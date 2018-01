Jurado perdona la vida al hombre de Las Vegas que mató a una niña y a su madre

Ken Seal, desde la izquierda, su esposa Gaudia Martinez-Seal y su prima Gema Cripen, familiares de Ignacia y Karla Martinez, reaccionan al veredicto de cadena perpetua de Bryan Clay en el Centro de Justicia Regional en el centro de Las Vegas el martes 5 de diciembre de 2017 Clay fue condenada por la violación y el doble asesinato de Ignacia "Yadira" Martínez y su hija, Karla, en 2012. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El violador y asesino convicto Bryan Clay ingresa al tribunal antes de su sentencia en el Centro de Justicia Regional en el centro de Las Vegas el martes 5 de diciembre de 2017. Clay fue sentenciada a cadena perpetua por violar y matar a Ignacia "Yadira" Martínez y su hija, Karla, en 2012. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El violador convicto y asesino Bryan Clay reacciona a su sentencia de cadena perpetua en el Centro de Justicia Regional en el centro de Las Vegas el martes, 5 de diciembre de 2017. Clay fue sentenciada a cadena perpetua por violar y matar a Ignacia "Yadira" Martínez y su hija, Karla, en 2012. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El abogado defensor Tony Sgro, a la izquierda, inclina la cabeza cuando Christopher Oram mira al jurado después del veredicto de cadena perpetua de Bryan Clay en el Centro de Justicia Regional en el centro de Las Vegas el martes 5 de diciembre de 2017. Clay fue sentenciado a cadena perpetua por violar y matar a Ignacia "Yadira" Martínez y su hija, Karla, en 2012. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Latasha White, la madre de Bryan Clay, el hombre de Las Vegas condenado por violar y asesinar a una madre y su hija de 10 años, reacciona cuando su hijo es sentenciado por un jurado a cadena perpetua el miércoles 5 de diciembre de 2017. Michael Quine / Las Vegas Review-Journal @ Vegas88s

Bryan Clay, el hombre de Las Vegas condenado por violar y asesinar a una madre y su hija de 10 años, consulta con su abogado después de haber sido sentenciado por un jurado a cadena perpetua el miércoles 5 de diciembre de 2017. Michael Quine / Las Vegas Review-Journal @ Vegas88s

Bryan Clay fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional el martes por violar y asesinar a una mujer y su hija en un ataque con martillo en 2012.

Los fiscales pidieron al jurado que impusiera una sentencia de muerte a Clay, de 27 años, quien fue sentenciado por el mismo jurado que lo condenó la semana pasada por las muertes de Ignacia “Yadira” Martínez, de 38 años, y de su hija de 10 años, Karla.

Arturo Martínez, el esposo de Yadira, quien sobrevivió al ataque, dijo que creía que se les haría justicia a su esposa e hija.

“Lo que Bryan Clay nos hizo a mí y a mi familia, nadie se lo merece”, dijo Martínez, quien no estuvo en la sala el martes y vio el livestream en línea. “No quiero que vuelva a la calle y se meta con otra familia”.

Martínez dijo que la pena es la consecuencia de la “vida pasada” de Clay.

“Si esto es Dios, entonces que así sea”. La vida o la muerte, está bien para mí. Creo que ha estado rezándole a Dios, y probablemente ha estado vivo porque Dios lo quiso “, dijo. “La justicia se retrasó demasiado. Ahora tengo justicia, y estoy relajado. Si lo quieres decir, soy un hombre nuevo “.

El lunes, Clay, quien dijo que estaba drogado y no recuerda el ataque, le rogó al jurado compuesto por mujeres que perdonara su vida. Dijo que vive para ver crecer a su hija de 5 años.

También expresó gratitud por los familiares de las víctimas de asesinato, que lo han perdonado públicamente.

“Intento aceptar el perdón de esta familia, pero no siento que me deban perdonar”, dijo, y agregó: “Escuché que el perdón de Dios no tiene límites, y espero que Dios me pueda perdonar. Espero que todos los demás me puedan perdonar “.

Al defender la vida en prisión, la defensa de Clay presentaba circunstancias atenuantes, que incluían su juventud y falta de madurez, su incapacidad para recordar el crimen y la escasez de orientación parental durante su crecimiento.

El jurado estuvo de acuerdo en que Clay estaba arrepentido y ama a su hija.

Aunque Arturo Martínez expresó su satisfacción con la sentencia, su hermana Gaudia Martinez-Seal estalló en lágrimas y sacudió la cabeza después de escuchar al juez del tribunal de distrito Douglas Herndon leer la decisión del jurado.

Afuera de la sala del tribunal, ella lloró.

“No merece ver crecer a su hijo, mientras que nuestra familia no puede”, dijo con una voz amortiguada por las lágrimas. “Esto está más allá de lo horrible”.

Arturo Martínez dijo que su vida está dividida en dos capítulos: antes de la tragedia y después de la tragedia.

Dijo que antes de irse de la casa, besa a sus hijos, Cristopher y Alejandro, que solo tenían 9 y 4 en el momento del ataque.

“Los besos, los amores y los abrazos, son parte de nuestra vida”, dijo. “¿Qué pasa si un automóvil se estrella contra mí y estoy muerto? Al menos mis hijos me dieron un abrazo y un beso y les dije: ‘volveré’ “.

Martínez dijo que sus hijos también perdonan a Clay.

Cristopher, ahora de 15 años, se despertó en la escena sangrienta y protegió a su hermano menor, testificó en el juicio.

Al día siguiente, fue a la escuela, puso la cabeza en sus manos y le dijo a su maestro que su madre y su hermana habían sido asesinadas.

Cuando Martínez habló con sus hijos después de la sentencia del martes, les dijo: “No se preocupen por el mañana, esto es lo que sucede hoy y lo que sea que estén haciendo hoy, hágalo con energía, estar vivo, estar agradecidos por lo que hacen y trata de hacerlo con amor por los que amas “.

Porque, dijo, nunca se sabe qué día será el último.

“Sé que Karla y Yadi estarán allí mirándonos”, dijo. “Tenemos dos ángeles”.

Póngase en contacto con Briana Erickson en berickson@reviewjournal.com o al 702-387-5244. Sigue a @brianarerick en Twitter.