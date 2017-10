‘Fue un espectáculo de terror’: disparos masivos dejan al menos 58 muertos, 515 heridos en Las Vegas Strip

Una persona herida es caminada en una carretilla mientras que la policía de Las Vegas responde durante una situación activa del tirador en El Strip de Las Vegas en Las Vegas el domingo, 1 de octubre, 2017. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

La policía de Las Vegas está buscando a Marilou Danley, que según ellos es una "persona de interés" en el tiroteo mortal del domingo en Las Vegas Strip. La policía cree que Danley estaba viajando con un sospechoso, que fue asesinado por la policía en un piso alto del hotel. (Las Vegas Metropolitan Police Department)

Los médicos tratan a los heridos mientras la policía de Las Vegas responde durante una situación de disparos activos en el Strip de Las Vegas en Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La gente corre desde el New York New York durante una situación de tirador activo en el Strip de Las Vegas en Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Una mujer herida se traslada fuera del Tropicana durante una situación de tirador activo en el Strip de Las Vegas en Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Una persona herida es tendida a como la policía de Las Vegas responde durante una situación activa del tirador en el Strip de Las Vegas en Las Vegas el domingo, 1 de octubre, 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Una mujer herida se traslada fuera del Tropicana durante una situación de francotirador activo en el Strip de Las Vegas en Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La gente ayuda a una mujer herida en el Tropicana durante una situación activa del francotirador en Las Vegas Strip el domingo, 1 de octubre, 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La gente ayuda a una mujer herida en el Tropicana durante una situación activa de francotirador en Las Vegas Strip el domingo, 1 de octubre, 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La gente ayuda a una mujer herida en el Tropicana durante una situación activa de francotirador en Las Vegas Strip el domingo, 1 de octubre, 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Peatones miran mientras que la policía de Las Vegas responde durante una situación activa de francotirador en Las Vegas Strip cerca de la avenida de Tropicana en Las Vegas el domingo, 1 de octubre, 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La gente es cateada por la policía de Las Vegas durante una situación activa de francotirador en Las Vegas Strip cerca de la avenida de Tropicana en Las Vegas el domingo, 1 de octubre, 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Un hombre espera mientras el Tropicana de Las Vegas esta en "lockdown" durante una situación de francotirador activo en el Stirp de Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Gente observa desde un puente peatonal mientras la policía de Las Vegas responde durante una situación activa de francotirador en el Strip de Las Vegas cerca de Tropicana Avenue en Las Vegas el domingo, 1 de octubre de 2017.Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Una mujer herida se traslada fuera del Tropicana durante una situación activa de francotirador en el Strip de Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Trabajadores de emergencia atienden a los heridos mientras la policía de Las Vegas responde durante una situación de disparos activos en el Strip de Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Una ambulancia se dirige por la avenida Tropicana cerca de Las Vegas Boulevard durante una situación activa de francotirador en Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Gente camina a través del Tropicana Las Vegas después de ser cateados durante una situación de tirador activo en el Stirp de Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Peatones observan como la policía de Las Vegas responde durante una situación de francotirador activo en el Strip de Las Vegas cerca de Tropicana Avenue en Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Trabajadores de emergencia atienden a los heridos mientras la policía de Las Vegas responde durante una situación de disparos activos en el Strip de Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La policía de Las Vegas responde durante una situación de francotirador activo en el Strip de Las Vegas cerca de Tropicana Avenue en Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La gente espera como el Tropicana Las Vegas permanece cerrado por la policia durante una situación de tirador activo en el Las Vegas Stirp en Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La policía de Las Vegas responde durante una situación de francotirador activo en el Strip de Las Vegas cerca de Tropicana Avenue en Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Trabajadores de emergencia responde durante una situación de disparos activos en el Strip de Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La policía de Las Vegas se reúne después de una situación activa de disparos que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El equipo forence del condado de Clark llega mientras la policía de Las Vegas investiga después de una situación activa de francotirador que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en el Strip de Las Vegas durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La policía de Las Vegas en una zona del centro de convenciones durante el "Cierre" del Tropicana Las Vegas después de una situación de francotirador activa que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes 2 de octubre de 2017.Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Un oficial de policía dirige a la gente en el Tropicana Las Vegas después de una situación activa de disparos que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Un sombrero de vaquero se deja atrás cuando la gente sale de Tropicana Las Vegas después de una activa situación de disparos que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La policía de Las Vegas investiga tras una situación activa de disparos que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El sitio en donde se llevo a cabo el festival de Route 91 mientras que la policía de Las Vegas investiga después de una situación activa de francotirador que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en el Strip de Las Vegas durante las primeras horas del lunes 2 de octubre de 2017.Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Los vehículos de emergencia bajan por Las Vegas Boulevard tras una situación activa de disparos que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La gente se relaja en un área del centro de convenciones durante el "Cierre" en el Tropicana Las Vegas después de una situación de tirador activo que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Autos estacionados en Las Vegas Boulevard tras una activa situación de disparos que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La gente se relaja en un área del centro de convenciones durante el "Cierre" en el Tropicana Las Vegas después de una situación de tirador activo que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Turistas regresan a sus hoteles después de una activa situación de disparos que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Turistas regresan a sus hoteles después de una activa situación de disparos que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La gente aplaude después de ser actualizado por un oficial de policía de Las Vegas durante el cierre en el Tropicana Las Vegas después de una situación de disparos activos que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La policía de Las Vegas se reúne después de una situación activa de disparos que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Policias y equipos de emergencia durante una situación activa de disparos que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Un hombre contempla la escena después de una situación de tirador activo que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en el Strip de Las Vegas durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017.Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El lugar del festival Route 91 se levantan en el fondo mientras que la policía de Las Vegas investiga después de una situación activa del tirador que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en el Strip de Las Vegas durante las primeras horas del lunes 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El lugar del festival Route 91 se levantan en el fondo mientras que la policía de Las Vegas investiga después de una situación activa del tirador que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en el Strip de Las Vegas durante las primeras horas del lunes 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Una toma del bulevar de Las Vega despues de una situación activa de tirador que dejó 50 muertos y sobre 200 dañados en El Strip de Las Vegas durante las horas tempranas del lunes, 2 de octubre, 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La policía de Las Vegas investiga tras una situación activa de disparos que dejó 50 muertos y más de 200 heridos en Las Vegas Strip durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Un hombre y una mujer se abrazan fuera del cuartel general del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas en Las Vegas, el domingo, 1 de octubre de 2017. LVMPD preguntó si alguien tenía familia o amigos que no podían obtener o estaban buscando para dirigirse a la sede para más información. (Bridget Bennett / Las Vegas Review-Journal) @Bridgetkbennett

