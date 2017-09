Fútbol, el enfrentamiento Mayweather-McGregor disparan ganancias de juego en Nevada

El regreso del fútbol y la pelea de boxeo Mayweather-McGregor propulsaron la victoria de los juegos en la Zona de Apuestas(The Strip) en agosto y dieron al estado un alza del 14.9 por ciento hasta llegar a $989.5 millones para el mes.Baseball also contributed to what was an all-time record for sports gaming win of $19.8 million for August.