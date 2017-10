Después del incendio, equipos demuelen edificios del Las Vegas Moulin Rouge

Lo que quedó del primer hotel-casino con integración racial fue demolido el jueves después de que las llamas se consumieran el edificio, enclavado en el corazón del histórico Westside.

Las tripulaciones lucharon contra el incendio durante varias horas.

El Moulin Rouge, ubicado en 900 W. Bonanza Road, comenzó a quemarse poco antes del amanecer. No está claro cómo empezó el incendio, porque cuando llegaron los bomberos, el edificio estaba completamente sumergido en llamas.

“No pudimos entrar en el edificio, ni siquiera pensar en investigarlo”, dijo Tim Szymanski, portavoz del Departamento de Bomberos de Las Vegas, al Las Vegas Review-Journal.

Más de 60 bomberos respondieron, incluyendo equipos del Departamento de Bomberos de North Las Vegas. Nadie resultó herido.

El plan era salvar el esqueleto del edificio histórico, pero una vez que estaba claro que había sido viscerado, Szymanski dijo que los funcionarios de la ciudad se reunieron y acordaron que la demolición era el curso de acción más seguro.

“Se consideró que era una emergencia, y por eso fue derribado”, dijo Szymanski. -El edificio estaba totalmente destruido.

El ex Moulin Rouge había sido reducido a un montón de escombros por la tarde del jueves. Las tripulaciones de la ciudad todavía estaban en la escena, y el olor del humo flotaba a través de Bonanza Rd. Las tripulaciones sólo tumbaron el edificio que se quemó. Algunas de las otras estructuras en el area de 15 hectáreas permanecieron ese jueves.

“El temor sobre eso era que iba a seguir siendo un riesgo de incendio”, dijo el director de comunicaciones de la ciudad, David Riggleman.

La demolición llega en un momento en que la propiedad está en una encrucijada: tres grupos, incluido el condado de Clark, habían presentado ofertas para comprar la tierra, a fines de la semana pasada. Se esperaba que un juez decidiera el viernes pasado quién sería el próximo dueño de la propiedad, pero se retrasó y se ha extendido a la próxima semana, dijo Ward 5 Chamber of Commerce, presidente de la Ward 5 Chamber of Commerce y un feroz defensor de Revitalización del Moulin Rouge.

“Si los tribunales hubieran fallado el viernes como se suponía, esto no habría sucedido”, dijo Duncan el jueves.

El Moulin Rouge abrió en 1955, cuando el resto de los casinos de Las Vegas fueron segregados. Los animadores negros populares podían realizar presentaciones en el Strip pero no podían permanecer.

La suerte se acabó rápidamente para el Moulin Rouge original; ya que estuvo abierto por sólo seis meses. Pero el Moulin Rouge organizó una reunión en 1960 que efectivamente terminó con la segregación en los casinos y resorts de Las Vegas. La importancia del sitio le valió un lugar en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1992.

El jueves no estaba claro si el incendio y la demolición representarían una amenaza para la designación histórica del sitio. En 2010, un historiador del Servicio de Parques Nacionales dijo que la inscripción del Moulin Rouge en el Registro Nacional de Lugares Históricos podría verse amenazada si las estructuras restantes se derriban.

Otros incendios han consumido el antiguo Moulin Rouge a lo largo de los años. Fue viscerado en 2003, y por lo menos tres fuegos sucedieron allí durante el verano. Pero el incendio más reciente resultó ser su desaparición.

En septiembre, los funcionarios de la ciudad esperaban demoler el edificio, calificándolo de un peligro y una molestia. Es un refugio común y destartalado para las personas que viven en la calle, y el pasado fin de semana, los dueños actuales del edificio informaron que los criminales habían quitado algunos de los cableados de cobre restantes del edificio.

“Esa ubicación es tan histórica para la comunidad de Las Vegas y la comunidad afroamericana”, dijo el director del Centro de Investigación de Historia Oral de la UNLV Claytee White, miembro de la Comisión de Preservación Histórica de la ciudad, el mes pasado. “Queremos asegurarnos de que no hagamos algo que lamentemos. No queremos que se olvide la historia del Moulin Rouge “.

Esta es una historia en desarrollo. Consulte los detalles.

Póngase en contacto con Rachel Crosby en rcrosby@reviewjournal.com o al 702-380-8135. Sigue a @rachelacrosby. Los reporteros de la revista Las Vegas Review Max Michor y Jamie Munks contribuyeron.

Firefighters decided to pull back and let the roof collapse pic.twitter.com/cnRHeanelK — Max Michor (@MaxMichor) October 5, 2017

They just started hosing it down again pic.twitter.com/470rPvybOu — Max Michor (@MaxMichor) October 5, 2017

Looks like the roof just flared up pic.twitter.com/sPDt69I8sH — Max Michor (@MaxMichor) October 5, 2017

UPDATE: Crews attacking 900 W Bonanza are. No thru traffic H St to MLK Blvd PIO1 pic.twitter.com/6uxwp0IuHs — Las Vegas FireRescue (@LasVegasFD) October 5, 2017