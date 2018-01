Investigación de acoso sexual obligó salida de ex jefe de la policía de Henderson, según fuentes

El ex jefe de policía de Henderson Patrick Moers (Las Vegas Review-Journal)

El asistente del administrador de la ciudad de Henderson, Gregory Blackburn, fue contratado por la ciudad a pesar de la queja de que acosaba sexualmente a una mujer mientras trabajaba para la ciudad de North Las Vegas. (Cortesía, ciudad de North Las Vegas)

Bobby Long, ex subjefe del Departamento de Policía de Henderson. Fuentes dijeron a Las Vegas Review-Journal que Long fue forzado a salir del departamento el año pasado porque era hostil hacia al menos un empleado de la ciudad. (Cortesía, ciudad de Henderson)

La Alcaldesa de Henderson, Debra March, a la izquierda, habla con el Asistente del Administrador de la Ciudad, Greg Blackburn, antes de una reunión del Concejo Municipal el 2 de enero. (K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto)

Fuentes dijeron a Las Vegas Review-Journal que el acoso sexual es un problema dentro del Departamento de Policía de Henderson.

Nota del editor: El Review-Journal ha otorgado el anonimato a varias fuentes con conocimiento del acoso sexual dentro del Departamento de Policía de Henderson y el gobierno de la ciudad de Henderson para protegerlas de represalias.

Una investigación por acoso sexual obligó la salida de Patrick Moers como jefe de policía de Henderson el año pasado, pero los líderes de la ciudad ocultaron el motivo de su expulsión y tergiversaron la naturaleza de su separación, según ha sabido el Las Vegas Review-Journal.

La decisión de clasificar la salida de Moers como voluntaria fue costosa para los contribuyentes de la ciudad: le permitió cobrar más de $ 163,000 en tiempo libre no pagado. Si Moers hubiera sido despedido por una causa, no habría obtenido nada.

Pero las acusaciones de acoso sexual contra el Departamento de Policía no se limitan a la investigación de Moers. Y las fuentes le dijeron al Review-Journal que el Asistente del Administrador Municipal Greg Blackburn, quien fue acusado de acoso sexual en 2015 mientras era empleado de la ciudad de North Las Vegas, es objeto de una investigación de acoso sexual en Henderson.

La destitución de Moers, los reclamos adicionales y la aversión de los líderes de la ciudad a la apertura son subproductos de una amplia disfunción dentro del gobierno de la ciudad, dijo una fuente. Los funcionarios en posiciones clave están al tanto de los problemas de acoso, pero se protegen unos a otros y se dirigen a aquellos que presentan quejas contra la ciudad, dijeron múltiples fuentes.

Varias fuentes dijeron que Moers fue obligado a abandonar el lugar después de que una investigación de una firma de abogados descubriera que acosaba sexualmente a al menos una de las víctimas a principios de 2016.

No se pudo contactar a Moers por teléfono para hacer comentarios, pero respondió preguntas sobre su salida del Departamento de Policía de Henderson con un mensaje de texto: “No estoy seguro de por qué ha estado trabajando en la misma historia durante 8 meses”. Me retiré.”

Blackburn negó que esté siendo investigado por la ciudad.

“Esto es un rumor”, le dijo al Review-Journal el 2 de enero. “Nunca he tenido acusaciones de acoso sexual contra mí en la ciudad de Henderson de las que tenga conocimiento”.

Blackburn, quien reconoció el reclamo de acoso sexual en North Las Vegas, dijo que no tenía una relación con la ex empleada de North Las Vegas Pamela Dittmar, quien presentó el reclamo, y alegó que estaba teniendo “problemas de empleo”.

El gerente de la ciudad de Henderson, Bob Murnane, a quien no se pudo contactar para hacer comentarios sobre esta historia, ignoró la acusación de North Las Vegas cuando contrató a Blackburn al año siguiente.

“Revisamos eso”, dijo Murnane al Review-Journal en 2016, citando una investigación que no corroboró las afirmaciones de Dittmar.

Blackburn, quien trabajó para la ciudad de Henderson de 1993 a 2009, trabajó para North Las Vegas durante aproximadamente siete años antes de convertirse en el asistente del administrador de la ciudad de Henderson en 2016.

En noviembre, Dittmar entabló una demanda federal contra North Las Vegas, alegando que Blackburn ofreció protegerla de represalias por el alcalde de North Las Vegas, John Lee, pero Blackburn “hizo un avance sexual no deseado”, según la denuncia.

Cultura del miedo

Los empleados victimizados de Henderson no hablarán por temor a perder sus empleos, según dijeron varias fuentes al Review-Journal.

“Hay una cultura de miedo dentro de la ciudad”, dijo una fuente. “La cultura proviene del Consejo Municipal. Prácticamente todos han sido designados. Eligen a sus amigos “.

