Encuesta anual proporciona una instantánea de indigentes en el Condado de Clark

Phillip Hollon, director de servicios sociales de The Salvation Army, dirige a su grupo de voluntarios para el censo anual de personas sin hogar del Condado de Clark en Las Vegas el miércoles 24 de enero de 2018. (Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal) @PConnPie

Voluntarios y policías de LVMPD se reúnen en Caridades Católicas del Sur de Nevada en Las Vegas para comenzar el censo anual de personas sin hogar del Condado de Clark el miércoles, 24 de enero de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Anne Donahue, izquierda, y Brandy Glasgow, voluntarios, revisan un mapa con Nick Lenderman, un veterano coordinador de servicios para The Salvation Army, en Catholic Charities of Southern Nevada en Las Vegas para comenzar el censo anual de personas sin hogar del Condado de Clark el miércoles 24 de enero. 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Voluntarios para el censo anual de personas sin hogar del condado de Clark cruzan Main Street en North Las Vegas el miércoles, 24 de enero de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Voluntarios para el censo anual de personas sin hogar del condado de Clark caminan más allá de un campamento en West Owens Avenue en North Las Vegas el miércoles, 24 de enero de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Phillip Hollon, director de servicios sociales de The Salvation Army, dirige a su grupo de voluntarios para el censo anual de personas sin hogar del Condado de Clark en Las Vegas el miércoles 24 de enero de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Los voluntarios del censo anual de indigentes del condado de Clark se detienen para reagruparse en West Owens Avenue en North Las Vegas el miércoles 24 de enero de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Las tiendas de campaña se instalan a lo largo de West Owens Avenue en North Las Vegas durante el censo anual de personas indigentes del condado de Clark el miércoles 24 de enero de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Dean Roberts, supervisor principal del campus del Ejército de Salvación, segundo desde la derecha, conversa con otros voluntarios mientras camina por West Owens Avenue en North Las Vegas durante el censo anual de personas sin hogar del Condado de Clark el miércoles 24 de enero de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Voluntarios para el censo anual de personas sin hogar del condado de Clark cruzan Main Street en North Las Vegas el miércoles, 24 de enero de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Voluntarios para el censo anual de personas sin hogar del condado de Clark caminan más allá de un campamento en Foremaster Lane en North Las Vegas el miércoles 24 de enero de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Dean Roberts, monitor principal del campus del Ejército de Salvación, cuenta a personas sin hogar durante el censo anual de personas sin hogar del condado de Clark, mientras Ryan McDonald, coordinador de servicios para personas sin hogar del Ejército de Salvación, espera el miércoles 24 de enero de 2018 en el Foremaster Lane en North Las Vegas. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Voluntarios para el censo sin hogar anual del Condado de Clark se reagrupan debajo de un paso subterráneo en West Washington Avenue en Las Vegas el miércoles 24 de enero de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Voluntarios para el censo anual sin hogar del Condado de Clark sobre una posible persona sin hogar en un lote en Main Street en Las Vegas el miércoles, 24 de enero de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Voluntarios para el censo anual sin hogar del Condado de Clark caminan frente a un campamento en Veterans Memorial Drive en Las Vegas durante el censo anual de personas indigentes del Condado de Clark a primera hora de la mañana del jueves 25 de enero de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Voluntarios para el censo sin hogar anual del Condado de Clark se reagrupan en Veterans Memorial Drive en Las Vegas durante el censo anual de personas sin hogar del Condado de Clark a primera hora de la mañana del jueves 25 de enero de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Es conocido por el glamour y la opulencia de Las Vegas Strip, pero el condado de Clark también tuvo la octava población más grande de indigentes de los E. U. el año pasado.

Para determinar dónde se posiciona el condado en 2018, cientos de voluntarios navegaron las aceras, lotes baldíos y túneles de drenaje durante la noche del miércoles al jueves para contar a las personas sin hogar como parte del censo anual realizado en todo el país.

“Mucha gente solo conoce la falta de vivienda para estar en Foremaster Lane y Main Street, o en Las Vegas Boulevard”, dijo Phillip Hollon, director de servicios sociales del campus del Ejército de Salvación en North Las Vegas. “No se dan cuenta de que los indigentes ocultos están aquí”.

Hollon y unos 15 voluntarios trabajaron juntos para contar personas sin hogar durmiendo alrededor del “Corridor of Hope”, un tramo de North Las Vegas Boulevard donde muchas personas sin hogar se congregan debido a su proximidad con Catholic Charities y otros proveedores de servicios.

Con el lejano brillo de neón del centro de Las Vegas como telón de fondo, el grupo pasó por docenas de cuerpos cubiertos de mantas, racimos de tiendas de campaña y otros refugios improvisados. Cada uno fue grabado, con distinciones hechas entre hombres y mujeres cuando es posible.

Los refugios locales para personas sin hogar también presentarán recuentos de sus poblaciones a partir de la misma noche; y un censo separado para jóvenes sin hogar se realiza durante el horario escolar el jueves.

Los recuentos que tendrán lugar en toda la nación esta semana y hasta principios del próximo son parte de un esfuerzo obligatorio del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de E. U. para estimar la población indigente del país.

El censo de 2017 contó a 6,490 personas sin hogar en el condado de Clark.

Y aunque el condado no dará a conocer los números oficiales del censo de este año hasta la primavera, Hollon dijo que espera que se cuenten aún más personas este año porque ha sido un invierno seco.

“Son condiciones ideales para que las personas que van a estar en la calle sean visibles para nosotros”, dijo el miércoles por la noche. “En los últimos años hemos visto algo de lluvia. Hemos visto algunas condiciones realmente frías “.

El censo del año pasado descubrió que por cada persona que duerme en un refugio local, al menos otras dos dormían al aire libre.

Mark Evans, un voluntario de 43 años que vivió intermitentemente en la calle antes de alojarse en el refugio de Catholic Charities, dijo que sabe que algunas personas prefieren dormir afuera. Él todavía está tratando de asimilar eso.

“No hay baños, no hay ducha. No pude hacerlo “, dijo. “Es un infierno, hombre. No es divertido.”

Póngase en contacto con Michael Scott Davidson en sdavidson@reviewjournal.com o al 702-477-3861. Sigue a @davidsonlvrj en Twitter.