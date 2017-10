El Día de las Niñas reúne a 200 jóvenes con mentoras en el club Lied

El Boys and Girls Club del Sur de Nevada celebró su 36º Día Anual de las Niñas el 7 de octubre, solo seis días después del tiroteo del Festival de la Ruta 91. Fue un día muy necesario de diversión, juegos y tutoría y resultó en una mayor participación de voluntarios que en años anteriores. (Madelyn Reese / View) @MadelynGReese

Melissa Bacon, izquierda y Zariah Russell, pasan el tiempo juntas en el jardín en el Lied Memorial Boys & Girls Club durante el Día de la Niñas el 7 de octubre. (Madelyn Reese / View) @MadelynGReese

De izquierda a derecha Kathy Clayson, Rachel Brown y Tori Jolly. Las tres mujeres sirvieron como "mentoras" en Girls Day el 7 de octubre en el Lied Memorial Boys & Girls Club. (Madelyn Reese / View) @MadelynGReese

Carolyn, de 8 años, y la mentora Tanya Davis posan para una foto con la mascota de Las Vegas 51, Cosmo en el Boys & Girls Club del Sur de Nevada's en el Día de las Niñas el 7 de octubre. (Madelyn Reese / View) @MadelynGReese

Zariah Russell, de 9 años, se sentó en un muro de contención de ladrillo afuera en el Lied Boys & Girls Club. Sacó helado de chocolate de una taza de espuma con una cuchara de madera mientras el sol se reflejaba en la corona dorada de su cabeza.

Zariah fue una de las 200 niñas que participaron el 7 de octubre en el 36º Día de la Niñez del Boys & Girls Clubs of Southern Nevada. Pasó la tarde con Melissa Bacon, una de las 200 mujeres más de la comunidad que se ofreció como voluntario para asociarse cara a cara con las niñas por un día de juegos, tutoría, meriendas y enlaces.

La corona de Zariah debía parecerse a la de la Mujer Maravilla de Marvel. El tema de este año era “superhéroes cotidianos”: miembros del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y de Incendio y Rescate del Condado de Clark estaban presentes, incluida la Capitana del Área de Empresa Roxanne Burke y varias de sus oficiales.

Boys & Girls Clubs of Southern Nevada opera 14 instalaciones y atiende a más de 22,000 niños en el valle. El primer club en el valle se abrió en Henderson en 1950, cuando todavía se conocía a la organización como “Boys Clubs of America”. En 1990, el grupo se denominó “Boys & Girls Clubs of America”, según el sitio web de la organización sin fines de lucro.

En el gimnasio del club Lied, las chicas bailaron al ritmo de la música, jugaron juegos de carnaval y presenciaron la actuación del mago retirado Lance Burton. Afuera, las niñas realizaron simulacros de fútbol con el campamento de entrenamiento para jóvenes de los Raiders, recorrieron camiones de bomberos y vehículos policiales y almorzaron con sus mentores.

El Día de las Niñas y el correspondiente Boys Nite Out han sido grandes eventos para el capítulo del sur de Nevada durante décadas, dijo Paula Pettit, directora de marketing del capítulo. Boys Nite Out fue concebido a nivel nacional para niños que no tenían una figura de padre o padre. El evento brindó una oportunidad para que los hombres de la comunidad actúen como mentores durante unas horas para los niños y se haya celebrado en el sur de Nevada durante 46 años.

Era la primera vez que Kathy Clayson era voluntaria como mentora.

“Había escuchado todo sobre eso. Simplemente nunca tuve la oportunidad de hacerlo “, dijo Clayson. “Es gratificante ver a (las chicas) pasar un buen rato”.

Clayson estaba allí con amigos y sus ex compañeras de trabajo Rachel Brown y Tori Jolly. Este fue el quinto año de Brown como mentora y el segundo de Jolly. Dijeron que les gustaba hacer que las chicas se sientan especiales y se conecten con ellas.

“Me gusta conocerlas y lo que les gusta hacer”, dijo Brown. Aunque ella no se ofrece voluntariamente con el club regularmente, “… esto es lo único que me gusta hacer todos los años”.

Pettit dijo que después del tiroteo en el Festival de la Ruta 91, los organizadores habían pensado en posponer o cancelar los eventos tanto para niños como para niñas.

“Pero para nosotros fue sobre los niños”, dijo Pettit. “Y los niños necesitan esto ahora más que nunca. Y creo que nosotros también. Avanzamos y pensamos: ‘Vamos a hacer que esto suceda’ “.

En el evento para niños dos noches antes, aparecieron más voluntarios que niños con los que igualarlos, dijo Pettit.

“Los hombres solo querían venir y ayudar, lo cual fue increíble”, dijo Pettit. Asistieron más de 250 voluntarios masculinos, para un evento con solo 200 niños.

