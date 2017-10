Hoy funeral para oficial de Metro asesinado en tiroteo en Las Vegas – VIDEO

La procesión del oficial de Metro, Charleston Hartfield, pasa por Mandalay Bay en el Strip de Las Vegas camino a un funeral el viernes 20 de octubre de 2017. (Richard Brian Las Vegas Review-Journal) @vegasphotograph

El oficial de policía de Las Vegas, Charleston Hartfield, fue una de las 58 personas que murieron en el tiroteo del 1° de octubre en el Strip de Las Vegas. También fue un sargento de primera clase en la Guardia Nacional del Ejército de Nevada. (Sargento Walter Lowell / Guardia Nacional del Ejército de los EE. UU. / Provisto a través de la Guardia Nacional del Ejército de Nevada)

El pastor Jud Wilhite habla durante un funeral para el policía de Las Vegas, Charleston Hartfield, el viernes 20 de octubre de 2017, en Henderson, Nevada. Hartfield fue asesinado por un hombre armado quien disparó desde un hotel a un atestado concierto al aire libre el 1° de octubre en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal / Chase Stevens)

Cargadores funerarios llevan ataúd del oficial de policía de Las Vegas Charleston Hartfield durante su funeral, el viernes 20 de octubre de 2017, en Henderson, Nevada. Hartfield fue asesinado por un hombre armado quien disparó desde un hotel a un atestado concierto al aire libre el 1 de octubre en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal / Chase Stevens)

Durante un funeral para el oficial de policía de Las Vegas, Charleston Hartfield, el viernes 20 de octubre de 2017, en Henderson, Nev. Hartfield fue asesinado por un hombre armado quien disparó desde un hotel a un atestado concierto al aire libre el 1° de octubre en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal / Chase Stevens)

Cargadores funerarios llevan ataúd del oficial de policía de Las Vegas Charleston Hartfield durante su funeral, el viernes 20 de octubre de 2017, en Henderson, Nevada. Hartfield fue asesinado por un hombre armado quien disparó desde un hotel a un atestado concierto al aire libre el 1 de octubre en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal / Chase Stevens)

Cargadores funerarios llevan ataúd del oficial de policía de Las Vegas Charleston Hartfield durante su funeral, el viernes 20 de octubre de 2017, en Henderson, Nevada. Hartfield fue asesinado por un hombre armado quien disparó desde un hotel a un atestado concierto al aire libre el 1 de octubre en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal / Chase Stevens)

Los oficiales de Metro caminan hacia la Iglesia Central para el servicio de Charleston Hartfield, el oficial fuera de servicio asesinado durante el tiroteo de la Ruta 91 el viernes 20 de octubre de 2017, en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Los oficiales de Metro se consuelan unos a otros fuera de la Iglesia Central antes del inicio del servicio de Charleston Hartfield, el oficial fuera de servicio asesinado durante el tiroteo de la Ruta 91 el viernes 20 de octubre de 2017, en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Los oficiales de Metro se consuelan unos a otros fuera de la Iglesia Central antes del inicio del servicio de Charleston Hartfield, el oficial fuera de servicio asesinado durante el tiroteo de la Ruta 91 el viernes 20 de octubre de 2017, en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Oficiales del Metro esperan a que la procesión fúnebre llegue fuera de la Iglesia Central antes del inicio del servicio de Charleston Hartfield, el oficial fuera de servicio asesinado durante el tiroteo de la Ruta 91 el viernes 20 de octubre de 2017 en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

El comisario Joe Lombardo, segundo desde la derecha, espera fuera de la Iglesia Central con sus compañeros oficiales del Metro para que la procesión fúnebre llegue antes del inicio del servicio a Charleston Hartfield, el oficial fuera de servicio asesinado durante el tiroteo de la Ruta 91 el viernes 20 de octubre , 2017, en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

El comisario Joe Lombardo, segundo desde la derecha, espera fuera de la Iglesia Central con sus compañeros oficiales del Metro para que la procesión fúnebre llegue antes del inicio del servicio a Charleston Hartfield, el oficial fuera de servicio asesinado durante el tiroteo de la Ruta 91 el viernes 20 de octubre , 2017, en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Oficiales del Metro esperan a que la procesión fúnebre llegue fuera de la Iglesia Central antes del inicio del servicio de Charleston Hartfield, el oficial fuera de servicio asesinado durante el tiroteo de la Ruta 91 el viernes 20 de octubre de 2017 en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Familiares y amigos reaccionan cuando la procesión fúnebre del oficial de Metro, Charleston Hartfield, llega a la Iglesia Central durante un servicio para el oficial fuera de servicio asesinado durante el tiroteo de la Ruta 91 el viernes 20 de octubre de 2017 en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Familiares y amigos reaccionan cuando la procesión fúnebre del oficial de Metro, Charleston Hartfield, llega a la Iglesia Central durante un servicio para el oficial fuera de servicio asesinado durante el tiroteo de la Ruta 91 el viernes 20 de octubre de 2017 en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Los oficiales del Metro se preparan para llevar el cuerpo de Charleston Hartfield a la Iglesia Central durante un servicio para el oficial fuera de servicio asesinado durante el tiroteo de la Ruta 91 el viernes 20 de octubre de 2017 en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

El comisario Joe Lombardo, a la derecha, saluda la procesión fúnebre del oficial de Metro Charleston Hartfield en la Iglesia Central durante un servicio para el oficial fuera de servicio asesinado durante el tiroteo de la Ruta 91 el viernes 20 de octubre de 2017 en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

El cuerpo del oficial de Metro Charleston Hartfield es transportado a la Iglesia Central durante un servicio para el oficial fuera de servicio asesinado durante el tiroteo de la Ruta 91 el viernes 20 de octubre de 2017 en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

