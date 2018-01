Continúan repercusiones sobre Steve Wynn por acusaciones de conducta sexual inapropiada

El desarrollador de resorts de casino Steve Wynn, visto en 2016. (Las Vegas Review-Journal)

Las quejas sobre conducta sexual inapropiada y la renuncia de Steve Wynn como recaudador de fondos del Comité Nacional Republicano se incrementaron el domingo a medida que aumentaban las llamadas para que los legisladores y los grupos devolvieran las contribuciones y desautorizarar apoyo.

La oficina asiática de Union Gaming, con sede en Las Vegas, también degradó la calificación accionaria de la filial de Wynn Resorts en Macao en la Bolsa de Hong Kong, y un ejecutivo de la compañía Wynn dijo a los empleados que apoya al presidente y CEO Steve Wynn.

Los programas de entrevistas de televisión matutina en Washington también zumbaban sobre la escala de las acusaciones y la renuncia de Wynn el sábado como presidente de finanzas de RNC. Él ha negado las acusaciones.

El presidente de Wynn Las Vegas, Maurice Wooden, en un correo electrónico del viernes a los empleados, repitió la versión de Wynn de que una historia devastadora en The Wall Street Journal había sido introducida por la ex esposa de Wynn, Elaine Wynn, como una estrategia de litigio.

Wooden también les dijo a los empleados: “Todos apoyamos al señor Wynn y su liderazgo, y si bien es desafortunado que los medios de comunicación se hayan utilizado para atacar al Sr. Wynn y a nosotros de esta manera, estamos haciendo todo lo posible para proteger a nuestros empleados de este tipo de ataques y publicidad “.

Quejas sobre los medios

Un portavoz de Wynn Resorts dijo que Wooden hacía referencia a las quejas actuales y anteriores de los empleados de que se les han llamado repetidamente en casa y en sus teléfonos celulares personales, y que los periodistas han llegado a sus hogares y a los hogares de familiares y amigos varias veces, incluso después de que a los reporteros les han dicho que no quieren hablar con ellos.

Los Wynn están envueltos en una batalla judicial por un acuerdo de acciones de la compañía derivado del divorcio de la pareja en el 2010.

A través de una portavoz el domingo, Elaine Wynn repitió que no tenía nada que ver con la historia gráfica del Diario que alega que el constructor de The Mirage, Bellagio y la compañía internacional que lleva su nombre exigieron sexo y agredieron a varios empleados durante más de tres décadas.

Entre las propiedades internacionales en la cartera de Wynn se encuentran Wynn Macau y Wynn Palace en Macao. El lunes en Hong Kong, Union Gaming publicó un informe que degradaba las acciones de Wynn Macau Ltd., a estado ” de suspensión” por cinco razones, una de las cuales era “la incertidumbre que rodea las acusaciones recientes contra el presidente y CEO de la compañía y un subsequente anuncio de investigación por la Junta Directiva “.

Steve Wynn ocupa esos puestos ejecutivos tanto para Wynn Resorts Ltd. como para Wynn Macau. La junta directiva de 10 miembros de Wynn Resorts ordenó la formación de un comité especial encabezado por Pat Mulroy, miembro de la junta directiva y ex miembro de la Comisión de Juego de Nevada. No se ha revelado ningún cronograma para la investigación del comité ni detalles sobre quién más está en el comité, pero un asesor externo independiente lo ayudará.

Caída en el valor de acciones

El informe de Union Gaming, escrito por Grant Govertsen, también cita la caída en el valor de las acciones: en Estados Unidos el viernes, las acciones de Wynn, que cotizan en la bolsa Nasdaq, cayeron más de 10 por ciento a $ 180.29 por acción, $ 2 mil millones de pérdida en valor de mercado. El palo siguió cayendo el lunes, cayendo por debajo de $ 165 por acción en el mercado de la tarde.

El informe también señaló una eliminación a corto plazo de la valuación premium histórica de Wynn Macau, una posible revisión por la Oficina de Inspección y Coordinación de Juego de Macao, conocida como DICJ, además de una revisión regulatoria anticipada en Massachusetts, y los inversores saliendo de la exposición de Wynn hacia Galaxy Entertainment Group de Hong Kong y Las Vegas Sands Corp. con sede en Las Vegas.

Govertsen dijo que las operaciones de la compañía en Macao probablemente no se verán afectadas y que aún espera un crecimiento superior al del mercado en 2018.

“Sin embargo, dadas las incertidumbres relacionadas con los eventos recientes, esperamos que se elimine el múltiplo premium histórico de Wynn y que las acciones se negocien en un mercado en línea múltiple hasta que haya una resolución para los eventos recientes”, señala el informe.

