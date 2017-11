Después del tiroteo en Las Vegas, 87 niños enfrentan pérdida de padres

Chris Davis y su esposa Debbie visitan una cruz conmemorativa para su hija Neysa Tonks en el letrero de Welcome to Fabulous Las Vegas el domingo 12 de noviembre de 2017. Cincuenta y ocho cruces y objetos que fueron erigidos en honor a las víctimas del tiroteo del 1° de octubre, fueron retirados y transportados al Museo del Condado de Clark. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Jake Beaton, izquierda, cuyo padre, Jack, murió en el tiroteo del 1° de octubre en Las Vegas, en la casa de su familia en Bakersfield, California, el lunes 6 de noviembre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Chris Guillen, de 13 años, sostiene a Sophia Jaksha, y Marcus Guillen, de 18 años, sostiene a Austin Jaksha. (Familia Jaksha)

Foto de familia de Jason, su hija Ali y su difunta esposa Rhonda, de Massachusetts.

Mynda Smith, en el sentido de agujas del reloj desde arriba a la izquierda, con Braxton Tonks, 17, Lexy Smith, Greysen Tonks, 14 y Kenzy Smith. La familia posa dentro de un corazón tallado en la arena con las iniciales de Neysa Tonks en su honor en Newport Beach en California, el 20 de noviembre de 2017. (Familia Smith).

Brooke Patterson, de Lomita, Calif., De siete años, visita un monumento improvisado para su madre, Lisa Patterson, quien fue una de las 58 personas que murieron en el tiroteo del 1° de octubre en un festival de música, cerca del letrero de "Bienvenido a fabulosa Las Vegas", en Las Vegas el martes 24 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Todos los días durante el Festival de la Cosecha de la Ruta 91, Rocío Guillen video-chateó con sus hijos.

La madre de cuatro hijos quería ver sus rostros y decirles que los amaba. Su más pequeño, Austin, nació apenas seis semanas antes de que la mujer de 40 años viajara a Las Vegas desde California para el festival mientras estaba en licencia de maternidad.

“La última mañana que nos vimos por Face Time, Rocío nos agradeció por cuidar a los niños y dejarla dormir ocho horas por primera vez en mucho tiempo”, dijo la madre de su novio, Donna Jaksha, a el Las Vegas Review-Journal este mes. . “Se veía tan feliz”.

Más tarde esa noche, Guillen fue una de las 58 personas asesinadas en el festival, y uno de los 33 padres que murieron. Juntos, dejaron atrás a 87 niños.

El hijo pequeño de Guillen es el más joven. Algunos son adultos con sus propias familias. Varios aún no son adolescentes.

Sin embargo, no importa la edad, perder a un padre de una manera tan pública y traumática puede hacer que un niño se meta en picada, dijo la psicóloga clínica de UNLV, Michelle Paul.

“Los niños prosperan en la estructura, la previsibilidad, la rutina y saben qué esperar. Eso es lo que crea seguridad y protección “, dijo Paul. “Y ahora, un ancla importante para la vida de un niño se ha ido, de forma inesperada y de la nada, y sin una buena razón. Tomará tiempo para que todos puedan volver a su rutina normal y tener una idea de cuál será la nueva normalidad “.

Cuentos para dormir

Cada noche antes de acostarse, Jason LeRocque le pregunta a su pequeña hija, Ali, si le gustaría escuchar una historia sobre mamá.

La madre de una niña de 7 años, Rhonda LeRocque, fue una de las primeras personas asesinadas a tiros el 1° de octubre.

“Quiero mantenerla viva en su mente”, dijo LeRocque al Review-Journal mientras estaba sentado con Ali en su casa de Tewksbury, Massachusetts.

LeRocque y su esposa estuvieron casados por 21 años, y él lucha con su muerte todos los días. A veces, sin embargo, es difícil decir si su hija pequeña entiende completamente la situación. De ahí los cuentos antes de dormir.

“Lo van a entender dentro de su contexto de desarrollo”, dijo Paul, el psicólogo. “A medida que crecemos y aprendemos sobre la vida y desarrollamos un vocabulario para la gravedad de la situación, desarrollamos una comprensión de lo que sucedió”.

Mientras tanto, los niños pequeños a menudo experimentan dolor a través de emociones fuertes, olas de tristeza o enojo que no pueden articular.

A medida que pasa el tiempo, “continuamente tendrán preguntas, y cuando estén listas para hacer esas preguntas, lo harán”, dijo Paul. “Especialmente cuando los familiares sobrevivientes crean un ambiente para responder esas preguntas cuando surgen”.

Aunque LeRocque se desmorona a veces mientras mira las fotos de su esposa, hace todo lo posible para mantenerse fuerte para su hija.

“Le digo: ‘Podemos hablar de mamá cuando quieras’”, dijo.

