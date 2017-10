Conductor en estado crítico al estrellarse con motocicleta robada en Las Vegas

Un hombre fue hospitalizado en condición crítica el martes por la mañana después de estrellarse con una motocicleta robada en el valle central.

El accidente se informó a la 1:25 a.m. en South Topaz Street, cerca de Tropicana Avenue, de acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana.

El sargento Robert Stauffer sobre accidentes fatales de Metro dijo que nadie fue testigo del accidente. Fue reportado por un conductor que pasaba y vio la motocicleta Yamaha XVS 950 y al conductor, un hombre de entre 25 y 30 años de edad, en la calle Topaz.

La investigación inicial mostró que el hombre, que no parecía estar usando un casco, fue arrojado de la motocicleta después de chocar contra una pared de bloque y un poste de electricidad. El conductor fue transportado al Sunrise Hospital and Medical Center en “estado extremadamente crítico” con trauma en la cabeza, dijo Stauffer.

Sgt. Robert Stauffer said the motorcycle involved in the crash was reported stolen on the 21st. No helmet was found at the scene #RJnow pic.twitter.com/bAhKt4hWUj

— Max Michor (@MaxMichor) October 24, 2017