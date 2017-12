Cierre de caminos en Las Vegas anunciado para la víspera de Año Nuevo

Aunque la mayoría de los visitantes viajarán a Las Vegas este fin de semana, los vehículos no podrán viajar a lo largo de un tramo de tres millas de el Strip en la víspera de Año Nuevo, según el Departamento de Transporte de Nevada.

Oficiales de policía de Las Vegas supervisan el Strip cerca del hotel casino The Mirage en la víspera de Año Nuevo, el sábado 31 de diciembre de 2016. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Las Vegas Boulevard cerrará a las 5 p.m. el 31 de diciembre en ambas direcciones entre Mandalay Bay y SLS Las Vegas para dar paso a decenas de miles de juerguistas, dijo el portavoz de NDOT, Tony Illia.

Tropicana Avenue también se cerrará en ambas direcciones entre Koval Lane y Dean Martin Drive durante ese tiempo, junto con Flamingo Road en dirección este en Valley View Boulevard.

Las rampas de entrada y salida a la Interestatal 15 también cerrarán a las 5 p.m. en Nochevieja en Spring Mountain Road, Flamingo Road y Tropicana Avenue. Los conductores podrán ingresar y salir de la autopista en Sahara Avenue y Russell Road.

En el centro de Las Vegas, los cierres comienzan a las 7 a.m. en Nochevieja en Casino Center Drive, junto con las calles Main, First, Third y Fourth, entre las avenidas Ogden y Carson, para dar paso a los juerguistas y al entretenimiento en vivo en Fremont Street Experience, dijo la vocera de la ciudad Natasha Shahani.

Todas las restricciones de la carretera y la rampa de la autopista se levantarán gradualmente entre las 3 y 6 a.m. el día de Año Nuevo.

Póngase en contacto con Art Marroquin en amarroquin@reviewjournal.com o al 702-383-0336. Encuentra @AMarroquin_LV en Twitter.