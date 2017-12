El éxito de Golden Knights podría alterar el ‘plan maestro’ de George McPhee

El portero de los Florida Panthers, James Reimer (34) defiende contra un tiro de David Perron (57) de los Golden Knights durante un juego de hockey de la NHL en el T-Mobile Arena en Las Vegas el domingo, 17 de diciembre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review -Journal @csstevensphoto

El gerente general de Vegas Golden Knights, George McPhee, se dirige a los medios durante una conferencia de prensa en la oficina del equipo en Las Vegas. (Benjamin Hager / Review-Journal) @benjaminhphoto

David Perron ha sido intercambiado tres veces durante sus más de 10 temporadas en la NHL, por lo que algunos rumores no molestan al delantero de los Golden Knights.

“Algunos de los muchachos más viejos han estado presentes”, dijo Perron. “Para nosotros, estamos acostumbrados”.

Con los Knights dirigiendo la Conferencia Oeste basados en el porcentaje de puntos en el receso de vacaciones, la atención ha comenzado a volverse hacia el gerente general George McPhee y lo que el arquitecto del equipo hará en los próximos dos meses.

¿Negociará McPhee a los agentes libres sin restricción pendientes Jonathan Marchessault, James Neal, Perron y Luca Sbisa antes de la fecha límite de cambios del 26 de febrero?

¿Hará un movimiento vertiginoso para reforzar la lista de los Knights?

¿O el GG mantendrá intacto al equipo para un empujón de playoffs y tratará de volver a firmar a los jugadores principales de los Knights?

“Esperamos quedarnos, y no sabemos qué va a pasar”, dijo Perron. “Sabemos cómo es el negocio. Disfruto todos los días aquí. Espero que continúe porque siento que realmente podemos construir algo con esta ciudad “.

McPhee tiene una gran cantidad de activos para moverse si elige esa ruta después de optar por varios jugadores con contratos vencidos en el draft de expansión.

El pensamiento convencional antes de la temporada fue que McPhee podría intercambiar uno o más de esos jugadores con un contendiente por selecciones de draft o prospectos si los Knights tenían dificultades, como lo hicieron los equipos de expansión anteriores.

Pero los Knights están 23-9-2 e incluso en puntos a 48 con Los Angeles y St. Louis dirigiéndose al juego del miércoles en Anaheim.

“No sé si realmente ha cambiado algo”, dijo McPhee durante el primer intermedio el 9 de diciembre en Dallas. “Tenemos un plan maestro, pero como todos sabemos, usted va día a día en este negocio también. Simplemente mantendremos los dedos en el pulso para continuar intentando y haciendo lo mejor para este club todos los días y en el largo plazo “.

Neal lidera a los Knights con 17 goles, y el jugador de 30 años se encuentra en el último año de un contrato de seis años y $ 30 millones.

Perron, de 29 años, tiene siete goles y 20 asistencias en 28 juegos y está a punto de superar su marca personal de 57 puntos establecida durante la temporada 2013-14 con Edmonton. Él gana $ 3.75 millones esta temporada.

Sbisa, de 27 años, quien se encuentra al final de un contrato de tres años y $ 10.8 millones, se ha convertido en uno de los principales defensores de los Knights.

McPhee se negó a discutir las situaciones contractuales de jugadores específicos.

“Tomamos decisiones todos los días”, dijo McPhee, “y seguiremos tomando decisiones y cruzando los dedos y, con suerte, continuaremos tomando las correctas”.

Marchessault podría ser la decisión más difícil para McPhee para seguir adelante. Él lidera a los Knights con 32 puntos y está en la línea de un aumento considerable de su salario actual de $ 750,000.

“Obviamente me gusta aquí”, dijo Marchessault. “Pero esa es la parte comercial, y no estoy viendo eso en este momento. Solo intento jugar hockey de manera constante y ganar juegos todas las noches. Es lo único en lo que me estoy enfocando ahora mismo “.

Los Caballeros previamente acumularon 10 selecciones de draft en las primeras dos rondas entre 2018 y 2020, pero también es probable que McPhee no quiera perder jugadores como agentes libres sin obtener algo a cambio.

“Estamos aquí para ganar. Ese ha sido nuestro objetivo desde el primer día y continúa siéndolo “, dijo McPhee. “Queremos ser una franquicia exitosa, y nos presentamos todos los días tratando de encontrar formas de ganar”.

