Fiscales de distrito podrían solicitar pena de muerte en caso de triple homicidio

Christine Rose Sánchez comparece ante el tribunal en el Centro de Justicia Regional en Las Vegas el miércoles 27 de diciembre de 2017. Sánchez está acusada de dispararle fatalmente a tres de sus compañeras de cuarto en su casa al noreste de Las Vegas. Daniel Clark / Las Vegas Review-Journal

La jueza Ann E. Zimmerman habla durante la primera comparecencia judicial de Christine Rose Sánchez en el Centro de Justicia Regional en Las Vegas el miércoles, 27 de diciembre de 2017. Sánchez está acusada de dispararle fatalmente a tres de sus compañeras de cuarto en su casa en el noreste de Las Vegas. Daniel Clark / Las Vegas Review-Journal

Una mujer de 47 años acusada de matar a tres compañeras de habitación seis meses después de que se desestimara otro caso de asesinato en su contra apareció el miércoles ante el tribunal de Las Vegas.

Christine Rose Sánchez mantuvo su inocencia en el asesinato anterior, dijo su abogado a los periodistas. Los fiscales han dicho que desestimaron los cargos en contra de Sánchez por una muerte previa por apuñalamiento y disparos luego de que los análisis de sangre no la relacionaran con el homicidio.

Sánchez fue acusada de tres cargos de asesinato con un arma mortal luego de que tres compañeras de habitación fueron halladas muertas el viernes por múltiples heridas de bala dentro de la casa del este del valle que compartían. Ella le dijo a la jueza de paz de Las Vegas Ann Zimmerman el miércoles que comprende los cargos en su contra.

Una de sus compañeras de casa, identificada por el forense del condado de Clark como Natasha Henry, de 43 años, fue encontrada muerta dentro de un dormitorio en la casa con número 4323 de Del Santos Drive. Las identidades de las otras dos víctimas, que según la policía fueron encontradas en otra habitación, no han sido liberadas.

Sánchez fue acusada de un cargo de asesinato por la muerte de Bonnie Marie Rice en septiembre de 2014. Ese cargo fue retirado el 14 de junio porque el fiscal de distrito del condado de Clark Steve Wolfson dijo que la investigación no reveló pruebas suficientes para llevar el caso a juicio.

El abogado defensor de Sánchez, Robert Langford, dijo que probablemente habría sido absuelta en un juicio por la muerte de Rice.

“El (fiscal de distrito) tiene una obligación ética de rechazar el enjuiciamiento cuando no pueden probar el caso más allá de una duda razonable”, dijo Langford. “Si hubiera ido a juicio, todavía estaría en la calle, porque yo iba a ganar”. … El estado hizo lo sabio para los contribuyentes. Si no tienes la evidencia, no tienes la evidencia “.

En el caso de que se desarrollara más evidencia en contra de Sánchez en el asesinato de 2014, los fiscales podrían continuar con un caso de asesinato en su contra.

Wolfson dijo el miércoles que espera que una junta de revisión de pena de muerte examine el último caso contra Sánchez.

“No puedo imaginar ningún caso de triple homicidio no presentado al comité de pena de muerte para su consideración”, dijo Woflson. “Y espero que este también lo sea”.

Sánchez regresará a la corte para una audiencia el jueves.

Póngase en contacto con David Ferrara en dferrara@reviewjournal.com o al 702-380-1039. Sigue a @randompoker en Twitter.