El Sheriff Joseph Lombardo del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas se dirige a los medios de comunicación fuera del cuartel general del Departamento de Policía de Las Vegas en Las Vegas, el domingo, 1 de octubre de 2017. @Bridgetkbennett (Bridget Bennett / Las Vegas Review-Journal)

En las secuelas del tiroteo mortal del domingo en el Strip de Las Vegas, la gente espera para donar sangre en 7135 W. Sahara Ave., el lunes 2 de octubre de 2017. (Michael Shoro/Las Vegas Review-Journal)

En las secuelas del tiroteo mortal del domingo en el Strip de Las Vegas, la gente espera para donar sangre en 7135 W. Sahara Ave., el lunes 2 de octubre de 2017. (Michael Shoro/Las Vegas Review-Journal)

Un miembro del personal entra por la parte posterior del Centro de Traumatología del Centro Médico de la Universidad en Charleston Boulevard en Las Vegas, el domingo 1 de octubre de 2017. (Bridget Bennett/Las Vegas Review-Journal) @Bridgetkbennett

Agentes presentes fuera del Centro de Trauma del Centro Médico de la Universidad en Charleston Boulevard en Las Vegas, el domingo 1 de octubre de 2017. (Bridget Bennett/Las Vegas Review-Journal) @Bridgetkbennett

Agentes presentes fuera del Centro de Trauma del Centro Médico de la Universidad en Charleston Boulevard en Las Vegas, el domingo 1 de octubre de 2017. (Bridget BennettLas Vegas Review-Journal) @Bridgetkbennett

La gente evacua al Luxor durante un tiroteo en el Strip el el domingo, 1 de octubre, 2017, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal)

La gente evacua al Luxor durante un tiroteo en el Strip el el domingo, 1 de octubre, 2017, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal)

Un hombre espera una ambulancia en la terminal ejecutiva del Aeropuerto Internacional McCarran después de haber sido disparado durante una situación activa de francotirador en el Strip de Las Vegas en Las Vegas el domingo 1 de octubre de 2017. (Special to the Review-Journal)

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, Joseph Lombardo, se dirigirá a los medios de comunicación fuera del cuartel general del Departamento de Policía de Las Vegas en Las Vegas, el domingo 1 de octubre de 2017. (Bridget Bennett/Las Vegas Review-Journal) @Bridgetkbennett

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, Joseph Lombardo, se dirigirá a los medios de comunicación fuera del cuartel general del Departamento de Policía de Las Vegas en Las Vegas, el domingo 1 de octubre de 2017. (Bridget Bennett/Las Vegas Review-Journal) @Bridgetkbennett

