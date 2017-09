Consejo Escolar del Condado de Clark evitó recortar hasta $ 4.2 millones de su presupuesto, salvan empleos

El Consejo Escolar del Condado de Clark evitó recortar hasta $ 4.2 millones de su presupuesto el jueves por la noche, aprobando sólo parte de los recortes propuestos para ahorrar empleos del personal de apoyo.

La medida salvó 47 puestos de trabajo actualmente ocupados – todos los puestos de personal de apoyo – incluyendo 50 custodios a tiempo parcial. Los recortes aprobados incluyen tres cargos administrativos y otros gastos operacionales.

“Hay algo de injusticia aquí… y vamos a tener que reevaluar esto”, dijo la Administradora Linda Young.” Porque la percepción allí fuera, y lo que estoy viendo, es que los cortes recaen sobre las espaldas del personal de apoyo.”

En cambio, la Junta Escolar votó a negociar con los sindicatos para identificar dos días de permiso para ahorrar dinero.

La votación se produjo después de una mayor ira pública por el déficit presupuestario del distrito, que actualmente se estima entre 50 y 60 millones de dólares.

“Cuando vengas a la reelección el próximo año, piensa en ello, porque no estarás aquí, te lo garantizo”, dijo David Jones, un empleado de tecnología de información. -Porque has roto la confianza.

La administradora fiduciaria Carolyn Edwards también dijo que los administradores necesitan tomar un recorte. El superintendente Pat Skorkowsky dijo que dirigiría a su equipo de negociación para comenzar a reunirse en ese asunto.

Fideicomisario Chris Garvey se ofreció a dar $ 75 al mes de su pago mensual de $ 750 como un fideicomisario. La administradora Linda Young siguió, pero pidió una sesión especial de la Legislatura u otras soluciones.

El problema continuo del presupuesto del distrito continúa mientras que el Distrito Escolar del Condado de Washoe, el segundo más grande del estado, reportó un déficit proyectado de $ 22 millones a $ 28 millones para el próximo año escolar, informó el Reno-Gazette Journal esta semana.

El distrito ha llamado rutinariamente para un cambio en el plan de Nevada – la manera que la financiación educativa se desembolsa a través del estado.

“Vamos a tener que reevaluar esto. Vamos a tener que mirar todos los problemas “, dijo Young. “Tenemos que llamar a la gente. Tal vez necesitamos una sesión especial. No podemos seguir por este camino.

Job cuts approved so far (excluding cuts at individual schools)

— 334 positions (open or vacant) eliminated: 228 in central office, 179 in direct services to schools