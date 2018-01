La confianza es alta hacia los Golden Knights al dirigirse al 2018

Diciembre fue muy bueno para los Golden Knights.

¿Qué tan bueno? Terminaron 11-1-1 y con los 23 puntos, se movieron a la cima de la División del Pacífico y tienen el mejor récord en la Conferencia Oeste de la NHL en 26-9-2. Los 23 puntos también fueron un récord para un equipo de primer año en el mes.

Pero como el entrenador Gerard Gallant es rápido en señalar, se trata del próximo juego.

Los Knights acogen a los Depredadores de Nashville a las 7 p.m. El martes en el T-Mobile Arena arrancarán el 2018 y lo hacen con la mejor racha de siete victorias de la franquicia después de cerrar el 2017 con una impresionante victoria por 6-3 sobre Toronto el domingo.

Con el calendario entrando a enero, esperan nuevos desafíos: están en la carretera siete veces este mes, incluyendo partidos consecutivos en St. Louis el jueves y Chicago el viernes.

“Obviamente, esta racha es increíble”, dijo Gallant. “Los muchachos están jugando bien y juegan un gran hockey todas las noches. Están compitiendo. Intento llevarlo un juego a la vez, pero es difícil. Simplemente sigues trabajando duro y luchando, obtienes un poco de suerte.

“Jugamos bien al hockey. Todo está cayendo en su lugar. Quieres que los chicos se pongan en marcha. Deseas mantenerlos trabajando duro y mantenerlos en el mismo nivel. No elevarlos tan alto, no ponerlos tan bajos. Ven a la pista y juega duro y las cosas buenas suceden “.

Los Knights continúan recibiendo contribuciones a lo largo de la alineación. Ya sea por ofensiva o por matar los penaltis, todo el mundo se está contribuyendo. El objetivo sigue siendo sólido, ya que las jugadas en red de Malcolm Subban se complementan muy bien con el abridor Marc-Andre Fleury.

“Lo necesitamos”, dijo Gallant. “Hablamos de tener 20 chicos jugando cada noche y la mayoría de las noches lo tenemos. Cuando estos muchachos están calientes como en los últimos tiempos, hacen que tu equipo funcione “.

El centro William Karlsson, quien registró el primer truco en la historia del equipo el domingo con sus 18°, 19° y 20° goles de la temporada, dijo que el equipo cree en los demás.

“Todo diciembre, hemos estado jugando realmente bien”, dijo Karlsson. “Somos un equipo muy seguro y creo que también se ve en el hielo. No importa si estamos abajo con un gol o dos y solo seguimos adelante. Este es un equipo lleno de confianza “.

El ala izquierda Reilly Smith, que es la compañera de línea de Karlsson, dijo que ganar aumenta la confianza.

“Cuando estás ganando, tienes un poco más de arrogancia”, dijo Smith. “Puedes verlo en nuestros jóvenes. Están jugando más ágiles y más limpios que en noviembre “.

El ala derecha de 21 años, Alex Tuch, uno de los jugadores más jóvenes de los Knights, dijo que hay un nivel de comodidad que todos tienen con el sistema de Gallant.

“Todos conocen sus papeles y nadie está tratando de hacer demasiado”, dijo Tuch. “Todos creen en los demás y confían en el sistema”.

Smith dijo que no esperen que los Knights se desvíen de lo que los llevó a la cima de la clasificación.

Será un mes difícil, pero estamos muy entusiasmados con eso “, dijo. “No creo que nuestro enfoque cambie. Todo está orientado a llevarlo un juego a la vez “.

Alguien sugirió a Gallant después del juego del domingo que hiciera camisas y sombreros con el eslogan de “Un juego a la vez”. Él solo se rió.

“No me preocupo por cosas así”, dijo. “Estoy concentrado en Nashville”.

Póngase en contacto con Steve Carp en scarp@reviewjournal.com o al 702-387-2913. Sigue a @stevecarprj en Twitter.

Tres líneas argumentales

1. Montando la ola. Los Knights están en una racha de siete victorias consecutivas y juegan con confianza. La alineación permanece intacta y los veteranos Luca Sbisa y Will Carrier, que están listos para salir de la lista de reservas lesionados, no pueden romper la alineación porque el entrenador Gerard Gallant no quiere meterse con el karma actual. Es un buen problema para tener.

2. Subban vs. Subban, Parte 2. El defensa de Nashville P.K. Subban podría tener la oportunidad de vengarse de su hermano menor, Malcolm, después de que los Knights derrotaran a los Depredadores en tiros directos el 8 de diciembre con Malcolm en la portería. Sin embargo, podría ser Marc-Andre Fleury el martes en la portería de Las Vegas lo que le quitaría un poco de ventaja a esta rivalidad entre hermanos.

3. Presionando a Pekka. El portero de Nashville Pekka Rinne es uno de los mejores porteros de la NHL. Pero ha perdido tres de sus últimas cuatro aperturas y los Knights intentarán mantenerlo ocupado temprano, al igual que lo hicieron contra Frederik Andersen de Toronto el domingo cuando anotaron tres goles en sus primeros 11 tiros.

Depredadores de Nashville

• En corto: Los Depredadores de segundo lugar se encuentran actualmente en una batalla a tres bandas por el primer puesto en la División Central con 51 puntos, uno detrás de Winnipeg con el primer lugar y uno frente a Dallas en tercer lugar. Nashville se ha ido 5-3-2 en sus últimos 10 juegos. Pero los Depredadores no cuentan con el máximo anotador Filip Forsberg, quien se colocó en la reserva de lesionados el sábado por una lesión en la parte superior del cuerpo y no jugará el martes.

• Máximos anotadores: el ala izquierda Filip Forsberg lidera a los Depredadores con 34 puntos (15 goles, 19 asistencias). El defensa P.K. Subban tiene 29 puntos (nueve goles, 20 asistencias).

• Portero: Pekka Rinne, 19-7-3, 2.47 promedio de goles en contra, porcentaje de salvación de .924.

• Entrenador: Peter Laviolette, cuarta temporada, 152-91-41

• Fundado: 1997. Comenzó a jugar en 1998

• Última Copa Stanley: Ninguna (Perdieron en la final de la Stanley Cup de 2017)

• ¿Sabías que?: Peter Laviolette de Nashville ha sido uno de los únicos entrenadores en liderar a tres equipos diferentes en las Finales de la Copa Stanley. Laviolette ganó la Copa en 2006 con Carolina y llegó a las Finales en 2010 con Filadelfia y el año pasado con los Depredadores. Los otros entrenadores fueron Dick Irvin, Scotty Bowman y Mike Keenan.