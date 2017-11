Hombre que escapó del tiroteo en Las Vegas es asesinado por conductor que se dio a la fuga

Roy McClellan (Denise McClellan)

Roy McClellan pasó su vida luchando contra sus demonios internos, trabajando para superar su depresión e ira recurrentes. Y luego sucedió el 1° de octubre.

“Esto realmente está jugando con mi cabeza”, dijo un agotado Roy McClellan a su esposa, Denise McClellan, la mañana después de escapar del tiroteo masivo en el festival Route 91 Harvest. Al amanecer, el número de víctimas de la matanza había aumentado a 58 con 546 heridos.

Roy, que había trabajado en trabajos ocasionales, tenía días buenos y días malos antes del festival, dijo Denise. Pero las consecuencias del tiroteo fueron un golpe, empeorando sus problemas existentes.

Luego, el 17 de noviembre, se enteró de que había sido asesinado. Un conductor en la Ruta Estatal 160 en Pahrump lo atropelló y se dio a la fuga.

El tiroteo fue lo suficientemente aterrador. Ahora ella está tambaleándose de nuevo, preguntándose si alguna vez volverá a la normalidad.

“Siento que estoy en otra dimensión”, dijo el domingo.

Huyendo de los disparos

Roy había estado en el corazón de la multitud del festival de la Ruta 91 y Denise cerca del escenario cuando los disparos salieron de una suite de la esquina del Mandalay Bay en el piso 32 y los separaron.

Denise dijo que no recuerda qué hora era cuando encontró a su marido. Pero luego, después de que la llevó a su casa y se aseguró de que estaba a salvo, Roy giró su camioneta y corrió hacia el lugar del tiroteo, dijo Denise.

“Quería ver si alguien más necesitaba un aventón”, dijo.

Haciendo una pausa para ordenar sus pensamientos, Denise dejó escapar un largo suspiro.

“Mi esposo luchó a diario con la depresión, pero eso es solo un lado de él”, dijo. “También era alguien que renunciaría a su último dólar o le daría a alguien la camisa por sí mismo”. Eso es lo que realmente era”.

‘Yo solo sabía’

El 17 de noviembre temprano, poco después de la 1:30 a.m., la Patrulla de Caminos de Nevada informó sobre la muerte de un peatón no identificado de 52 años en Pahrump. Denise luego sabría que la persona muerta era Roy.

Roy había conducido unas 60 millas hasta Pahrump el 16 de noviembre para ayudar a un amigo con un proyecto de la casa. Pero alrededor de las 2 p.m., más de 11 horas antes del accidente, los dos hombres habían discutido y Roy había salido corriendo, dijo Denise.

“No parecía estar en su sano juicio”, le dijo más tarde el amigo de Roy.

De acuerdo con la patrulla de la carretera, Roy caminaba ilegalmente en el carril derecho adelante del tráfico en la Ruta Estatal 160 cerca de Homestead Road cuando un Chevrolet Camaro lo golpeó. El conductor del Camaro despegó antes de que los patrulleros de la carretera e investigadores llegaran a la escena, donde Roy había sido declarado muerto.

En la mañana del día 17, ella enlistó a familiares y amigos en Facebook para ayudarla a encontrarlo a la mañana siguiente. Ella hizo un reporte de personas desaparecidas después de no haber tenido noticias suyas el 17 de noviembre.

Pero luego se encontró con un titular de noticias, y su corazón se hundió.

“Leí las palabras ‘52 años ‘y’ Pahrump ‘”, dijo, “y lo sabía”.

Recolectando detalles

El Chevrolet que se cree estuvo involucrado en el choque fue encontrado al día siguiente, pero el soldado Jason Buratczuk dijo que la persona de interés no había sido acusada hasta el domingo por la tarde.

Denise dijo que la patrulla de carreteras no se ha comunicado con ella con los detalles de la investigación desde el accidente.

“Solo quiero algunas respuestas”, dijo. “Quiero saber por qué esta persona no ha sido arrestada”.

No se han dado otros detalles sobre la colisión de golpe y fuga. No quedó claro el domingo por qué Roy estaba caminando en la carretera. La oficina forense del condado de Clark todavía no ha determinado su causa oficial y la forma de muerte.

“Lo único que sé que no haría es suicidarse”, dijo Denise. “Era un hombre fuerte que tenía una gran fe en Dios”.

Su protector

Roy estaba tratando de enderezarse, dijo Denise; días después del tiroteo había ingresado a consejo psicológico y continuó durante las siguientes siete semanas. Aunque nunca había sido clínicamente diagnosticado con depresión, sospechaba que había estado deprimido de todos modos.

Mientras se estaba ayudando a sí mismo, Roy continuó ayudando a los demás, dijo ella. Sus amigos y familiares lo recordarán por su amabilidad, su devoción a Dios y su amor por el motociclismo. Él era un miembro de One-Way Riders, un grupo de motociclistas cristianos.

“Tenía muchos amigos y dos hermanas que lo amaban sin importar nada”. Él tenía un corazón tan grande y nos amaba mucho, simplemente no sabía cómo ser amado “, dijo. “Sabía en lo que me estaba metiendo cuando me casé con él, pero él me amaba mucho y nunca dejaría que nadie me hiciera daño. Él fue mi protector”.

La vida después del tiroteo en Las Vegas no había sido fácil para los McClellans. Ahora, Denise dijo que está tomando la vida sin Roy un día a la vez.

“Creo que está feliz ahora y ya no tiene que luchar contra sus demonios”, dijo. “Y al menos tengo eso para aferrarme”.

El accidente fatal sigue bajo investigación. Cualquier persona con información puede llamar a Nevada Highway Patrol al 702-486-4100 o a Crime Stoppers al 702-385-5555.

Se estableció un GoFundMe en nombre de Denise para ayudar con los costos del funeral de Roy.

Póngase en contacto con Rio Lacanlale en rlacanlale@reviewjournal.com o al 702-383-0381. Sigue @riolacanlale en Twitter.