un modelo del edificio sin techo para que nuestros miembros puedan caminar por el edificio con sus manos”, dice Nelson acerca de cómo negociarán las dimensiones más espaciosas del nuevo centro, que incluirá un puente que conecta con el edificio al edificio antiguo. “Aprenden bastante rápido. Dentro de una semana, muchos de ellos tendrán ese edificio memorizado “.

Tengan la seguridad de que será incluso más rápido que eso para la miembro del club de canto Brenda Graham, de 67 años. “El nuevo edificio atraerá a más personas y tendrá más cosas que ofrecer”, dice Graham, miembro de tres años y ex enfermera con una sonrisa y ojos que irradian amabilidad, a pesar de que su vista se perdió por el desprendimiento de retina hace siete años.

“Soy una persona muy independiente y auto motivada. Necesito desafíos. El Centro para Ciegos me da eso. Quiero desafiarme a mí mismo no solo como una persona ciega, sino como individuo para saber que a los 67 años, todavía tengo mucho más que ofrecerle a alguien más “.

Con cuidado, ella se abre camino a lo largo de una pared hasta un estante impreso con su nombre, busca una hermosa pieza de arte de cerámica -su propia creación, hecha en una de las muchas clases del centro- y la acuna.

Esos ojos que no pueden ver, brillan de orgullo.

El Centro para Ciegos prepara nuevos programas

¡La sopa está lista! Y mucho más que eso.

“Muchos de nuestros miembros estaban en el negocio culinario antes de perder la vista y están ansiosos por poner en marcha este programa”, dice Cory Nelson, presidente de Blind Center of Nevada, sobre la brillante pieza central del nuevo Vision of Greatness Center de la organización: un programa de artes culinarias.

“Aprenderán todo tipo de habilidades”, dice sobre el plan para instruir a los miembros ciegos sobre cómo preparar comidas gourmet en una gran cocina nueva. “¿Cómo cortar el apio cuando no puedes ver y no hacerte daño? ¿Cómo se mide la harina cuando no se puede ver la taza de medir? Y nos encantaría conseguir que algunos de los chefs famosos que tenemos en Las Vegas entren como chefs invitados “.

Más allá de la iniciativa epicúrea, el centro contará con una gran sala de reuniones que se puede alquilar. Y con un almacén de 12,000 pies cuadrados con muelles, el Centro para Ciegos podrá expandir su departamento de reciclaje electrónico, que genera ingresos hacia su presupuesto operativo anual de $ 2.5 millones procesando alrededor de 2 millones de libras de equipos electrónicos al año. (Las entidades que lo usan incluyen Cox Communications, NV Energy, Caesars Entertainment Corp. y oficinas estatales y federales).

Más vital para su clientela será la expansión de los salones de los miembros y todo tipo de habitaciones para los programas nuevos y existentes (en conjunto con el edificio actual). Incluyen música con espacio de ensayo, un gimnasio, una sala de manualidades (tejido, marroquinería), una sala de cerámica, un laboratorio de computación con tecnología diseñada para ciegos y áreas para invitar a niños y adolescentes ciegos a programas que están desarrollando (incluida asistencia con tareas con un tutor). También se ofrecen clases de entrenamiento de movilidad y Braille.

Póngase en contacto con Steve Bornfeld en sbornfeld@reviewjournal.com. Follow @sborn1 en Twitter.