De los cinco miembros del Consejo Municipal de Henderson, solo la Concejal Gerri Schroder ganó el cargo exclusivamente a través de las elecciones. La Alcaldesa Debra March y los Concejales John Marz, Dan Stewart y Dan Shaw fueron designados por primera vez para llenar los asientos vacantes. Tales nombramientos son aprobados por los mismos miembros del consejo.

Este mes, Michelle Romero, quien trabajó para la ciudad de Henderson durante 25 años y tiene vínculos con la consultora política Elizabeth Trosper, anunció su candidatura para 2019 para reemplazar a Schroder de término limitado en la sala 1. Trosper Communications ha realizado varias campañas para miembros del consejo de Henderson actuales y anteriores, incluida March.

La fuente dijo que March, quien era concejal y no había prestado juramento como alcaldesa cuando Moers se fue, sabe sobre las acusaciones de acoso sexual, pero no ha hecho nada para cambiar la cultura de la ciudad. Al llegar a un acuerdo de separación “voluntaria” con Moers, la ciudad podría mantener las acusaciones en silencio, y el ex jefe podría salvar la cara y cobrar dinero.

“Creen que pueden salirse con la suya en todo, porque claramente lo han hecho”, dijo la fuente. “El acuerdo de separación fue un encubrimiento”.

March no habló sobre la separación de Moers, pero dijo que la ciudad tiene una política de tolerancia cero hacia el acoso sexual.

“Este año que viene es un momento oportuno para que revisemos el estatuto de la ciudad para determinar si el papel del alcalde y el consejo deberían estar más involucrados en las decisiones operativas y de supervisión”, dijo March al Review-Journal en diciembre.

Ninguno de los cuatro miembros del consejo devolvió las llamadas telefónicas en busca de comentarios. Marz le colgó en una reportera de Review-Journal después de que ella se identificó.

Líderes del departamento

Todd Peters fue nombrado jefe en funciones, y fue finalista para el puesto principal, luego de que Moers y el segundo jefe Bobby Long fueran expulsados. Las fuentes dijeron que Long fue expulsado porque era hostil hacia al menos un empleado de la ciudad.

Peters se retiró el 30 de noviembre y ahora es el director de seguridad de The Adelson Educational Campus, una escuela privada en Summerlin. No pudo ser contactado para hacer comentarios sobre la cultura dentro del Departamento de Policía.

Cuando se le preguntó acerca de los problemas dentro del Departamento de Policía de Henderson, la nueva Jefa de Policía LaTesha Watson dijo que no se había enterado de acusaciones de acoso sexual.

“Soy mujer y no tolero este tipo de comportamiento”, dijo Watson. “Pero esto no es algo que me hayan dicho”.

Watson refirió todas las demás preguntas al portavoz de la ciudad, David Cherry, quien dijo que las acusaciones de acoso sexual no pueden ser discutidas públicamente porque son cuestiones de personal. Es una frase a menudo utilizado por los funcionarios de la ciudad.

“La ciudad de Henderson tiene una política integral sobre el lugar de trabajo que prohíbe estrictamente el acoso sexual, la discriminación y otras formas de este comportamiento prohibido”, dijo Cherry en un correo electrónico. “Cualquier alegación que involucre una violación de la política de acoso sexual de la ciudad se toma en serio y se investiga con prontitud”.

Informes de quejas

Múltiples fuentes dijeron al Review-Journal que no confían en el Departamento de Recursos Humanos de Henderson porque hay “demasiadas conexiones en todas partes”. Otros dijeron que no creen que los funcionarios de la ciudad les ayuden.

“Protegen a todos sus amigos y nadie termina haciendo algo sobre estas quejas”, dijo una fuente.

En muchos casos, los empleados que se quejaron dijeron que habían experimentado la hostilidad de sus compañeros de trabajo, a veces de la persona por la que se quejaban.

El mismo problema existe dentro de la división de asuntos internos del Departamento de Policía, de acuerdo con múltiples oficiales de policía de Henderson que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

“Te conviertes en un objetivo”, dijo un oficial que habló bajo condición de anonimato. “Los funcionarios municipales lo saben, pero luchan por mantener las cosas en secreto”.

March, quien convirtió la transparencia gubernamental en el centro de su campaña cuando los votantes la elevaron del Consejo Municipal a la oficina del alcalde, le dijo al Review-Journal en diciembre que la “cultura de miedo” de Henderson es inaceptable.

“Vamos a cambiar la cultura”, dijo.

Consulta sobre Moers

Moers acosó sexualmente a una empleada de la policía durante aproximadamente un año, dijo una fuente, pero la víctima esperó varios meses para hablar porque temía por su trabajo. Después de que ella rechazó los avances de Moers varias veces, Moers comenzó a tomar represalias contra ella, dijo la fuente.

