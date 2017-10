Extraños se reúnen fuera del sitio de la masacre de Las Vegas para rendir homenaje a las víctimas

Las personas visitan un monumento improvisado para las víctimas del tiroteo masivo del Festival de la Ruta 91 que está situado en Las Vegas Boulevard y Reno Avenue en Las Vegas, el martes 3 de octubre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal

Un monumento improvisado para las víctimas del tiroteo en masa de la Fiesta de la Ruta 91 se encuentra en la intersección de la avenida Strip y Sahara, el miércoles 4 de octubre de 2017. (Madelyn Reese / Las Vegas Review-Journal)

Un monumento improvisado se ha establecido fuera de la sala de conciertos, donde cientos de personas fueron baleadas y 58 muertos. (Max Michor / Las Vegas Review-Journal)

Un mensaje es dejado en una acera fuera del sitio del Festival de la Cosecha. (Max MIchor / Las Vegas Review-Journal)

Por primera vez desde el tiroteo en masa del domingo, los dolientes pudieron reunirse y llorar juntos tan cerca de la escena de la masacre como la policía lo permitiría.

Turistas y muchos locales convirtieron un punto en el extremo sur de Las Vegas Boulevard en una isla iluminada con velas al unirse para llorar a las 58 personas a las que dispararon y mataron el domingo en el mayor tiroteo en masa del país en la historia moderna.

La gente compartió historias y fotos de una noche que muchos dijeron fue lo peor de sus vidas.

“Se siente como una pesadilla de la que no puedes despertar”, dijo Kelly Kaan, una turista de 27 años de Ann Arbor, Michigan. “Una pesadilla en el paraíso.”

Kaan dijo que estaba de pie frente al Mandalay Bay, esperando a encontrarse con un amigo, cuando comenzó el tiroteo. Vió una luz que brillaba en una ventana en lo alto antes de que ella fuera barrida por otros espectadores.

“Yo no sabía lo que estaba sucediendo”, dijo. “Dijeron que había disparos y tuve que correr, así que corrí”.

Fuera de la escena de tiroteo

Temprano en la madrugada del miércoles, el foro del la Fiesta del Route 91 Harvest Festival estaba oscura, bloqueada por una cinta amarilla de la escena del crimen y policías en vehículos patrulleros.

Los lugareños se detuvieron y se arrodillaron en el cruce junto a turistas de todo el mundo, encendiendo y encendiendo velas a medida que el viento las soplaba. Un cartel cubierto de mensajes manuscritos de esperanza y oración estaba anidado entre velas votivas.

“Mi corazón está contigo. Mis lágrimas son tuyas y para tus familias. Podemos ser extraños pero somos uno “, leía un mensaje.

“El amor come el odio.” Leía otro, firmado en letras negras de bloque.

Los empleados de Blüm, un dispensario local de marihuana, estacionaron una furgoneta cargada de aperitivos y botellas de agua junto al monumento conmemorativo.

Un empleado de Blüm, Jimmy White, estaba trabajando su segundo trabajo como guardia de seguridad en el Strip la noche del tiroteo.

“Tuve mi propia experiencia y mis propios demonios con los que estoy lidiando”, dijo White. “Esta es mi manera de liberar, para ayudar a otras personas.”

Dos oficiales de la policía metropolitana estacionaron motocicletas detrás de la furgoneta Blüm para redirigir el tráfico, y varios otros caminaron desde el bloqueo para rendirle respeto. Se dieron la mano y posaron para las fotos con los dolientes.

“Esto es reunir a personas que nunca hablarían entre sí o tratar de entenderse mutuamente”, dijo Jonathan Ibarra, otro empleado de Blüm. “Estamos aquí para cuidar de esta comunidad que cuidó de nosotros”.

“Beber y hacer cosas de Las Vegas”

En el extremo opuesto del Strip, el olor ahumado de cientos de velas flotó por el aire en un monumento improvisado que se estableció frente a la tienda de regalos más grande del mundo.

La gente pasó por delante, unos pocos a la vez, cerca del monumento en la intersección de las avenidas Strip y Sahara, dejando mensajes manuscritos, encendiendo velas y arrodillándose en oración.

Las carpas digitales de la mayoría de los principales casinos de la Franja llevaban el mismo mensaje: “Hemos estado allí para ti durante en los buenos tiempos. Gracias por estar ahí para nosotros ahora. #VegasStrong “

Pero debajo de las marquesinas, en las aceras, en las calles y en los casinos, la gente estaba lista para la fiesta. Los hombres en trajes y las mujeres en vestidos aferraron las bebidas alcohólicas congeladas. Las máquinas tragamonedas sonaron dentro de los casinos y “Somebody Just Like This” de The Chainsmokers & Coldplay resonó desde los altavoces en el Fashion Show Mall.

En otro monumento improvisado para las víctimas del tiroteo del domingo frente a las fuentes del Bellagio, Brandon Graham y Sam Reale dieron sus respetos. Los dos residentes de Ontario, Canadá, llegaron a Las Vegas el martes para un viaje que habían planeado hace meses.

“Fue una especie de noticias impactantes en la mañana, pero no íbamos a dejar que arruinar nuestro viaje”, dijo Graham. Desde que llegaron, habían estado “bebiendo y haciendo cosas de Las Vegas”.

Por un momento los dos miraron una bandera canadiense envuelta en el monumento con oraciones y deseos de bien.

“De su familia canadiense, mantenganse fuertes”, leía un mensaje.

En Shock, loco, triste, herido

En el memorial en el extremo norte del Strip, los dolientes siguieron visitando bien pasadas las 3 de la mañana.

Los locales Yvonne Sigarroba y Joseph Muro llegaron a dejar su propio mensaje en el sitio.

“Es inexplicable”, dijo Sigarroba. “Me siento sorprendido, loco, triste … herido. Confuso.”

Muro, un gerente de Omnia Nightclub, volvió a trabajar por primera vez el martes y dijo que se sentía “extraño”. Comparó la sensación a los días y semanas siguientes al 9/11.

Sigarroba, una estilistaa, dijo que sus clientes habían estado hablando sobre el tiroteo con ella todo el día. Necesitaban a alguien con quien hablar, dijo.

“Es algo bueno porque lo mantiene fresco. Me recuerda, porque no quiero olvidar esto “, dijo Sigarroba. “Esto no es algo que debas olvidar. Me hace agradecido. Me hace agradecido de estar aquí. “

