Hombre y mujer asesinados en tiroteo en el norte de Las Vegas

La policía de North Las Vegas investiga un tiroteo mortal la mañana del viernes 2 de febrero de 2018 en Colonial Grand en los departamentos de Desert Vista en 3305 E. Rome Blvd., en North Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

La policía de North Las Vegas está investigando un tiroteo el viernes por la mañana que dejó dos personas muertas en un complejo de departamentos cerca de Centennial Parkway y Pecos Road.

Una mujer de 43 años y un hombre, cuya edad se desconoce, fueron asesinados a tiros a las 5 a.m. en los departamentos Colonial Grand en Desert Vista, en el 3305 de E. Rome Blvd., según el portavoz de la policía de North Las Vegas, Eric Leavitt.

La policía cree que la mujer vivía en el complejo, pero a las 8 a.m. La policía no había identificado al hombre. Dos niños que vivían con la mujer no estaban en casa en el momento del tiroteo y ambos están a salvo.

Dijo que los residentes de los edificios de los alrededores escucharon a un hombre y una mujer discutiendo afuera antes de que los disparos fueran hechos.

El hombre fue declarado muerto en la escena. La mujer fue llevada a un hospital, donde más tarde murió.

Para las 8:20 a.m. el tirador aún permanecía prófugo. Leavitt dijo que la policía divulgaría una descripción del sospechoso más tarde en el día, si estaba disponible.

“Me levanté (alrededor de las 5 a.m.) y solo escuché este fuerte boom tres veces”, dijo Rene Hayes, un residente del complejo. “Estaba pensando, ¿son disparos o un transformador o qué?”

Fue entonces cuando escuchó los gritos de una mujer, y luego las sirenas. Hayes dijo que miró por la ventana y contó al menos 12 coches de policía que ingresaban al complejo.

El área generalmente es tranquila, dijo Hayes, pero hace unos meses escuchó lo que ella pensó que era un disparo proveniente de la misma área del complejo donde ocurrió el homicidio del viernes.

Leavitt dijo que los investigadores están trabajando para determinar si la policía ha sido llamada al complejo antes.

La familia comenzó a llegar a la escena alrededor de las 8 a.m. Una mujer joven gritó y sollozó, colapsándose frente a la cinta de la policía. Los niños con mochilas se volvieron para mirar mientras la policía intentaba ayudarla a levantarse.

“Este será un momento muy emotivo para algunas personas, para las personas involucradas”, dijo Leavitt, “entonces pedimos su ayuda para eso”.

Leavitt dijo que cualquiera que tenga más información sobre el tiroteo debe llamar a la policía de North Las Vegas al 702-633-9111 o Crime Stoppers al 702-385-5555 para permanecer en el anonimato.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelve para más detalles.

Póngase en contacto con Max Michor en mmichor@reviewjournal.com o al 702-383-0381. Sigue a @MaxMichor en Twitter.

3305 E. Rome Blvd., North Las Vegas, Nevada