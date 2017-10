Dentista de Las Vegas muere 6 meses después de que su esposo fallece en accidente de bicicleta

La Dra. Katayoun "Katy" Barin, de 48 años, murió el 12 de octubre de 2017, después de luchar contra el cáncer de colon. (NEA Odontología)

La Dra. Katayoun "Katy" Barin era una dentista muy conocida en Las Vegas y en la comunidad odontológica. Ella murió el 12 de octubre de 2017, después de luchar contra el cáncer de colon. (NEA Odontología)

La viuda del Dr. Kayvan Khiabani Katy Barin, derecha, y su hijo Aria Khiabani, de 16 años, dejan una corona en la bicicleta fantasma del Dr. Khiabani durante un servicio conmemorativo en la esquina South Pavillion Center Drive cerca de West Charleston Boulevard el sábado 17 de junio. 2017, en Las Vegas. El Dr. Kayvan Khiabani, de 51 años, murió mientras montaba su bicicleta en abril. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Una tragedia agravó a otra este mes cuando la Dra. Katayoun “Katy” Barin murió después de luchar contra el cáncer de colon. Solo seis meses antes, su esposo, el Dr. Kayvan Khiabani, había muerto en un accidente de bicicleta.

Temprano el día 12 de octubre, su familia dijo en su obituario, Barin “regresó pacíficamente a los amorosos brazos de su amor eterno y alma gemela.” Ella es sobrevivida localmente por los hijos de la pareja, Keon, de 14 años, y Aria, de 16.

Barin, la hija de Parvin y el Dr. Habib Barin, nació en 1969 en Irán. Pasó su infancia en Inglaterra y Francia, luego emigró con su familia a Canadá, donde obtuvo su licenciatura en ciencias anatómicas y odontología en la Universidad McGill en Montreal.

La dentista de 48 años era muy conocida tanto en Las Vegas como en la comunidad odontológica . Su práctica de 10 años, NEA Dentistry, se encuentra en Village Center Circle en Summerlin, pero también tenía licencia para ejercer en California y Quebec.

Barin y Khiabani se conocieron hace casi 30 años en Quebec cuando los dos eran estudiantes de medicina en la Universidad McGill. Estuvieron casados por 18 años.

“Se preocupaba apasionadamente por sus pacientes”, dijo Barin sobre su esposo en abril. “Él siempre les explicaba todo médicamente y trataba de sostener su mano emocionalmente tanto como podía”.

Los pacientes y el personal de Barin compartían los mismos sentimientos con respecto a la dentista.

“Como su equipo dental en la oficina, las palabras no pueden expresar cuánto la amamos y la vamos a extrañar”, dijo NEA Dentistry en una publicación de Facebook el 16 de octubre, dando la noticia de su muerte a los pacientes de Barin. “Estar cerca de sus pacientes le dio fuerza para atraer y levantar su ánimo. Su práctica era una manifestación física del trabajo de su vida y, por lo tanto, una de sus mayores alegrías “.

Según su personal, como Barin se centró en la recuperación y pasó menos tiempo en la oficina, trabajó para garantizar que sus pacientes recibieran la misma calidad de atención y amor que con ella. Barin “escogió con su propia mano” al Dr. Luke Simonis, quien creía que tenía una filosofía similar de cuidado, habilidades clínicas y compasión para continuar con su práctica.

En el tributo de NEA Dentistry en Facebook a Barin, una de sus pacientes, Kristina Brown, dijo que Barin era un doctor maravilloso y “tenía una manera de hacerte sentir tan a gusto”.

Otra paciente, Michelle Barney, dijo que Barin será recordada por su cariño y su voz reflexiva y tranquilizadora.

Jennifer Doran, de Montreal, ex colega de Barin, escribió en el libro de visitas del obituario en línea: “Tengo muy buenos recuerdos de trabajar con Katy en Montreal hace años … Un alma tan dulce y cariñosa”.

Deena Sacks y Terry Creatchman de Hamilton, Ontario, escribieron: “Katy fue muy especial. Tuvimos el privilegio de conocerla hace muchos años “.

Fuera de su trabajo y vida profesional, la familia de Barin dijo que era una ávida viajera y corredor, cuyo “corazón y manos siempre se movían con propósito y dirección, guiados por el deseo de hacer el bien”. Para ayudar a otros a combatir el cáncer, se inscribió la carrera del 23 de septiembre Get Your Rear in Gear race de la Coalición del Cáncer de Colon que se lleva a cabo en Las Vegas. En 2011, donó a un evento de Dance Across America organizado por la Fundación Andrea Rizzo, que recauda dinero para ayudar a los niños con cáncer.

“Su risa contagiosa, su radiante sonrisa y su amor por la vida dejaron una marca indeleble en todos los que conoció”, dijo el obituario de Barin. “Katy llevó una vida de gran serenidad, determinación, gracia y coraje, que demostró hasta el final de su vida”.

Khiabani murió mientras pedaleaba cerca de Red Rock Resort en abril. Se desempeñó como jefe del área de mano y microcirugía en la Universidad de Nevada, en Reno, en la Facultad de Medicina y jefe de cirugía de mano en el Centro Médico de la Universidad, donde murió.

Antes del accidente, Khiabani estaba circulando hacia el sur en el carril ciclista en South Pavilion Center Drive, cerca de West Griffith Peak Drive, dijo la policía.

Khiabani estaba pedaleando a la par de un autobús de Motor Coach Industries cuando parecía que giraba accidentalmente hacia la izquierda, dijeron testigos a la policía. El movimiento rápido le hizo chocar contra el lado del pasajero del autobús, luego sumergirse en el camino del vehículo.

Barin, sus hijos y el patrimonio de Khiabani están nombrados como reclamantes en una demanda por responsabilidad civil y lesiones personales en contra de Motor Coach Industries y varios otros presentados el 17 de octubre en el Tribunal de Distrito.

En 2004, Las Vegas Review-Journal detalló la meticulosa reconstrucción que Khiabani realizó en la mano de Hannah Dietrich, de 4 años, que se dañó cuando su hermano de 5 años accidentalmente le disparó. Barin dijo que Khiabani se mantuvo en contacto con la familia y se reunió con Hannah, que ahora tiene 17 años, unos meses antes de su muerte.

El cuerpo de Barin descansará en Montreal. Ella tendrá memoriales en Las Vegas y Montreal.

“Una luz brillante en este mundo y una madre maravillosa se han ido”, escribió Lois Barin en la sección de condolencias del obituario de Barin.

Servicio memorial Un servicio conmemorativo para Katayoun “Katy” Barin está programado para las 3 p.m. el 4 de noviembre en la Iglesia Ortodoxa Griega St. John the Baptist, en 5300 S. El Camino Road.

5300 S. El Camino Road., Las Vegas