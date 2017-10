La policía cree que tiroteo mortal en Las Vegas está relacionado con tráfico de drogas

Un hombre muerto y otro está en condición crítica el martes por la noche después de un tiroteo en el centro de Las Vegas.

El tiroteo fue reportado justo después de las 10 p.m. en el 1135 de E. Desert Inn Road, cerca de Maryland Parkway, de acuerdo con el teniente de la policía metropolitana David Gordon.

El teniente de homicidios Dan McGrath dijo que los dos hombres que fueron tiroteados entraron al estacionamiento en una camioneta y un tercer hombre se les acercó.

Hubo un altercado, dijo McGrath, y dos de los hombres abrieron fuego. El hombre que se acercó al camión huyó por un callejón, disparando al camión mientras corría.

Here's the briefing from Homicide Lt. Dan Mcgrath at the scene. pic.twitter.com/oLQqaxpY0w

— Max Michor (@MaxMichor) October 25, 2017