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, Joseph Lombardo, se dirigirá a los medios de comunicación fuera del cuartel general del Departamento de Policía de Las Vegas en Las Vegas, el domingo 1 de octubre de 2017. (Bridget Bennett/Las Vegas Review-Journal) @Bridgetkbennett

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, Joseph Lombardo, se dirigirá a los medios de comunicación fuera del cuartel general del Departamento de Policía de Las Vegas en Las Vegas, el domingo 1 de octubre de 2017. Bridget Bennett Las Vegas Review-Journal @Bridgetkbennett

Policías caminan por el Luxor, donde la gente ha sido evacuada durante un tiroteo en el Strip el domingo 1 de octubre de 2017 en Las Vegas. Chitose Suzuki Las Vegas Review-Journal

‘Fue un espectáculo de terror’: disparos masivos dejan al menos 58 muertos, 515 heridos en Las Vegas Strip

Un hombre armado abrió fuego en un concierto de música country al aire libre de una habitación de hotel de Mandalay Bay el domingo por la noche, matando al menos a 58 personas, hiriendo a más de 400 y enviando a Las Vegas Strip al caos.

La masacre es el tiroteo más mortífero en la historia de Estados Unidos.

Cuando los policías entraron en la habitación del piso 32 del sospechoso, residente de Mesquite, de 64 años, Stephen Paddock, se mató a tiros, dijo la policía el lunes.

El alguacil Joe Lombardo dijo que los oficiales encontraron 10 rifles en la habitación del hombre, donde se registró el 28 de septiembre.

En un discurso televisado a la nación el lunes por la mañana, el presidente Donald Trump describió el ataque como “un acto maligno”. Acreditó a la policía por salvar vidas al localizar al tirador rápidamente.

La Casa Blanca anunció que Trump visitaría Las Vegas el miércoles.

La policía nombró inicialmente a Marilou Danley como una persona de interés asociada con Paddock, pero a eso de las 5 de la mañana publicó una declaración diciendo que la habían entrevistado y no creían que estuviera involucrada en el tiroteo.

Una fuente policial dijo que ha estado fuera del país durante las últimas dos semanas. Los investigadores estaban tratando de conseguir que llegara a Las Vegas para que pudieran hablar con ella más a fondo.

La policía siguió buscando un Hyundai Tucson con la licencia de Nevada placa 114 B40.

Un oficial de policía fuera de servicio de Las Vegas que asistía al concierto fue una de las víctimas asesinadas, dijo Lombardo durante una reunión informativa.

Families seeking information on the welfare of loved ones should call 866-535-5654 or come to Metro headquarters on Martin Luther King Boulevard and Alta Drive. Reunification efforts will move to the Las Vegas Convention Center at around 1 p.m.

“Fue como una zona de guerra”

El ataque se produjo durante las últimas actuaciones en la última noche del festival de música country Route 91 de tres días, que se ha celebrado durante los últimos cuatro años en un lote de 15 acres en Las Vegas Boulevard, frente a Mandalay Bay.

Los disparos de un arma automática sonaron mientras Jason Aldean estaba en el escenario. El espectador Ivetta Saldana, que estaba allí con un amigo, dijo que los disparos sonaban como fuegos artificiales.

Dijo que se escondió en una alcantarilla.

“Fue un espectáculo de terror”, dijo en el centro comercial Town Square al sur de la Franja. “La gente estaba de pie alrededor, entonces callaron a el piso.”

Uno de los agentes fue herido de gravedad y otro tuvo lesiones menores, dijo la policía.

MGM Resorts International, propietario de Mandalay Bay, dio a conocer el lunes un comunicado de Jim Murren, presidente y CEO de la compañía.

“Nuestros corazones y nuestras oraciones salen a las víctimas de los disparos de la noche anterior, a sus familias ya los que siguen luchando por sus vidas”, dijo Murren. “Estamos trabajando con la policía y continuaremos haciendo todo lo posible para ayudar a todos los involucrados”.

Informes falsos sobre otros tiradores

En un momento dado, la policía estaba investigando informes de tiradores activos en otras propiedades de la Franja. Esos informes resultaron ser falsos.

Mandalay Bay, el MGM Grand y el Tropicana permanecieron bloqueados hasta poco después de las 8 de la mañana, cuando el personal de seguridad levantó todas las restricciones sobre el acceso a los complejos turísticos y permitió que los huéspedes regresaran a sus habitaciones. El piso 32 en Mandalay Bay permaneció fuera de los límites.

Las carreteras en toda la zona, incluyendo I-15 y Las Vegas Boulevard, fueron cerradas. El Departamento de Policía Metropolitano está pidiendo a la gente que evite la franja sur.

