Cómo el FBI y la ATF están ayudando en la investigación del tiroteo de Las Vegas

El FBI investiga el escenario principal de la Ruta 91 Harvest en el recinto del festival de Las Vegas Village, el miércoles 11 de octubre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El FBI continúa investigando la escena en el piso 32 del hotel casino de Mandalay Bay el miércoles 4 de octubre de 2017 en Las Vegas. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El comisario del condado de Clark Joe Lombardo, a la izquierda, con Aaron C. Rouse, agente especial a cargo del FBI en Nevada, discute el tiroteo masivo del Festival Route 91 en la sede del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas, lunes, 9 de octubre de 2017. Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal

WASHINGTON – Una investigación cuidadosa está siendo llevada a cabo por agencias federales que ayudan a las autoridades policiales de Las Vegas a reconstruir un rompecabezas dejado por el pistolero responsable del tiroteo masivo en el festival de música Route 91 Harvest.

El FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos están ayudando a los investigadores locales que deben determinar si el asesino actuó solo, o si fue ayudado en el tiroteo que mató a 58 personas e hirió a cientos.

Históricamente, el FBI y la ATF ofrecen asistencia para rastrear las armas, recopilar evidencia y ejecutar información a través de bases de datos, recursos que las jurisdicciones locales a menudo no tienen, dijo Matt Miller, portavoz del Departamento de Justicia del ex Fiscal General Eric Holder.

“Las autoridades locales están a la cabeza de la investigación”, dijo Miller.

Pero las agencias federales son necesarias para aumentar los pequeños departamentos estatales y municipales.

“Cuando tienes una escena de tiroteo masivo como en Las Vegas, estás hablando de una gran cantidad de mano de obra”, dijo Dana Ridenour, una agente retirada del FBI que formó parte de el equipo de respuesta que viajó a Nueva York después de los ataques del 11 de septiembre.

“Tienes que empacar y recoger toda esa evidencia”, dijo Ridenour.

La tragedia de Las Vegas está clasificada como un tiroteo masivo y no como un ataque terrorista. La investigación está dirigida por el Departamento de Policía Metropolitana con ayuda de agencias federales y estatales.

Si la investigación encuentra vínculos terroristas, el gobierno federal asumiría el liderazgo en la investigación, dijo Miller, señalando que el gobierno federal estaría mejor equipado para llevar a cabo una investigación internacional o nacional.

Sin embargo, la naturaleza de alto perfil del crimen haría que fuera probable que el Fiscal General Jeff Sessions fuera informado sobre la investigación en curso y la evolución de la investigación, dijo Miller.

El papel del FBI

El FBI estaba en la escena la noche del tiroteo.

“El FBI es vital en la asistencia de esta investigación”, dijo el comisario Joe Lombardo momentos después de la tragedia del 1° de octubre. “Están proporcionando recursos federales disponibles en esta investigación”.

La oficina está recopilando video y evidencia de fuentes privadas, y analizará la computadora y el sistema de vigilancia que utilizó Stephen Paddock en su suite Mandalay Bay.

Esa evidencia se enviará al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, donde se encuentra la academia del FBI.

Lombardo dijo que el FBI albergará “toda esa información crítica”.

El pistolero utilizó su posición elevada en el piso 32 para abrir fuego contra las personas que asistían al festival de música country. La policía encontró 23 rifles en su habitación, algunos equipados con accesorios de “bump stock” para que los rifles semiautomáticos disparen casi tan rápido como las armas automáticas.

La investigación inmediata posterior continuó con órdenes de cateo ejecutadas en casas en Mesquite y Reno, donde se recolectaron armas y pruebas adicionales.

Se espera que la investigación tarde meses, si no hasta un año, en completarse, dijo Ridenour.

Después del 11 de septiembre, Ridenour estaba en un equipo de recolección de pruebas que revisó los restos para encontrar evidencias después de que el World Trade Center fue alcanzado por aviones comerciales y se derrumbó.

Recolectando evidencia

En el sitio de Las Vegas, dijo que cientos de personas trabajarían en la escena. Un equipo de respuesta a la evidencia del FBI empacaría evidencia para ser enviada al laboratorio en Quantico.

Las compras de armas, el sistema de vigilancia utilizado por el pistolero y las pruebas reunidas en el sitio de disparos serían examinadas “para asegurarse de que no se usó otra arma, de que otro tirador no estuvo involucrado” y determinarían que alguien más no lo hubiera ayudado a construir el sistema electrónico de engranaje.

“¿Él lo compró, podría él mismo construirlo?”, Dijo Ridenour sobre las preguntas que los investigadores harían.

ATF reveló que Paddock compró armas en California, Nevada, Utah y Texas.

El FBI ha hablado con su novia, Marilou Danley, que estaba fuera del país en el momento del tiroteo. Miller dijo que según los informes iniciales, Danley era más un testigo que un cómplice.

Ridenour dijo que los investigadores aún querrán saber si ella sabía algo de sus planes para llevar a cabo el ataque.

La evidencia recolectada también ayudará a las autoridades locales a establecer una línea de tiempo y tal vez ayudarlos a entender qué condujo a Paddock a llevar a cabo el tiroteo en masa que dejó atónita a la nación.

“El hecho que me sorprendió es que tenía muy poco historia criminal”, dijo Ridenour. “No había pistas de que iba a salir de su mecedora y matar a 58 personas”.

Póngase en contacto con Gary Martin al 202-662-7390 o gmartin@reviewjournal.com. Siga a @garymartindc en Twitter.