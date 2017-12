Después del tiroteo en Las Vegas, preguntas sobre planes de respuesta de casinos

Los agentes de policía caminan a través del Luxor donde la gente fue evacuada durante un tiroteo masivo en el Strip el domingo, 1° de octubre de 2017, en Las Vegas. Chitose Suzuki Las Vegas Review-Journal

Trabajadores de emergencia tratan a los heridos mientras la policía de Las Vegas responde durante una situación de tirador activo en Las Vegas Strip en Las Vegas el domingo 1° de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Policía de Las Vegas y vehículos de emergencia en escena después de una situación de tirador activo que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Mandalay Bay en Las Vegas Boulevard South al anochecer del lunes, 25 de septiembre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Mandalay Bay en Las Vegas Boulevard South al anochecer del lunes, 25 de septiembre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

La gente camina frente al Mandalay Bay en Las Vegas Strip al atardecer del miércoles 11 de octubre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

La gente pasa manejando por el Mandalay Bay en el Strip de Las Vegas al atardecer del miércoles, 11 de octubre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

La gente visita un monumento a las víctimas del tiroteo de la Ruta 91 en el Mandalay Bay, el miércoles 11 de octubre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El FBI continúa investigando la escena en el piso 32 del hotel casino de Mandalay Bay el miércoles 4 de octubre de 2017 en Las Vegas. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El Mandalay Bay en Las Vegas, martes, 7 de noviembre de 2017. Joel Angel Juarez Las Vegas Review-Journal @jajuarezphoto

La policía de Las Vegas mantiene el Strip al sur de Tropicana Avenue despejado el lunes 2 de octubre de 2017 en Las Vegas. Un pistolero en la habitación del hotel Mandalay Bay disparó a una multitud de miles en un concierto de música country al aire libre el domingo por la noche, matando al menos a 59 personas e hiriendo a más de 525. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Las Vegas Boulevard permanece cerrado mientras la policía de Las Vegas investiga el lunes 2 de octubre de 2017 en el hotel casino Mandalay Bay donde murieron al menos 50 personas y más de 400 resultaron heridas cuando un hombre armado abrió fuego contra un concierto de música country al aire libre el domingo. Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Cuando un pistolero hundió el corredor de resorts de Las Vegas en el caos el 1° de octubre, habían pasado casi cinco años desde que funcionarios clave de seguridad pública vieron un plan de respuesta de emergencia de un casino del Strip, según descubrió una investigación del Review-Journal.

Los funcionarios estatales han sido negligentes durante años al obligar a los centros turísticos en Las Vegas y en todo Nevada a cumplir con una ley que exige que los casinos presenten planes de emergencia.

Entre las propiedades no revisadas por el estado en años: Mandalay Bay, donde un francotirador armado con rifles de alta potencia usó una suite en el piso 32 para atacar un concierto al aire libre al otro lado de la calle, matando a 58 personas e hiriendo a cientos más.

La ley estatal, promulgada meses después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, no tiene disposiciones de aplicación. Los funcionarios estatales dijeron que carecen de los recursos para revisar los planes.

La División de Administración de Emergencias de Nevada hizo los mismos argumentos en 2008, cuando una auditoría legislativa criticó a la agencia por no hacer un seguimiento adecuado de los planes para casinos, agencias estatales, gobiernos locales y distritos escolares.

La auditoría cuestionó si la agencia incluso hubiera revisado los planes y sugirió que la falta de supervisión estaba afectando la capacidad del estado para responder a emergencias y desastres naturales. Después de la auditoría, la división supervisada por el Departamento de Seguridad Pública envió cartas a los casinos en busca de planes de emergencia actualizados y luego le dijo a la Legislatura de Nevada que había corregido el problema.

Los auditores no dieron seguimiento.

Años más tarde, los administradores estatales de emergencias han realizado pocas o ninguna mejora en la auditoría.

