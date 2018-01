Estudiante de preparatoria de Las Vegas procesado por violación de compañeros de clase

Maysen Melton, 16 (Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas)

Un estudiante de Palo Verde High School fue acusado el miércoles de cargos de agresión sexual después de que las autoridades lo acusaron de violar al menos a cuatro compañeras adolescentes mientras asistía a Shadow Ridge High School.

Maysen Melton, de 16 años, enfrenta dos docenas de delitos graves, incluidos cargos de agresión sexual, secuestro en primer grado y agresión con la intención de cometer agresión sexual. Algunos de los cargos involucran ataques en terrenos de la escuela.

La vicefiscal de distrito, Kristina Rhoades, dijo que el adolescente fue expulsado de Shadow Ridge y se inscribió como junior en octubre en Palo Verde.

“Tengo algunas preocupaciones serias para las niñas que van a esa escuela”, dijo el fiscal al juez de distrito Elizabeth González en la corte el miércoles. “El acusado, honestamente, es un depredador. Es lo mismo una y otra vez. Él pone a estas chicas en estas situaciones íntimas. Las empuja al suelo, las tira al suelo, las tropieza al piso y les baja los pantalones. Él no presta atención a ninguno de sus no, no presta atención a ninguna de sus resistencias “.

La portavoz del distrito escolar del condado de Melinda Malone, dijo que no podía proporcionar más información sobre Melton o su inscripción en la escuela.

González emitió una orden de arresto contra Melton, quien enfrenta la posibilidad de cadena perpetua si es declarado culpable. Ella también le ordenó que no tenga contacto con las víctimas.

Rhoades dijo que Melton conocía a cada una de las víctimas, cuyas edades oscilaban entre 15 y 18 años, y los ataques ocurrieron en el transcurso de aproximadamente un año, hasta marzo de 2017.

Ella dijo que antes de que Melton fuera acusado como adulto, completó la forma “más estricta” de un programa de libertad condicional para delincuentes sexuales en la Corte Juvenil, entre 2014 y 2016, antes de los crímenes descritos en la acusación.

El abogado defensor Dustin Marcello criticó el miércoles una fianza de $ 200,000 a petición del fiscal, y dijo que Melton había estado libre bajo su propia responsabilidad desde junio.

“El fiscal de distrito está tomando la posición de que el castigo debe ocurrir antes de la condena, que Maysen es culpable y debe ser encarcelado y castigado antes de que un jurado escuche su caso”, dijo Marcello. “Ha estado fuera de custodia durante un año sin problemas y en total cumplimiento con cada orden judicial y ha comparecido en todas las cortes. La única razón por la que el estado pediría una fianza de $ 200,000 a un niño de 16 años sería para castigarlo antes de su condena y para obstaculizar su capacidad para presentar una defensa a un jurado “.

Rhoades dijo que Melton obtuvo una licencia de conducir desde su liberación el año pasado, y ella argumentó que aumenta el riesgo de escaparse del enjuiciamiento.

Marcello se negó a discutir detalles de las alegaciones que Melton enfrentó como menor de edad, ya que esos registros están sellados.

“Una cosa en la que todos podemos estar de acuerdo es que el sistema juvenil fue un fracaso miserable y no hizo nada para ayudar a la comunidad ni a este joven”, dijo el abogado.

Rhoades dijo que las víctimas sufrieron “violaciones violentas”, y Melton tomó fotografías de desnudos de las víctimas, amenazándolas si se negaban a enviarle más fotos de desnudos. También enfrenta cargos de uso de un menor en la producción de pornografía y demanda ilegal a cambio de la eliminación de una imagen íntima, ambos delitos graves.

Si bien algunos de los crímenes ocurrieron en el campus, al menos uno de los ataques ocurrió en la casa de su padre, mientras que su padre no estaba, dijo el fiscal.

“Al menos dos niñas contemplaron el suicidio en base a lo que él les dijo”, le dijo Rhoades al juez.

Póngase en contacto con David Ferrara en dferrara@reviewjournal.com o al 702-380-1039. Sigue a @randompoker en Twitter.