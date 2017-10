Hombre fallecido en el accidente de Henderson recordado como “el mejor papi jamás visto”

Jorge Botello, segundo desde la derecha, y su familia, su esposa Lluvia Vélez, e hijos, Aiden, de 5 años, y Aric, de 2 años. (Lluvia Vélez)

Le encantaban sus cómics y “El Rey León” casi tanto como quería a sus hijos.

“Literalmente podría recitar cada línea de la película”, dijo su esposa, Lluvia Vélez. También podía imitar las voces.

Jorge Botello conocía las historias de cada personaje de los cómics que leyó, especialmente Batman. Era un niño grande de 33 años, dijo ella.

Botello conducía su camioneta Dodge negra el sábado por la noche a un restaurante de hamburguesas cercano de In-N-Out, buscando comida para su esposa embarazada y sus dos hijos.

Nunca llegó a casa, ya que un Jeep Liberty invadió su carril y golpeó su camioneta hacia las 11 p.m. cerca de Stephanie Street y Russell Road. El Jeep rodó sobre su techo y se incendió. Él y los ocupantes del Jeep, Danny Stewart y Brande West-Stewart, murieron. Se creía que la velocidad había sido un factor, dijo la policía. Irónicamente, Danny Stewart era amigo de Botello.

Los miembros de la familia sabían que era su camioneta cuando vieron el gran símbolo amarillo de Batman en la ventana trasera.

“Fue el mejor chico que jamás pudiste conocer”, dijo Vélez.

Cuando no estaba trabajando en JJ’s Boulangerie dentro del Paris Las Vegas, Botello estaba en casa con sus hijos y su esposa. Eran su mundo, dijo Vélez.

Decidía pasar tiempo con su familia en lugar de pasear con amigos. Vélez bromeó diciendo que era el mejor padre debido a su habilidad innata para relacionarse con sus hijos de 5 y 2 años, Aiden Anthony y Aric Loki.

“La familia era todo para él, y él era todo para su familia”, dijo.

Operaba a su nivel de imaginación y conocía los juguetes adecuados para comprar: había cajas, cajas y cajas dentro de su casa, dijo Vélez. Algunos de ellos pertenecían a sus hijos.

Bromeaba con que algunos estaban “prohibidos” de tocar como sus figuras de lucha libre y “Walking Dead”.

Vélez dijo que va a extrañar ver a su marido besar y hacerles cosquillas a sus hijos antes de acostarse.

“Todos sabían que era el mejor papá”, dijo su hermano Roberto Botello, de 30 años.

Vélez insiste en que la pareja no había pasado un día separados desde que se conocieron hace 10 años este mes. Iban a todos lados juntos; y su esposo recogiendo comida sin ella fue una rara excepción.

Ellos programaban sus descansos en el trabajo para poder visitar al otro.

Botello y sus dos hermanos crecieron viendo “Dragon Ball Z” y luchando, a veces saltando y rompiendo mesas como los luchadores que vieron.

Si no llevaba puesto una camisa blanca con pantalones cortos de color caqui, dijo Alejandro Botello, de 26 años, llevaba una camisa de Batman o Capitán América.

Su obsesión más reciente fue “Juego de tronos”, dijo Velez. Él leía todos los previos y conocía la trama hasta cinco o seis episodios más adelante.

“Era muy molesto ver las cosas con él porque ya sabía lo que iba a pasar”, dijo.

Los tres hermanos eran amigos de Stewart, quien se creía que conducía el Jeep que golpeó la camioneta de Jorge. Lo conocieron hace un par de años, dijo Alejandro Botello, y ellos iban a la casa de Stewart y jugaban videojuegos con él. En un punto, Stewart le dio a la mejor amiga de Alejandro la llave de su casa para que pudieran ayudar a cuidar a un perro.

“Wow, ¿cuáles son las probabilidades de que eso ocurra?”, Dijo Alejandro.

Vélez dijo que reconoce que el accidente no fue intencional, “pero sin embargo me enoja y me entristece …”

Su hijo de 2 años no entiende por qué su padre ya no lo lleva al parque, dijo. Su hijo de 5 años parece saber que no regresará, pero no está seguro de saber por qué.

Vélez dijo que fue una bendición que ella no estuviera en el auto con él la noche del sábado. De lo contrario, su familia la habría perdido a ella y a su bebé por nacer, dijo.

La pareja había decidido previamente un nombre, pero eso ha cambiado desde el sábado. El 27 de noviembre, se espera dar a luz a Jorge Batman Botello.