Cascada de factores estresantes

En las semanas posteriores al tiroteo en Las Vegas, Robert Patterson, quien perdió a su esposa, sabe que su familia parece estar bien. Se levantan por las mañanas, todavía se ríen y sonríen, y reciben apoyo constante de familiares, amigos y extraños.

“Pero estábamos mucho mejor con Lisa aquí”, dijo Patterson mientras se paraba en la entrada de su casa en Lomita, California, este mes. Justo dentro de su garaje permanecía el auto estacionado de la madre de tres.

Tras el tiroteo, la hija mayor de los Patterson, Amber, se retiró de la universidad en Arizona. Ahora, la chica de 19 años lleva a su hermano menor, Brooke, de 7 años, a la escuela por las mañanas. Ella hace comida para todos durante todo el día. Y ella siempre trata de mantenerlos de buen humor, como lo hizo su madre.

“Mi vida justo antes de que todo esto sucediera era completamente diferente: estaba en la escuela, lejos de todo, haciendo algo completamente diferente, y de repente, el interruptor cambió, y ahora estoy aquí, y no voy a ir. a la escuela, no tengo trabajo, mis amigos no están aquí “, dijo este mes mientras estaba sentada en un sofá en la sala de estar de su familia. “Definitivamente me siento como una mamá ahora. No es algo horrible Simplemente no es ideal”.

Al igual que Amber, muchos miembros de la familia de víctimas de la Ruta 91 probablemente están experimentando una cascada de otros factores estresantes que se derivan de la muerte de un ser querido, dijo Anthony Papa, un psicólogo clínico y profesor asociado de la Universidad de Nevada.

Algunos ejemplos: una pérdida de ingresos; convertirse en un padre soltero sin elección; tener que lidiar con funerarias y compañías de seguros.

Y aunque Amber dijo que su familia se ha vuelto más cercana desde la muerte de su madre, Papa dijo que las consecuencias de la pérdida “pueden crear una gran cantidad de conflictos dentro del sistema familiar”.

Sentido de normalidad

Antes del tiroteo, Steve Berger, de 44 años, ya estaba lidiando con un conflicto dentro de su “sistema familiar”. Berger, quien murió un día después de su cumpleaños, se divorció recientemente de su esposa, la madre de sus tres hijos, y obtuvo la custodia completa.

Ahora ella está tratando de recuperarlos.

“No es fácil”, dijo el padre de Berger, Richard, sobre todo lo que han pasado desde que mataron a su único hijo.

Los padres de Berger viven en Wisconsin, donde se llevó a cabo su servicio conmemorativo. Pero debido a la nueva batalla por la custodia, los niños de Berger, de 15, 12 y 9 años, están bajo custodia y aislados en Minnesota y no pudieron asistir.

Cada semana, un familiar viaja a Minnesota para cuidarlos. Por ahora, es la única sensación de normalidad que pueden ofrecer, porque no importa quién gane la custodia, las vidas de los niños serán desarraigadas.

“Alguien siempre está allí para llevarlos a la escuela y hacerles compañía”, dijo su abuelo.

Sanar toma tiempo

A medida que la vida se aleja del 1° de octubre, Jake Beaton está atascado.

El padre del joven de 20 años, Jack, murió mientras protegía a su madre. Que su padre haya muerto como un héroe no ha disminuido el dolor de Jake.

“Fue mi héroe toda mi vida”, dijo Jake este mes entre lágrimas. “Estoy corto de palabras en toda esta área”.

Después de que sucedió, Jake no durmió durante tres días. Los amigos entraron y salieron de su hogar en Bakersfield, California, pero no está seguro de que haya sido de ayuda.

“Sigue siendo una pesadilla”, dijo.

La curación toma tiempo. Avanzar, especialmente para los niños, puede ser difícil al pasar los cumpleaños, las graduaciones u otros hitos.

Pero también es importante recordar que todos se recuperan de manera diferente. Y algunas personas se recuperan más rápido que otras, lo que también es normal, dijo Papa, el psicólogo de Reno.

“Hay una especie de expectativa en nuestra sociedad de que la experiencia de la pérdida hará que la gente se desmorone significativamente”, dijo Papa. “No tienes que estar molesto, no tienes que estar deshecho, y las otras personas a tu alrededor no tienen que esperar eso”.

Toma a Braxton y Greysen Tonks, por ejemplo. La madre de los adolescentes, Neysa Tonks, de Las Vegas, fue asesinada en el festival, pero en una conversación reciente con el Review-Journal, los dos fueron en su mayoría felices.

Juntos, esperan “mantener la fiesta”, como lo hubiera hecho su madre. Sus palabras de sabiduría: “déjalo ir, no seas un enemigo” y “trabaja duro, juega duro”. Canalizan esas frases todos los días.

Póngase en contacto con Rachel Crosby en rcrosby@reviewjournal.com o llame al 702-477-8301. Sigue a @rachelacrosby en Twitter. Los redactores de Review-Journal Steve Bornfeld, Rio Lacanlale y Sandy Lopez contribuyeron a este informe.