Ex – líder de culto Charles Manson, de 83 años, muere

LOS ANGELES – Charles Manson, el notorio líder del culto de la familia Manson que asesinó a la actriz Sharon Tate y otras seis personas en 1969, murió en un hospital de Bakersfield, California, informó el domingo el Departamento de Correcciones de California. Tenía 83 años.

Manson regresó al hospital a mediados de noviembre después de ser hospitalizado en enero. Fue transferido fuera de la prisión estatal de Corcoran, donde había cumplido nueve condenas a cadena perpetua. Le habían negado la libertad condicional 12 veces.

Los impactantes asesinatos llevaron a la despreocupada era hippie de finales de la década de 1960 a un final oscuro, con Manson y sus seguidores convirtiéndose en figuras culturales infames.

Aunque los asesinatos tuvieron lugar hace casi 50 años, continuaron teniendo una influencia sobre la imaginación popular. Quentin Tarantino actualmente está buscando un hogar para su proyecto cinematográfico basado en 1969 que tiene como telón de fondo los eventos que rodean a Manson. La temporada actual de “American Horror Story” retrató a la familia Manson en el episodio “Charles (Manson) in Charge”.

Lazos a Hollywood

Un criminal profesional de origen empobrecido y abusivo, Manson fue encarcelado por primera vez en 1951 y para los 32 años ya había pasado la mitad de su vida tras las rejas.

Un aspirante a músico que aprendió a tocar la guitarra en prisión, Manson comenzó a reunir seguidores en San Francisco durante el Verano del amor en 1967. En el corto tiempo entre su liberación en prisión en 1967 y su encarcelamiento en 1969, Manson bordeó los límites del mundo del espectáculo, incluso brevemente se encontró trabajando con la banda de rock and roll número uno en Estados Unidos, los Beach Boys.

Se entrelazó con Hollywood en 1968, cuando él y más de una docena de sus seguidores vivían en la casa de Sunset Boulevard de Dennis Wilson, de los Beach Boys. Manson se cruzó con varias figuras del negocio de entretenimiento, incluidos actores y productores de películas intrigados por su carismático control sobre sus seguidores y sus creencias contraculturales.

Manson grabó varias canciones y Wilson lo presentó a otros conocidos del mundo del espectáculo, incluido el productor de música Terry Melcher, el único hijo de Doris Day. Una de las canciones de Manson, “Cease to Exist”, fue retrabajada por los Beach Boys como “Never Learn Not To Love”, y finalmente lanzada por la banda con el crédito de la escritura atribuido a Dennis Wilson.

Los cambios de la banda en su canción supuestamente enojaron a Manson, quien intencionalmente amenazó a Dennis Wilson de muerte.

En 1968, Manson y sus seguidores fueron expulsados de la casa de Dennis Wilson y Manson reubicó a su grupo en Spahn Movie Ranch, cerca de Chatsworth, California. El lugar era rico en películas e historia televisiva, y películas como “Duel in the Sun” de King Vidor. y programas de televisión populares como “Bonanza” y “Zorro” se habían filmado allí.

Asesinatos en 1969

Desde su base de Spahn Movie Ranch, Manson lanzó una juerga asesina en 1969 con el objetivo de desencadenar una guerra racial que llamó “Helter Skelter”, basada en su interpretación de la canción “White Album” de los Beatles.

El 9 de agosto de 1969, dirigió a sus seguidores a matar a Tate, de 26 años, que estaba embarazada y casada con el director Roman Polanski, y otras cuatro personas en la casa que alquilaba en el área de Benedict Canyon en Los Ángeles.

Polanski estaba fuera del país en el momento de los asesinatos de Cielo Drive. Las otras víctimas fueron el estilista de celebridades Jay Sebring, de 35; Voytek Frykowski, de 32; la heredera cafetalera Abigail Folger, de 25; y Steven Parent, de 18 años, amigo del cuidador de Tate. La palabra “Cerdo” fue escrita en la puerta de entrada en sangre.

En la noche siguiente, Manson y sus seguidores mataron a Leno LaBianca y a su esposa, Rosemary, en su casa en el distrito Los Feliz de Los Ángeles. “Death to Pigs” y “Helter Skelter” fueron garabateados en sangre en la escena del crimen.

Manson y más de 20 de sus seguidores fueron arrestados en ranchos en el desierto de California en los meses siguientes. Él y tres seguidores, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, fueron declarados culpables en un juicio y sentenciados a muerte en 1971. Las sentencias de muerte fueron conmutadas por cadena perpetua en 1972, cuando se abolió la pena de muerte en California.

Películas, representaciones de libros

Manson ha sido el tema de decenas de libros y artículos, algunos, como el tomo de 1971 del músico y escritor Ed Sanders “The Family”, investigativo y rico en detalles del momento cultural de los asesinatos, pero muchos simplemente cortan y pegan trabajos publicados para saciar la curiosidad del público sobre el famoso asesino.

La historia del juicio fue contada en la película televisiva de 1976, “Helter Skelter”, basada en el libro de 1974 del fiscal Vincent Bugliosi y Curt Gentry. Steve Railsback retrató a Manson. El libro fue adaptado para una segunda película de televisión en 2004, dirigida por John Gray y protagonizada por Jeremy Davies como Manson.

Los eventos que rodearon los asesinatos fueron explorados en numerosas otras películas y programas de televisión, incluyendo la serie de NBC “Aquarius”, la película independiente “Manson Family Vacation” y en “South Park”.

En 2013, James Franco anunció que interpretaría a el estilista Sebring en “Beautiful People”, aunque la película nunca se puso en producción.

A lo largo de las décadas, las referencias de la cultura pop a Manson y su clan asesino han abundado, desde el nombre de la rockera gótica Marilyn Manson hasta la banda de rock alternativo Kasabian, nombrada en honor a uno de sus seguidores, Linda Kasabian.

El impacto de Manson también se vio con numerosas menciones de la familia Manson en el exitoso best seller 2009 del novelista Thomas Pynchon ambientado en el Los Ángeles de los setenta, “Inherent Vice”, mientras que el “White Album” de Joan Didion incluye un examen del impacto de Manson y una entrevista con Kasabian.

Manson volvió a ser noticia en 2015 cuando su prometida en ese momento, Afton Elaine Burton, también conocida como “Star”, 53 años menor que él, estaba planeando sus nupcias para asegurarse un reclamo por su cadáver, que esperaba explotar como una pieza de exhibición pública comercial.

Desde las condenas por asesinato, Manson fue encarcelado en San Quentin; el Centro Médico de California en Vacaville, y en Corcoran.