Incendio de 10-12 hectáreas en Parque Wetlands del Condado de Clark

El humo y las llamas son visibles en el Clark County Wetlands Park, cerca del estadio Sam Boyd, el lunes 6 de noviembre de 2017 en Las Vegas. El fuego abarca alrededor de 3-5 hectáreas en una parte del parque que representa un peligro mínimo para las estructuras cercanas. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El humo y las llamas visibles desde el borde de un incendio del 5 de noviembre en el Clark County Wetlands Park. (Max Michor / Las Vegas Review-Journal)

Alrededor de 10 a 12 hectáreas del Clark County Wetlands Park cerca del estadio Sam Boyd fueron carbonizados por un incendio el lunes 6 de noviembre de 2017 en Las Vegas. Michael Quine / Las Vegas Review-Journal @ Vegas88s

Grandes columnas de humo y fuego cubrieron el cielo el lunes por la mañana en el este del valle de Las Vegas mientras los bomberos trabajaban para contener un incendio en el Parque Wetlands del condado de Clark.

El incendio de maleza, que abarca casi 12 hectáreas, fue reportado por primera vez alrededor de las 3:40 a.m. por varios conductores. Las cuadrillas del Departamento de Bomberos del Condado de Clark y la Oficina de Administración de Tierras respondieron al fuego que ardía en terrenos no urbanizados cerca del estadio Sam Boyd, según el Departamento de Bomberos.

El fuego era inaccesible para los camiones de bomberos, lo que provocó que BLM trajera equipos de mano para combatir el incendio forestal en el suelo. Si las tripulaciones no logran extinguir el incendio, el subjefe de bomberos Roy Session predijo que se extinguiría antes de llegar a las carreteras.

“Está contenido naturalmente” y representa un peligro mínimo para las estructuras cercanas, dijo.

La causa del incendio no fue inmediatamente clara, pero Session dijo que los incendios de maleza brotan “todo el tiempo” en el parque Wetlands, y no representan un peligro para los residentes o algo más que no sea “un humo horrible”.

Póngase en contacto con Max Michor en mmichor@reviewjournal.com. Sigue @MaxMichoron Twitter.

El escritor del Review-Journal, Rio Lacanlale, contribuyó a este informe.