Ella finalmente informó el problema a un funcionario de la ciudad el 9 de mayo, y se inició una investigación, dijo una fuente.

March le dijo al Review-Journal en mayo que Moers fue investigado sobre la distribución de anuncios publicitarios a dueños de negocios que buscan apoyo financiero para la Fundación del Departamento de Policía de Amigos de Henderson. El anuncio incluyó la foto de Moers y una imagen de la insignia de policía de la ciudad de Henderson y dijo en parte que la fundación fue “creada exclusivamente para apoyar al Departamento de Policía de Henderson y nuestra misión”. Dos propietarios de negocios que eran miembros de la junta tenían contratos con la ciudad.

Sin embargo, en respuesta a una solicitud de registros públicos de Las Vegas Review-Journal, la ciudad reveló que contrató al bufete de abogados Littler Mendelson, P.C., para investigar las quejas contra Moers y Long.

Moers y Long fueron puestos en licencia administrativa el 18 de mayo y su empleo en la ciudad finalizó el 31 de mayo. La salida simultánea de los dos mejores representantes legales en la segunda ciudad más grande de Nevada fue tratada como una basurera noticiaria, anunciada en un correo electrónico enviado a las 5: 02 pm el jueves, 1 de junio de 2017. (Las oficinas gubernamentales de Henderson están cerradas los viernes).

Según el acuerdo de separación, la ciudad le pagó a Moers más de $ 163,000 y a Long casi $ 229,000 en licencia retribuida acumulada, una compensación que no habría recibido si hubiera sido despedido. El pago de Moers casi igualaba su salario anual de $ 185,300.

La ciudad también acordó proporcionar a los ex empleados con una insignia de oficial jubilado de billetera e identificación de jubilación.

“La Ciudad no comentará específicamente sobre el ex Jefe Moelers y ex Subjefe Long, pero si un empleado a voluntad fuera despedido por una causa, entonces no sería elegible para el pago de la licencia por enfermedad acumulada no utilizada o el tiempo libre remunerado, por Política de la ciudad “, escribió Cherry en un correo electrónico. “La única excepción sería si la ciudad elige ejecutar un acuerdo de indemnización por despido con el empleado”.

Según Cherry, los agentes de policía de Henderson que han cumplido “honorablemente los niveles de responsabilidad y obligaciones esperados” durante 15 años o más reúnen los requisitos para obtener una identificación y un gafete de jubilación. Murnane, el administrador de la ciudad, autorizó la credencial de jubilación y la tarjeta de identificación como parte de los acuerdos de separación para Moers y Long.

“El propósito de tener esto es doble”, dijo Steve Grammas, presidente de la Asociación Protectora de Policía de Las Vegas. “Uno, es un recuerdo para sus años de servicio en el departamento de policía, y dos, la identificación le permite llevar un arma oculta. Ese es el único beneficio real “.

Demanda anterior

En 2015, la ex agente de policía de Henderson Tiffany Dunsworth-Hampton entabló una demanda alegando que sus colegas masculinos la hostigaron y discriminaron por su género.

La demanda alega que durante más de dos años, Dunsworth-Hampton fue contactada por varios oficiales varones que se reunirían después de las llamadas de servicio o durante el tiempo de inactividad y la ayudarían con sus informes o le aconsejarían. Varias veces después de estas reuniones, los oficiales le enviaban mensajes de texto y la invitaban a tomar una bebida.

Cuando Dunsworth-Hampton rechazó los avances, comenzaron a circular declaraciones que decían que porque ella es una mujer, ella era demasiado pequeña para el trabajo.

Según la demanda, los colegas masculinos la llamaron por sus nombres, como “p” con una insignia “y” p —- zorra “, la aislaban durante las reuniones y no respondieron a las solicitudes de respaldo. Un oficial se refirió a Dunsworth-Hampton como una stripper con vestimenta de policía, según la demanda.

Moers, quien se convirtió en jefe de policía en julio de 2012, estuvo al frente del departamento durante el período en que Dunsworth-Hampton afirmó que fue hostigada.

El caso fue resuelto. Desde entonces, Dunsworth-Hampton se mudó fuera del estado y es una madre que se queda en casa.

Emily Martin, consejera general y vicepresidenta de Workplace Justice, una organización sin fines de lucro que aboga por la igualdad para las mujeres, dijo que los comentarios sobre el cuerpo de una persona, su vida sexual o chistes sexuales envían mensajes sobre la cultura laboral.

“Si bien esto no puede cruzar una línea legal, los empleadores deberían tomar esto en serio como una cuestión de política y disciplina en el lugar de trabajo”, dijo Martin. “Tales comentarios pueden crear un conjunto de lo que es aceptable en el trabajo y llevar a consecuencias muy graves”.