Los talk shows zumban

En los programas de la mañana del domingo, la senadora Susan Collins, republicana de Maine, y el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, dijeron que el RNC debería devolver dinero de Wynn o donarlo a causas valiosas.

El RNC rápidamente condenó al Comité Nacional Demócrata por tomar dinero del magnate de Hollywood Harvey Weinstein cuando surgieron acusaciones de agresión sexual y mala conducta.

La presidenta de RNC, Ronna Romney McDaniel, quien encabezó las críticas al DNC por las acusaciones de Weinstein, emitió un comunicado de un párrafo el sábado diciendo que había aceptado la renuncia de Wynn como presidente de finanzas de RNC.

Pero Graham dijo a “This Week” de ABC que “nosotros deberíamos hacer lo que le pedimos al Partido Demócrata si estas acusaciones tienen mérito”. No creo que debamos tener un doble estándar para nosotros mismos “.

Y Collins le dijo al “Estado de la Unión” de CNN que los grupos republicanos que han aceptado grandes donaciones en efectivo de Wynn deberían devolver el dinero si no se han gastado esos fondos.

Heller pidió desautorizar

En Las Vegas, el representante Jacky Rosen, demócrata por Nevada, pidió al senador Dean Heller, republicano por Nevada, una vez más que desautorice un respaldo que recibió de Wynn y $ 5,400 que recibió para su reelección en 2018.

Rosen busca el puesto en manos de Heller, considerado uno de los senadores republicanos más vulnerables para la reelección.

“En lugar de apoyar a las mujeres que valientemente se presentaron, el senador Heller se rehúsa a hacer ningún comentario sobre estas repulsivas acusaciones de conducta sexual inapropiada contra uno de sus mayores partidarios”, dijo el portavoz de la campaña de Rosen, Stewart Boss.

Un portavoz de la campaña de Heller dijo el lunes que la donación de $ 5,400 de Wynn a Heller para la campaña de reelección del Senado en 2018 sería donada a organizaciones benéficas.

Las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones de la campaña de Heller desde el viernes han quedado sin respuesta.

El año pasado, Heller condenó de inmediato al Representante Ruben Kihuen, demócrata por Nevada, e instó al congresista a dimitir después de que BuzzFeed publicara denuncias de mala conducta.

Kihuen ha negado las acusaciones, pero ha anunciado que no buscará la reelección a su escaño en el Congreso.

Gran contribuidor

Wynn una vez fue colaborador de los políticos de Nevada en los dos principales partidos políticos. En 2000, entregó $ 20,000 al Comité de Campaña Nacional Democrática, según el Centro para Políticas Receptivas, que rastrea el dinero en el proceso electoral.

Más recientemente, Wynn ha sido una gran recaudadora de fondos republicana, haciendo grandes donaciones al RNC, al Comité Senatorial Republicano Nacional y al Comité Nacional Congresional Republicano.

La influencia del magnate del casino es bien conocida en Washington.

Wynn asistió a un almuerzo del comité Republicano del Senado en el Capitolio cuando los legisladores del Partido Republicano intentaron el año pasado redactar un proyecto de ley para derogar a Obamacare que podría reunir los votos necesarios del GOP para aprobar. La propuesta no pasó.

Wynn también ha contribuido a una cantidad de candidatos.

Un vocero de la Representante Karen Handel, Republicana por Georgia, dijo a Time el domingo que la legisladora de primer año donó una contribución a su campaña de Wynn a un centro sin fines de lucro que se ocupa de la violencia doméstica y el abuso sexual.

Wynn tomó el cargo de presidente de finanzas de RNC inmediatamente después de que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero pasado. Desde entonces, ha ayudado al RNC a recaudar alrededor de $ 130 millones.

Sin comentarios de Trump

Trump, quien también ha sido acusado de conducta sexual inapropiada, no ha comentado sobre Wynn o su renuncia al puesto principal de recaudación de fondos para el partido.

Una ola de denuncias ha derrocado a políticos de ambos partidos en los últimos meses.

El senador Al Franken, demócrata por Minnesota, y el representante John Conyers, demócrata de Michigan, renunciaron luego de denuncias de conducta inapropiada.

Los hombres en otras industrias, incluidos el entretenimiento y los medios de comunicación, también se han visto obligados a renunciar o despedirse por un comportamiento inapropiado.

The Review-Journal es propiedad de la familia del presidente y gerente general de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson.

Póngase en contacto con Richard N. Velotta en rvelotta@reviewjournal.com o al 702-477-3893. Sigue a @RickVelotta en Twitter. Póngase en contacto con Gary Martin en gmartin@reviewjournal.com o al 202-662-7390. Sigue @garymartindc en Twitter.