La mayoría de los casinos en el Strip no han actualizado sus planes de emergencia con el estado desde 2012. La ley no exige que los casinos modifiquen sus planes cada año, pero cualquier cambio debe presentarse a las autoridades estatales y locales dentro de los tres días. Más de dos docenas de casinos, incluidas las propiedades Strip Caesars Palace, MGM Grand, Luxor y The Mirage, no han revisado los planes desde 2008, según los registros de la División de Manejo de Emergencias. Otros incluyen a los casinos locales Green Valley Ranch, Texas Station, Boulder Station y Santa Fe Station.

Aproximadamente la mitad de los 155 casinos del estado requeridos a presentar o actualizar planes en 2008 no los presentaron, según los documentos.

Un importante patrocinador de la legislación, el ex asambleísta John Oceguera, D-Las Vegas, dijo que la ley sigue siendo relevante hoy en día para los eventos catastróficos.

“Un plan de emergencia cubre una gran variedad de incidentes, incluidos los que están activos”, dijo.

Los gerentes de emergencias de Nevada y Las Vegas no dijeron si Mandalay Bay, que actualizó por última vez su plan de respuesta de emergencia en 2012, lo llevó a cabo correctamente en la noche del 1° de octubre. MGM Resorts International, propietaria de Mandalay Bay, dijo que las pautas del plan para definir los roles y responsabilidades durante una emergencia se siguieron.

Funcionarios de administración de emergencia dijeron que los planes de respuesta del casino no están grabados en piedra. El personal tiene que adaptarse a las circunstancias variables de cada incidente.

Los funcionarios de MGM Resorts no analizaron por qué los registros estatales muestran que varios de los complejos turísticos de Strip de la compañía no han actualizado sus planes desde 2008.

En un comunicado, la compañía dijo: “Los Planes de Respuesta de Emergencia para las propiedades de MGM han estado archivados en el Departamento de Seguridad Pública de Nevada por varios años. Se volverán a enviar a los funcionarios del condado este mes, según lo soliciten “.

La compañía dijo que presentó sus planes a las autoridades estatales y locales en 2008.

Los oficiales de seguridad en las 13 propiedades de MGM Resorts en el Strip pasan por una capacitación extensa sobre tiradores activos y otras situaciones de emergencia y dependen de la experiencia de los agentes de la ley actuales y anteriores, incluidos los del Departamento de Policía Metropolitana, dijo la compañía en su declaración.

Caesars Entertainment se negó a comentar por qué los registros estatales muestran que su complejo insignia, Caesars Palace, no ha actualizado su plan de respuesta a emergencias desde 2008.

La portavoz de Station Casinos Lori Nelson, no tenía información sobre si los planes de emergencia para varios casinos habían sido enviados al estado desde 2008. Ella dijo que la compañía recientemente presentó planes actualizados para sus propiedades a petición del estado y enviará los planes a la policía local y al departamento de bomberos.

Wynn Las Vegas y Las Vegas Sands Corp., otros dos principales operadores de casinos en el Strip, dijeron que actualizarían sus planes de respuesta ante emergencias. Los registros estatales muestran que los planes de las compañías fueron archivados por última vez en 2012.

Sin supervisión estatal

En el informe anual de este año, la División de Manejo de Emergencias dijo que era responsable de realizar revisiones anuales de los planes de los casinos, junto con los planes para las escuelas y los servicios públicos. Pero el informe dice que la agencia solo tenía 76 de los 139 planes de casino registrados.

La división revisa los planes para determinar si cumplen con la ley y para “garantizar que tanto nuestra infraestructura como nuestra base económica estén preparados para cualquier contingencia”, según el informe.

Pero en realidad no se ha realizado ninguna revisión.

Bill Elliott, el funcionario de la división responsable de supervisar los planes de casinos, dijo que no ha tenido tiempo de leer los planes a lo largo de los años. Durante los últimos cuatro años, hasta el mes pasado, se le asignaron otros deberes y ni siquiera verificó que se hubiera presentado algún plan, dijo.

Elliott dijo que tiene poco conocimiento sobre lo que consiste un plan de respuesta de emergencia de calidad. Dijo que no existen estándares para que juzgue un plan.

“Mi experiencia en un plan de casino es mínima”, dijo Elliott. “Si tuviéramos el requisito de juzgar los planes, necesitaríamos personal adicional para hacerlo”.

