Estudios para iniciar mejoras en autopistas cerca del estadio de los Raiders

Los viajeros en el Intercambio de la Avenida Tropicana en la Interestatal 15, Lunes 9 de octubre de 2017, en Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Los estudios ambientales y de ingeniería pronto comenzarán para un par de mejoras encaminadas a aliviar el tráfico de autopistas cerca del estadio de los Raiders de la NFL.

El consejo de administración del Departamento de Transporte de Nevada otorgó el lunes un contrato de 7.7 millones de dólares que permite a CA Group pasar los próximos dos años examinando los impactos de esos proyectos de autopistas.

CA Group también desarrollará un cronograma de construcción, con los proyectos de autopistas potencialmente comenzando en 2020, el mismo año en que los Raiders están programados para iniciar su primera temporada en el estadio techado de 65,000 asientos.

“No sé si es prematuro o no seguir adelante porque los bonos no se han dejado para el estadio y la cuestión de estacionamiento todavía está en el aire”, dijo el gobernador Brian Sandoval, que sirve como presidente del consejo de NDOT. “Tengo confianza en que todo eso pasará, pero no quiero ver esto ir en una dirección y que algo suceda.”

CA Group completará estudios ambientales para una reconfiguración del Intercambio de la Avenida Tropicana en la Interstate 15, junto con un proyecto separado que requiere la construcción de rampas de acceso directo que conectarían un nuevo carril de carpool en la I-15 a las avenidas Harmon y Hacienda.

John Terry, subdirector de ingeniería de NDOT, dijo que la construcción podría no empezar hasta dentro de otros cuatro o cinco años, y se espera que empiecen los trabajos en las rampas de los carpool antes de que el intercambio de Tropicana sea reconstruido.

Los funcionarios del NDOT están considerando vender bonos para pagar esos proyectos, estimados en 200 millones de dólares. Los inversionistas serían reembolsados con el dinero generado por un impuesto al índice de ingresos de combustible votado por el Condado de Clark y aprobado en noviembre pasado.

El contrato fue aprobado casi un año después de que se publicara un informe en el que se indicaba que NDOT tendría que acelerar por lo menos $ 899 millones en mejoras en las autopistas de Las Vegas para acomodar el estadio.

La reestructuración del intercambio Tropicana y la construcción de rampas de vehículos de alta ocupación para Hacienda y Harmon se incluyeron en una larga lista de mejoras de alto precio.

“Este es un trabajo que tiene que hacerse, sin importar si el estadio va a ser construido o no”, dijo Sandoval. “Simplemente no quiero que hagamos un trabajo que haya que deshacer.”

Póngase en contacto con Art Marroquin en amarroquin@reviewjournal.com o al 702-383-0336. Encuentra @AMarroquin_LV en Twitter.