Detenido el trabajo en el proyecto de vivienda atrasado de UNLV

El sitio de un nuevo complejo de departamentos para estudiantes cerca de la UNLV el jueves 11 de enero. La construcción se detuvo en septiembre de 2017 y no se ha reanudado desde entonces. Natalie Bruzda Las Vegas Review-Journal.

El letrero fuera del sitio de construcción inactivo promociona la “primera oportunidad” de vivir en un departamento en el campus de UNLV.

“Nuevos, y llegando pronto”, dice el letrero, pero a dos semanas entradas al nuevo año, la actividad de construcción de los departamentos The Degree no existe.

El desarrollador del proyecto Eric Midby le dijo a la Junta de Regentes del estado en diciembre que su compañía estaba trabajando para volver a comprometerse con su contratista general, Korte Company, para reanudar la construcción del complejo, que proporcionará 760 camas de alojamiento para estudiantes, para el 1° de enero .

Pero no ha sucedido.

“Midby Cos. Y Korte Construction no pudieron llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato”, dijo Midby en un comunicado. “Midby Cos. Está hablando activamente con varias compañías potenciales para reemplazar a Korte como contratista general en el proyecto”.

Mike Vaccari, gerente de proyectos de la empresa Korte, dijo que la compañía no puede hacer comentarios.

Desde entonces, Regents y la universidad han guardado silencio sobre el tema.

El regente John Moran no contestó llamadas ni mensajes en busca de comentarios. Tanto el regente Trevor Hayes como el presidente de la junta Kevin Page dijeron que no pueden hablar sobre el proyecto y remitieron a un periodista de Review-Journal a Nick Vaskov, el vicecanciller de asuntos legales en el Sistema de Educación Superior de Nevada.

Vaskov no devolvió las llamadas o un correo electrónico en busca de comentarios.

Después de repetidas solicitudes para una entrevista con David Frommer, director ejecutivo de planificación y construcción en UNLV, la universidad envió un comunicado.

“La construcción en The Degree se detuvo en septiembre y no se ha reanudado”, dice el comunicado. “Estamos preocupados y decepcionados. Planeamos involucrar a los estudiantes para abordar sus necesidades según corresponda. En esta etapa, no estamos en condiciones de responder preguntas específicas “.

Disputas

El sitio, ubicado en la esquina de South Maryland Parkway y Cottage Grove Avenue, se ha mantenido en silencio desde septiembre, cuando Korte dejó de trabajar en el proyecto, con un 73 por ciento de finalización.

El proyecto de The Degree inicialmente estaba programado para abrir a tiempo para el semestre de otoño de 2017.

A pesar de los “exhaustivos esfuerzos de buena fe para corregir el rumbo con Korte”, de acuerdo con una actualización proporcionada a la junta el mes pasado, “nuevas disputas” se desarrollaron entre las dos compañías. El contrato de construcción finalizó el 9 de octubre.

En una entrevista el mes pasado, Midby no reveló la naturaleza de los desacuerdos.

Sin embargo, en un documento presentado a la Junta de Regentes para su reunión de diciembre, UNLV dijo que Korte Company presentó un embargo preventivo de $ 20.3 millones contra la propiedad por el valor del contrato original, la cantidad total de todos los materiales y equipos adicionales o modificados .

El proyecto se inició originalmente como una asociación público-privada que permite a UNLV entregar nuevas unidades de vivienda para estudiantes, pero donde la universidad no asume el riesgo de financiarlas u operarlas.

En la reunión de diciembre, varios regentes expresaron su preocupación por la demora y su efecto sobre los estudiantes y la reputación de la universidad.

Midby dijo entonces que quería volver a encarrilar el proyecto para abrir antes del 1° de agosto, un año después de lo programado.

“Solo necesitamos que hagan el trabajo”, le dijo Moran a Midby. Hayes dijo que la demora perjudica la reputación de UNLV y el objetivo de atraer a más estudiantes para que vivan en el campus.

El edificio es parte de un esfuerzo de vivienda más grande en el campus llamado “Distrito U”, que incluye apartamentos renovados conocidos como Legacy LV. El retraso en la construcción del complejo The Degree impidió que los 428 estudiantes de UNLV que habían firmado contratos de arrendamiento se mudaran. Los estudiantes tuvieron que buscar alojamiento alternativo, y alrededor de 200 alertaron a la universidad de que necesitaban ayuda.

El arrendamiento sigue suspendido.