El jefe de bomberos del condado de Clark, Greg Cassell, cuyo departamento por ley también debe recibir los planes, dijo que no se había proporcionado ninguno al departamento.

“Esto es algo de lo que nunca tuvimos idea”, dijo Cassell, quien es miembro de la Comisión de Seguridad Nacional de Nevada.

La policía mantiene el trabajo con los casinos en privado

El portavoz de la policía de Las Vegas, Larry Hadfield, se negó a decir si su departamento recibió algún plan de casino, que por ley debe presentarse ante la agencia.

Hadfield tampoco permitió que el Review-Journal entrevistara a un miembro de la Sección de Gestión de Emergencias del departamento, quien se encargaría de revisar los planes.

El departamento también se negó a failitar que el Sheriff del Condado de Clark Joe Lombardo esté disponible para una entrevista.

Los planes son confidenciales y no están sujetos a inspección pública.

Barry Smith, director ejecutivo de Nevada Press Association, dijo que la falta de respuesta de la policía al Review-Journal no deja “oportunidad de rendición de cuentas para siquiera verificar si estos informes se presentan de la forma en que la ley los exige”.

“Esto debería preocupar a todos, especialmente después del tiroteo en el Mandalay Bay”, dijo. “Confiamos en que el gobierno nos respalda en este tipo de cosas, pero cuando no nos dicen lo que están haciendo, sospechamos que no están haciendo nada”.

Oceguera, uno de los patrocinadores de la legislación, dijo que la Legislatura debería fortalecer la ley.

La intención de la legislación era mejorar los preparativos para un ataque terrorista en el Strip y ayudar a resolver los problemas de comunicación que las autoridades de Nueva York encontraron durante los ataques del 11 de septiembre, dijo Oceguera.

“Es necesario que haya algunos aspectos legales para que la gente se vea obligada a actuar”, dijo Oceguera, un ex jefe de bomberos asistente de North Las Vegas que ahora trabaja para una firma de consultoría gubernamental. “Pero más importante aún, un plan en un estante es prácticamente inútil si no llega a las personas que necesitan verlo y usarlo”.

Mike Davis, un consultor de gestión de emergencias con sede en Maryland, agregó: “Deben coordinarse y comunicarse con los primeros en responder para asegurarse de que todos entiendan los procedimientos y se anticipen a las acciones de los demás”.

El agente retirado del FBI Steven Hooper, que se especializó en contraterrorismo y contrainteligencia, dijo que las empresas privadas tienen la responsabilidad de tener planes que incluyan agencias de seguridad pública.

“En el día de usted no quiere que sea la primera vez que se encuentra con los gerentes de crisis para los primeros en responder porque será un caos el día de”, dijo.

Planes de casinos puestos en uso

El Departamento de Policía de Reno ve el valor de los planes de respuesta de emergencia de casinos.

El teniente Robert Larson, de la división de operaciones, dijo que la agencia mantiene los planes archivados para la media docena de importantes centros turísticos de Reno.

“Son increíblemente útiles para nosotros como respaldo”, dijo Larson. “Solo el tener un plano es enorme al dejar que los agentes sepan a dónde pueden ir y a dónde no”.

Caleb Cage, jefe de la División de Manejo de Emergencias, reconoció que la agencia estatal no se ha enfocado en los planes de casinos desde que tomó las riendas en julio de 2015. En cambio, la agencia se ha concentrado en asegurarse de que haya planes de manejo de emergencia más amplios e integrales en todo el estado para hacer frente a cualquier desastre natural o evento de bajas masivas.

“Consideramos la planificación y la preparación en general – cómo podemos asegurarnos de que tenemos planes en el estado para corresponder con los gobiernos locales y los gobiernos tribales que trabajan directamente con las empresas locales”, dijo.

Cage dijo que es más crítico para los equipos de emergencia locales ver los planes del casino que para su agencia porque son los primeros en llegar a la escena.

Las autoridades locales tienen excelentes relaciones con los casinos y trabajan en estrecha colaboración con ellos para prepararse para las emergencias, dijo.