El cuerpo del oficial de Metro Charleston Hartfield es transportado a la Iglesia Central durante un servicio para el oficial fuera de servicio asesinado durante el tiroteo de la Ruta 91 el viernes 20 de octubre de 2017 en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

El cuerpo del oficial de Metro Charleston Hartfield es transportado a la Iglesia Central durante un servicio para el oficial fuera de servicio asesinado durante el tiroteo de la Ruta 91 el viernes 20 de octubre de 2017 en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Los oficiales de Metro caminan hacia la Iglesia Central para el servicio de Charleston Hartfield, el oficial fuera de servicio asesinado durante el tiroteo de la Ruta 91 el viernes 20 de octubre de 2017, en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La procesión del oficial de Metro, Charleston Hartfield, pasa por Mandalay Bay en el Strip de Las Vegas camino a un funeral el viernes 20 de octubre de 2017. (Richard Brian Las Vegas Review-Journal) @vegasphotograph

La procesión del oficial de Metro, Charleston Hartfield, pasa por Mandalay Bay en el Strip de Las Vegas camino a un funeral el viernes 20 de octubre de 2017. (Richard Brian Las Vegas Review-Journal) @vegasphotograph

La procesión del oficial de Metro, Charleston Hartfield, pasa por el Luxor en el Strip de Las Vegas camino a un funeral el viernes 20 de octubre de 2017. (Richard Brian Las Vegas Review-Journal) @vegasphotograph

La procesión del oficial de Metro, Charleston Hartfield, pasa por Mandalay Bay en el Strip de Las Vegas camino a un funeral el viernes 20 de octubre de 2017. (Richard Brian Las Vegas Review-Journal) @vegasphotograph

La procesión del oficial de Metro, Charleston Hartfield, pasa por Mandalay Bay en el Strip de Las Vegas camino a un funeral el viernes 20 de octubre de 2017. (Richard Brian Las Vegas Review-Journal) @vegasphotograph

Los empleados y transeúntes de Mandalay Bay presentan sus respetos mientras la procesión del oficial de Metro, Charleston Hartfield, se conduce por Mandalay Bay camino a un servicio conmemorativo el viernes 20 de octubre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

La gente espera la procesión fúnebre del oficial de policía de Las Vegas y el veterano de la Guardia Nacional de Nevada, Charleston Hardfield, en la intersección de Tropicana Ave y Las Vegas Bouelevard en Las Vegas, el viernes 20 de octubre de 2017. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

La gente espera la procesión fúnebre del oficial de policía de Las Vegas y el veterano de la Guardia Nacional de Nevada, Charleston Hardfield, en la intersección de Tropicana Ave y Las Vegas Bouelevard en Las Vegas, el viernes 20 de octubre de 2017. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

La gente espera la procesión fúnebre del oficial de policía de Las Vegas y el veterano de la Guardia Nacional de Nevada, Charleston Hardfield, en la intersección de Tropicana Ave y Las Vegas Bouelevard en Las Vegas, el viernes 20 de octubre de 2017. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

La gente espera la procesión fúnebre del oficial de policía de Las Vegas y el veterano de la Guardia Nacional de Nevada, Charleston Hardfield, en la intersección de Tropicana Ave y Las Vegas Bouelevard en Las Vegas, el viernes 20 de octubre de 2017. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

La procesión fúnebre del oficial de policía de Las Vegas y el veterano de la Guardia Nacional de Nevada, Charleston Hardfield, en la intersección de Tropicana Ave y Las Vegas Bouelevard en Las Vegas, el viernes 20 de octubre de 2017. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

La procesión fúnebre del oficial de policía de Las Vegas y el veterano de la Guardia Nacional de Nevada, Charleston Hardfield, en la intersección de Tropicana Ave y Las Vegas Bouelevard en Las Vegas, el viernes 20 de octubre de 2017. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

La procesión fúnebre del oficial de policía de Las Vegas y el veterano de la Guardia Nacional de Nevada, Charleston Hardfield, en la intersección de Tropicana Ave y Las Vegas Bouelevard en Las Vegas, el viernes 20 de octubre de 2017. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

A funeral service for Las Vegas police officer Charleston Hartfield was under way Friday in Henderson.

Hartfield was one of the 58 people killed in the Oct. 1 shooting at the Route 91 Harvest country music festival on the Las Vegas Strip. He was off duty at the time.

Una caravana de policías partió aproximadamente a las 9:15 a.m. de Palm Mortuary en North Main Street, en el centro de Las Vegas, y acompañó a una carroza fúnebre que llevaba su cuerpo por Las Vegas Boulevard South hasta 215 Beltway y luego a Central Christian Church en Henderson.

La viuda de Hartsfield, Veronica, su hijo Ayzayah y su hija Savannah caminaron detrás de un vehículo policial con su ataúd al llegar a la iglesia. Las gaitas tocaban mientras que los cargadores fúnebres lo llevaron a la iglesia abarrotada.

Después del servicio, Hartfield sería enterrado en el Cementerio Memorial de los Veteranos del Sur de Nevada en la Ciudad de Boulder. Un servicio público el 5 de octubre en Police Memorial Park contó con la asistencia de miles.

El veterano militar de 34 años conocido como Charles, Chucky o “ChuckyHart”, entrenaba a fútbol juvenil. Recientemente publicó una memoria sobre la vida en la fuerza policial.

También deja atrás a su madre, Sheryl; tía, Trisha; sus hermanas, Mia, Denita e Yvronda (Necie); un hermano, Carl Jr.; y una gran cantidad de sobrinas y sobrinos, primos y otros parientes.

Póngase en contacto con Briana Erickson en berickson@reviewjournal.com o al 702-387-5244. Sigue a @brianarerick en Twitter.