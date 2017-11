Estudiantes de Nevada pronto se enfrentarán a requisitos adicionales en matemáticas y ciencias

Preparatoria Centennial en Las Vegas, jueves, 9 de noviembre de 2017. Joel Angel Juarez Las Vegas Review-Journal @jajuarezphoto

Nevada pronto se unirá a un puñado de estados que requieren que los estudiantes pasen cuatro créditos de matemáticas para graduarse de la escuela preparatoria, un movimiento que los críticos dicen que limitaría la elección del estudiante.

“Realmente estoy totalmente en desacuerdo con que se requieren cuatro años de matemática para que los estudiantes estén preparados para la universidad y su carrera”, Jesse Welsh, asistente del superintendente en el distrito escolar del condado de Clark, testificó en un taller de educación estatal el mes pasado. “Esto viene de un ex maestro de matemáticas”.

El estado planea renovar los requisitos de graduación para los estudiantes en la clase de 2022, que serán estudiantes de primer año de preparatoria en el otoño de 2018.

Por el momento, el plan incluye agregar un crédito cada uno de matemáticas, ciencias y estudios sociales a los requisitos actuales.

En un taller en octubre, los funcionarios escolares locales esperaban que el superintendente estatal Steve Canavero solicitara comentarios sobre un plan que incluiría una ciencia adicional o un crédito matemático adicional, no ambos, para los requisitos de graduación.

En cambio, el plan presentado incluía un examen adicional de matemática y un crédito adicional de ciencias a pedido del Comité de graduación de escuelas preparatorias de la junta estatal, presidido por Mark Newburn, miembro de la Junta de educación del estado.

“He estado trabajando en elevar los requisitos para el diploma estándar durante varios años”, dijo. “La investigación de NSHE (el Sistema de Educación Superior de Nevada) indica que el total de créditos de matemáticas y ciencias que un estudiante toma en la escuela preparatoria es un fuerte predictor del éxito inicial en la universidad”.

Aún no se ha tomado una decisión, y los comentarios hechos en el taller debían ser discutidos por el comité de graduación antes de que los cambios sean adoptados e implementados.

Y eso planteó otra preocupación: cuanto más tarde se tome la decisión, más difícil será que las escuelas cumplan para el otoño de 2018.

“Esto realmente podría cambiar la forma en que hacemos negocios en un período muy corto de tiempo”, dijo Lindsay Anderson, directora de asuntos gubernamentales del Distrito Escolar del Condado de Washoe. Anderson dijo que comenzar en el otoño de 2019 para la Clase de 2023 proporcionaría un mejor amortiguador.

A numbers game

To earn a standard high school diploma in Nevada now, students must earn 22.5 credits, 15 credits from core courses and 7.5 more from elective courses. In addition to bolstering math and science requirements, the state wants to up the number of required credits to 23.

At issue is whether reducing elective credits at the expense of core courses serves students.

The proposal to add one more credit of math, science and social science would cut to five the number of elective credits needed to graduate.

That move would penalize students who enroll in career technical education courses, which provide job skills, some principals said.

“It will force some of our kids to make decisions where they may not take CTE courses where we can give them mentors and get them into job-shadowing programs,” Centennial High School Principal Trent Day said.

Canavero countered that some CTE courses might be able to fill a math or science requirement.

“I think there’s a number of opportunities where students can have both,” he said.

Un juego de números

Para obtener un diploma de escuela preparatoria estándar en Nevada ahora, los estudiantes deben obtener 22.5 créditos: 15 créditos de cursos básicos y otros 7 1/2 de cursos electivos. Además de reforzar los requisitos de matemáticas y ciencias, el estado quiere aumentar el número de créditos requeridos a 23.

Lo que está en juego es si la reducción de los créditos optativos a expensas de los cursos básicos les sirve a los estudiantes.

La propuesta de agregar un crédito más de matemáticas, ciencias y ciencias sociales, por ejemplo, reduciría a cinco el número de créditos electivos necesarios para graduarse.

Esa medida penalizaría a los estudiantes que se matriculan en cursos de educación técnica profesional, que proporcionan habilidades laborales, dijeron algunos directores.

“Obligará a algunos de nuestros niños a tomar decisiones en las que no pueden tomar cursos CTE en los que podemos ofrecerles mentores y ponerlos en programas de observación del trabajo”, dijo Trent Day, director de Centennial High School.

El superintendente estatal Steve Canavero respondió que algunos cursos CTE pueden cumplir con los requisitos de matemáticas o ciencias.

“Creo que hay una serie de oportunidades donde los estudiantes pueden tener ambas cosas”, dijo.

¿Un número mágico?

Otra preocupación que se transmitió en el taller fue que los nuevos requisitos dejarían a los estudiantes poco margen de error para graduarse a tiempo, especialmente dado que la mayoría de las escuelas secundarias operan en un día de seis períodos.

“Estamos asumiendo que un estudiante nunca falla una clase”, dijo el director de la Academia Técnica y de Carreras del Sureste, Kerry Pope. Para el final del primer trimestre, aproximadamente 200 de sus estudiantes de primer año están en camino de reprobar una clase, dijo, agregando que ese número se reduce para el final del primer semestre debido a las intervenciones.

Algunas escuelas, incluidas las escuelas preparatorias Rancho y Bonanza, ya han pasado a un período de siete períodos, pero eso requiere una planificación y coordinación cuidadosas, dijo James Kuzma, director de Rancho. Dijo que el día de siete períodos, que crea una oportunidad para ganar más créditos, podría ser imperativo en todas las escuelas si el estado pudiera proporcionar fondos adicionales.

Requerir cuatro años de matemática es cada vez más común, dijo Jennifer Zinth, directora de preparatoria y STEM en la Comisión de Educación de los Estados, una organización sin fines de lucro que estudia las políticas educativas en todo el país.

Hasta ahora, dos estados, Florida y Texas, aumentaron el requisito de matemáticas a cuatro créditos, luego revirtieron el curso y volvieron a tres, pero la mayoría de los estados que agregaron un cuarto requisito de crédito se mantuvieron firmes, dijo.

“En realidad, es cada vez más normal”, dijo, y agregó que la medida es en parte una respuesta a los estudiantes que toman tres años de matemáticas y se gradúan de la escuela preparatoria, pero que necesitan cursos de recuperación en la universidad. “A veces incluso especifican que uno de esos créditos de matemáticas debe tomarse el último año”.

Comuníquese con Meghin Delaney al 702-383-0281 o mdelaney@reviewjournal.com. Sigue a @MeghinDelaney en Twitter.