Pero después de las consultas del Review-Journal el mes pasado, Cage envió cartas a aproximadamente 90 casinos en el estado pidiéndoles que presenten planes de respuesta actualizados a su agencia antes del 31 de diciembre. Adjuntó una copia de la ley a la carta.

Cage dijo que espera hacer recomendaciones a la Comisión de Seguridad Nacional sobre cómo mejorar la ley.

Una opción es pedirle a la Legislatura que refuerce el estatuto para incluir disposiciones de cumplimiento para la División de Manejo de Emergencias, dijo. Otra es eliminar el estado del proceso y otorgar a las autoridades locales la capacidad de hacer cumplir la ley. Y otra opción más es poner la aplicación en manos de la Junta Estatal de Control de Juego, que regula la industria de los casinos.

Mientras tanto, a Elliott nuevamente se le asignó supervisar las presentaciones de los casinos con la división estatal de gestión de emergencias.

Cassell, con el Departamento de Bomberos del Condado de Clark, dijo que él no es un fanático de la ley.

Él piensa que está desactualizado y requiere que los casinos presenten cierta información que no es necesaria para los primeros en responder.

“No es una ley bien pensada”, dijo. “El mundo es más avanzado tecnológicamente, en este momento”.

Desde 2010, los bomberos han tenido acceso a toda la información que necesitan sobre los casinos en sus computadoras en el campo y realmente no necesitan ver los planes de respuesta de emergencia, dijo Cassell. Esa información incluye mapas de los casinos que identifican salidas, conexiones de agua, fuentes de energía, ascensores y salas de comando de fuego.

“Me siento cómodo con la información que tenemos, y confío en la capacidad de nuestros comandantes de campo”, dijo.

Pero Cassell dijo que todavía estaba enviando cartas a más de tres docenas de casinos en el condado y les pidió que presentaran sus planes conforme a la ley para el próximo mes.

El vocero de Las Vegas Fire & Rescue, Tim Szymanski, dijo que su departamento no mantiene planes de emergencia para los 21 principales casinos dentro de los límites de la ciudad, sino que los revisa cuando realiza inspecciones anuales.

Al igual que el condado, la ciudad tiene un sistema computarizado que proporciona la información necesaria que los bomberos necesitan cuando se encuentran con emergencias en los casinos, dijo Szymanski.

Por el contrario, el Departamento de Bomberos de Reno mantiene archivados los planes de respuesta a emergencias. El departamento también está revisando su código de incendios para recomendar que las propiedades se actualicen y obtengan la aprobación de sus planes de respuesta de emergencia cada año, dijo el capitán Willie Seirer, de la división de prevención de incendios del departamento. Gran parte de la información en los planes de emergencia del estado se superpone con los requisitos del código de incendios, dijo. Sin embargo, los planes estatales de emergencia también muestran cómo los casinos trabajarían con las fuerzas del orden público en una crisis.

“Son complementarios, pero ninguno reemplaza al otro”, dijo Seirer.

Dijo que es importante que el departamento desempeñe un papel activo en la revisión de los planes para asegurarse de que se implementen los procedimientos correctos. Recientemente, dijo, un casino local entregó un plan de emergencia que aconsejaba a los empleados que llamaran a un supervisor ante el Departamento de Bomberos cuando informaban sobre un incendio.

“Me alineé en rojo esa parte, la devolví y les dije que la cambiaran para que el Departamento de Bomberos fuera llamado primero antes que un supervisor”, dijo Seirer.

En Nueva Jersey, el Departamento de Bomberos de Atlantic City también retiene planes de respuesta ante emergencias para casinos y está en proceso de actualizar esos planes, dijo el Jefe de Bomberos Scott Evans.

“Tenemos una relación bastante buena”, dijo Evans. “Son muy cooperativos con nuestras necesidades y nuestras asociaciones ahora con los casinos para mejorar la seguridad de la ciudad en general”.

The Review-Journal es propiedad de la familia del presidente y gerente general de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson. Las Vegas Sands Corp. opera The Venetian y Palazzo.