Numerosas víctimas fueron trasladadas a hospitales del otro lado del valle. Uno de los policías fuera de servicio de Bakersfield estaba entre las víctimas.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles anunció en Twitter que dos de sus empleados fueron alcanzados por balas mientras asistían al festival Route 91. Sus lesiones no se cree que ponen en peligro la vida.

El grupo del Estado islámico se atribuyó la responsabilidad de los disparos en masa en Las Vegas sin nombrar al tirador o proporcionar ninguna evidencia para apoyar la reclamación.

Reuters citó a dos altos funcionarios no identificados del gobierno estadounidense diciendo que el nombre de Paddock no estaba en ninguna base de datos de sospechosos de terrorismo y que no había pruebas que lo vincularan a ningún grupo militante internacional. IS ha reclamado anteriormente la responsabilidad de los ataques de individuos sin vínculos conocidos con el grupo.

“Fue implacable”

Matt y Robyn Webb del condado de Orange dijeron que se refugiaron debajo de sus asientos cuando estallaron tras una ráfaga de disparos desde la dirección de Mandalay Bay.

“Simplemente siguió viniendo”, dijo Robyn Webb. “Fue implacable.”

Eventualmente evacuaron hacia la avenida Reno, donde dijeron que veían a hasta 20 personas tiradas en la calle sangrando.

“Fue entonces cuando supimos que era real”, dijo Matt Webb.

Terminaron en Hooters Hotel Casino, pero luego huyeron de allí con la multitud en pánico mientras más disparos sonaban.

“Pensamos que estábamos a salvo”, dijo Robyn.

Acabaron sentados juntos en un bordillo junto a un lote vacío en la avenida Tropicana justo al este de Koval Lane, tratando de obtener noticias en sus teléfonos y recolectarse como ambulancias que lloraban de y hacia la escena.

Dijeron que no tenían manera de volver a su habitación y sus dos cachorros, que estaban es encierro forzado por las autoridades en el Delano.

Evacuados al Thomas Mack

Varios autobuses transportando a gente fueron transportados al centro Thomas & Mack, muchos de ellos asistentes del festival portando botas vaqueras.

Se les ofreció agua y baños mientras esperaban ser transportados a otras ubicaciones o averiguar si se les permitiría regresar a sus hoteles.

Primero, sin embargo, cada evacuado fue cateado por la policía antes de ser permitido su acceso a la arena.

Un reportero en la escena en Mandalay Bay dijo que la gente podría ser vista corriendo desde una entrada del casino en la planta baja del garaje de estacionamiento del hotel.

FBI SWAT, así como SWAT unidades de Henderson, North Las Vegas y Las Vegas fueron llamados a la escena, de acuerdo con el tráfico del escáner de la policía.

Numerosas ambulancias, helicópteros y vehículos policiales respondieron y las víctimas fueron enviadas al Centro Médico Universitario y al Centro Médico Sunrise Hospital. Los trabajadores de salud de todo el valle fueron llamados a los hospitales ya la escena. Los heridos fueron trasladados en carretillas y carros de equipaje.

Más de 25 vuelos fueron desviados del aeropuerto internacional de McCarran a partir de la medianoche, cuando los controladores reconfiguraron las rutas de vuelo para evitar que los aviones se convirtieran en blanco de los disparos, según la portavoz del aeropuerto, Christine Crews.

El FBI en Las Vegas pidió a aquellos con imágenes y videos de la escena que llamen al 1-800-255-5324.

”No podíamos solo sentarnos en casa”

Jessica Pérez, de 21 años, estaba en la cama en casa cuando se enteró del tiroteo. Menos de una hora más tarde, tenía cinco multipacks de agua en el maletero de su coche y se dirigió hacia la Franja con su hermano y primo.

“No podíamos sentarnos en casa sin hacer nada”, dijo el residente de Las Vegas. “Todo el mundo nos estaba pidiendo por favor no vayamos, pero no podíamos sentarnos allí.”

Pérez dijo que los informes de noticias los llevaron a la zona de puesta en escena en la intersección de Las Vegas Boulevard South y Sunset Road, donde una gran mezcla de periodistas y civiles acamparon esperando las actualizaciones de Metro.

“Sabíamos que todo el mundo vendría aquí”, dijo. “Mi corazón duele y no puedo creer que esto esté sucediendo en mi casa”.

Los escritores Blake Apgar, Jessie Bekker, Rachel Crosby, Michael Scott Davidson, Jeff Alemán, Rio Lacanlale, Max Michor, Wade Millward, Todd Prince y Mike Shoro contribuyeron a esta historia.