Diapositivas racistas presentadas en un evento de armas de fuego en Las Vegas desatan indignación

Nephi Oliva, propietario de Las Vegas Gunfights, dispara a una diana para mostrar cómo funciona el sensor de disparo inalámbrico para interiores FireFly en Las Vegas Gun Fights, el lunes 24 de septiembre de 2018. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

En un evento de posesión de armas de fuego ocultas (CCW, por su sigla en inglés) celebrado el domingo en Las Vegas, en el que figuraban varios candidatos políticos republicanos como invitados especiales, un presentador mostró diapositivas manifiestamente racistas en una pantalla grande durante una presentación, según los videos y las capturas de pantalla del evento publicadas en internet.

El evento anual VegasCCW se celebró en Clark County Library, 1401 E. Flamingo Road, según un folleto publicitario que lo promocionaba. Los videos del evento publicados posteriormente en Twitter, junto con las capturas de pantalla y el video publicado en la cuenta de Twitter PatriotTakes, muestran al presentador Nephi “Khaliki” Oliva pronunciando un discurso ante una multitud de personas. Oliva se hace llamar Nephi Khaliki en su cuenta de Twitter.

Durante la presentación, aparece en una pantalla una diapositiva con el título “Seguridad de armas de fuego para los afroamericanos”. A continuación, una lista con viñetas dice: “Dispara SIEMPRE el arma hacia arriba. Lame SIEMPRE la grasa de pollo de tus dedos antes de disparar. Asegúrate SIEMPRE de que haya una persona blanca cerca para tener a alguien a quien culpar de todo lo que vaya mal en tu vida. Apunta siempre a los niños pequeños para asegurarte de que le das a otro miembro de la pandilla”.

Oliva y VegasCCW no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios del miércoles. Sin embargo, Oliva publicó en su cuenta de Twitter que la diapositiva era aparentemente un intento de comedia.

“La gente se burló igual de otros en mi clase de biblioteca el domingo pasado”, tuiteó Oliva. “Soy una minoría para que lo sepan”.

También tuiteó que “soy una minoría y fui yo quien contó esas bromas. Soy un afgano-americano y vengo de una familia musulmana. Que usen mi comedia y mi evento como fondo para sus tonterías políticas es vergonzoso. Ese público era MI público y estaba compuesto por una amplia mezcla de razas”.

El video del evento parece mostrar a algunos miembros de la audiencia riéndose, mientras que a algunos se les puede escuchar en el audio expresando su desprecio por la diapositiva racista. Otra diapositiva de la presentación se burlaba de los blancos.

Posteriormente, PatriotTakes publicó en internet una foto de una pantalla que indicaba que seis candidatos políticos republicanos figuraban como “invitados especiales” del evento. Entre los políticos que figuraban como invitados estaban Michele Fiore, ahora candidata a tesorera; Joey Gilbert, candidato a gobernador; el alcalde de North Las Vegas, John Lee, candidato a gobernador; Sharelle Mendenhall, candidata al Senado de Estados Unidos; Tom Roberts, candidato a alguacil del Condado Clark; y Noah Malgeri, candidato al Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, no estaba claro cuántos asistieron realmente. Gilbert dijo en su página de Twitter que no acudió al evento. También condenó la presentación.

“La diapositiva que se usó en la clase de CCW a la que se me invitó a asistir, pero a la que no asistí y en la que no participé en absoluto, es aborrecible y condeno el flagrante racismo”, dijo Gilbert. “Punto”.

Mendenhall dijo que fue invitada al evento, por lo que asistió y pronunció un discurso sobre la Primera y la Segunda Enmienda antes de marcharse. No estuvo presente cuando el presentador mostró la diapositiva y no conocía el contenido del mismo con antelación.

“Apoyo la portación oculta”, dijo Mendenhall, y añadió: “Estaba allí apoyando a los asistentes individuales”.

Roberts dijo que, al igual que Mendenhall, asistió y pronunció un discurso, pero que no estaba presente cuando se mostró la diapositiva.

“No usaría ni aprobaría el uso de material como ese”, dijo Roberts.

Un portavoz de Fiore dijo que ella estaba fuera de la ciudad en ese momento y no asistió. No se pudo contactar inmediatamente con Lee para que hiciera comentarios. Malgeri emitió la siguiente declaración en su página de Twitter:

“Soy un firme partidario de la educación sobre las armas de fuego y de la Segunda Enmienda”, escribió. “Nunca he asistido a una de las clases de Nephi y no tengo ningún papel en el plan de estudios, pero no creo que Nephi sea de ninguna manera racista. Tengo entendido que su presentación incluía contenido dirigido a varios grupos diferentes representados en la audiencia, pero que en su mayoría dirigía su humor a sí mismo. Los constantes ataques de ‘indignación moral’ contra la libertad de expresión y la comedia en particular se han vuelto tediosos, y son rechazados rotundamente por la mayoría de la gente normal, incluida yo”.

Varias personas condenaron la presentación de Khaliki en redes sociales.

“Esto no tiene nada que ver con un curso de CCW”, tuiteó Jake Wiskerchen en respuesta a los videos de Oliva. “Ahora, gracias a un mal juicio, los anti-armas están corriendo con una pantalla de selección acusando a los propietarios de armas de ser una cultura monolítica dirigida por republicanos racistas”.

Otro publicador, Derek, dijo “Esto no pertenece a una clase de CCW. Pero parece que disfrutas haciendo el papel de tonto como lo haría cualquier bufón de la corte”.

Kelvin Watson, director ejecutivo del Las Vegas-Clark County Library District, no estuvo disponible para una entrevista. Sin embargo, en una declaración enviada por correo electrónico por el distrito, dijo que el “Library District condena la incitación al odio en cualquiera de sus formas y se reunirá para revisar nuestra política de renta de salas”. El grupo en cuestión rentó una sala de reuniones del Library District y no tiene ninguna relación con nuestra organización, creencias o puntos de vista”.

El director ejecutivo de la ACLU, Athar Haseebullah, dijo que el racismo mostrado en el evento era vergonzoso. También se preguntó por qué los políticos no investigaron mejor el evento y por qué algunos tardaron días en condenar la información presentada.