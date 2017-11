Construcción comenzará pronto en I-15 en el intercambio con Starr Avenue

La construcción comienza el 30 de noviembre en un intercambio de $ 33.7 millones en Starr Avenue y la Interestatal 15. Render por el Departamento de Transporte de Nevada.

Los funcionarios de transporte estatales y locales están constantemente construyendo carreteras para mantenerse al día con el auge de la población en todo el Valle de Las Vegas.

La construcción del último proyecto comienza el 30 de noviembre en el extremo sur del valle, donde el Departamento de Transporte de Nevada construirá un intercambio de autopistas por $33.7 millones para la Interestatal 15 en la Avenida Starr.

Recientemente, algunos lectores enviaron preguntas sobre por qué es necesario un intercambio de autopistas aquí.

El intercambio tiene como objetivo aliviar la congestión del tráfico en Henderson llenando un enlace faltante en Starr entre Las Vegas Boulevard y Dean Martin Drive, dijo el portavoz de NDOT, Tony Illia.

Ubicado a una milla al sur de la salida de Cactus Avenue y más de una milla al norte de St. Rose Parkway, el intercambio Starr Avenue también proporcionará un mejor acceso a la autopista para los residentes y negocios cercanos.

La avenida Starr tendrá seis carriles con camellones ajardinados, carriles para bicicletas y aceras, dijo Illia. Los planes también requieren que el estado agregue cruces peatonales, luces, señales de tráfico y mejoras de drenaje.

La pavimentadora Las Vegas Paving completará el trabajo según un contrato otorgado el mes pasado por la junta directiva de NDOT. El intercambio, que se abrirá a fines del próximo año, está financiado por parte de la asignación de dinero de Henderson generada a partir de un impuesto al índice de ingresos del combustible que los votantes del Condado de Clark aprobaron el año pasado.

Amarillo es advertencia

Jim, de Las Vegas, quería saber si se espera que los automovilistas permanezcan detenidos para los caminantes que se encuentren dentro de un cruce peatonal señalizado cuando las luces amarillas no estén destellando.

“Siempre pensé que ese era el caso, incluso si no había peatones en el cruce de peatones”, dijo Jim en un correo electrónico al Road Warrior. “Me he dado cuenta de que muchos automovilistas no se detienen, y los conductores detrás de mí se impacientan y tocan el claxon cuando me detengo”.

Por supuesto, siempre debes detenerte cuando veas a alguien cruzando la calle. Dicho esto, las luces amarillas se consideran “de advertencia” para alertar a los automovilistas que un caminante intenta cruzar, dijo el patrullero de la carretera de Nevada, Jason Buratczuk.

“Esas luces no tienen nada que ver con hacer que los vehículos se detengan y que permanezcan detenidos; simplemente son luces de advertencia”, dijo Buratczuk.

A su vez, no hay nada dentro de la ley de Nevada que requiera que los caminantes activen las luces amarillas de advertencia, dijo.

Como introducción, Buratczuk recuerda que, si un peatón está caminando hacia su vehículo, entonces debe detenerse. Una vez que el peatón pase su vehículo, los conductores pueden continuar cuando sea seguro.

Sin cambios en esta señal

Nancy, de North Las Vegas, quería saber si se podía agregar una luz amarilla intermitente a la señal de tráfico en la Avenida Cheyenne en dirección este, hacia el norte de Valley Drive. Actualmente, los automovilistas solo pueden encender una flecha verde. Esta situación crea una larga fila de autos esperando cada ciclo.

“Una luz amarilla parpadeante sería extremadamente útil y ahorraría mucha gasolina de los automóviles que están sentados a la luz por una vuelta a la izquierda por un tiempo prolongado, especialmente cuando hay pocos vehículos o ninguno”, dijo Nancy.

Delen Goldberg, vocera de la ciudad de North Las Vegas, dijo que no hay planes de agregar una flecha amarilla intermitente para esta señal.

“El controlador existente no lo soportará, y un nuevo controlador sería injustificadamente costoso”, dijo Goldberg.

Preguntas y comentarios deben enviarse a roadwarrior@reviewjournal.com. Por favor, incluye tu número de teléfono. Sigue a @RJroadwarrior en Twitter.