La policía de Las Vegas confía en que Paddock fue el único tirador, pero aún no tienen el móvil

Kevin McMahill, subcomisario del condado de Clark , informa a los medios de comunicación sobre los últimos acontecimientos en el tiroteo del domingo en Las Vegas Strip, el viernes 6 de octubre de 2017, en la sede del Departamento de Policía Metropolitana. El Comisionado del Condado de Clark, Steve Sisolak, a la izquierda, y el Agente Especial del FBI, Aaron Rouse, también hablaron. (Mike Shoro / Las Vegas Review-Journal)

La policía de Las Vegas cree que Stephen Paddock podría haber disparado hacia un tanque de combustible cerca del Festival de la Ruta 91 antes de abrir fuego contra la multitud, dijo Kevin McMahill, subcomisario del condado de Clark, después de una conferencia de prensa el viernes.

“No sabemos al 100 por ciento, pero sí creo que fue antes (en la multitud)”, dijo McMahill.

Una solicitud de aclaración adicional por parte de McMahill sobre lo que llevó a la policía a pensar eso, no fue contestada de inmediato el viernes por la noche.

El Las Vegas Review-Journal informó primeramente que dos de las balas de Paddock golpearon a uno de los tanques durante el alboroto.

Funcionarios del Aeropuerto Internacional de McCarran, que posee el terreno donde los tanques se encuentran a unos 1,100 pies al este del lugar del concierto, dijeron que una bala penetró el interior del tanque, pero no causó ningún incendio o explosión.

McMahill también dijo que una pequeña nota amarilla encontrada en la habitación del piso 32 de Paddock en el Mandalay Bay tenía números escritos en él.

Dijo que la escritura no era un código, agregando que no estaba seguro de qué significaban los números. McMahill dijo que pensó que los números podrían haber representado la distancia entre su habitación de hotel del Mandalay Bay y su objetivo de tiro. Dijo que no quería convertir lo que era una no-historia en una historia.

“La nota no es una nota”, dijo. -Es un pedazo de papel con números.

Más de 1.000 pistas potenciales

En la conferencia de prensa, McMahill dijo que el Departamento de Policía Metropolitano ha “seguido fácilmente más de un millar de clientes potenciales” en la investigación, pero aún no han determinado qué llevó a Paddock a disparar a los asistentes al festival de música country Route 91 el domingo por la noche.

“Aunque algunos de ellos han ayudado a crear un mejor perfil de la demencia de este sospechoso, todavía no tenemos un motivo claro o razón”, dijo.

McMahill dijo que el Departamento ha estudiado “todo”, incluyendo la vida personal de Paddock, afiliaciones políticas, situación económica y comportamientos sociales al tratar de determinar un móvil. La policía dijo que Paddock no tenía conexión conocida con ISIS.

“Estamos analizando cada aspecto desde el nacimiento hasta la muerte de este sospechoso en este caso”, dijo McMahill.

La especulación pública y las conspiraciones han obstaculizado la investigación, dijo. McMahill animó a la gente a seguir proporcionando pistas e información a Metro para su investigación, pero añadió que la proliferación de rumores “no ayuda”.

“Sólo porque creas que sabes algo no significa necesariamente lo sepas”, dijo.

El miércoles, el alguacil Joe Lombardo dijo que vio pruebas de que Paddock planeaba sobrevivir a su “meticulosamente” planeado ataque, pero no lo desarrolló. McMahill también se negó a ampliarse sobre palabras del sheriff después de la conferencia de prensa del viernes.

“Entiendo por qué lo dijo”, dijo McMahill.

El subcomisario reiteró en la sesión informativa que Paddock fue la única persona que disparó en el festival desde la habitación del hotel. Sin embargo, la policía sigue investigando si alguien sabía de sus planes antes del tiroteo que dejó 58 muertos y 489 heridos.

‘Si sabes algo, dí algo’

El agente especial del FBI, Aaron Rouse, también informó a los medios acerca de una nueva asociación con Clear Channel Outdoor en una campaña de información pública para buscar nuevas pistas en el caso.

Los anuncios espectaculares en el Valle de Las Vegas llevarán el mensaje “Si usted sabe algo, diga algo”, y el número de teléfono 1-800-CALL-FBI.

“Esto es crítico para nosotros”, dijo Rouse, agregando, “No hemos parado. No nos detendremos hasta que tengamos la verdad “.

McMahill dijo que alguien pudo haber visto algo sospechoso el domingo por la noche o en los meses y años anteriores al tiroteo.

Instó a la gente a llamar al número del FBI con cualquier información que tengan que pueda ayudar con la investigación.

“Todavía hay un número de personas por ahí que saben que algo estaba fuera de lugar”, dijo McMahill.

“Un héroe absoluto”

También elogió las acciones del guardia de seguridad del hotel Mandalay Bay, Jesús Campos, a quien Paddock le disparó en la pierna mientras el guardia se acercaba a la suite de hotel de Paddock.

“Este fue un esfuerzo notable por un hombre valiente y notable”, dijo McMahill.

Había una alarma en una puerta que que se disparó en el piso 32, él dijo. Campos fue a investigar la puerta abierta a varias puertas de la habitación de Paddock.

“Realmente tuvimos suerte”, dijo McMahill.

Paddock, de 64 años, que tenía dos cámaras instaladas fuera de su habitación, debió haber visto a Campos en el pasillo y dispararle a través de la puerta, dijo.

Después de recibir un disparo, Campos alertó a los oficiales sobre la ubicación del tirador.

“Es un héroe absoluto”, dijo McMahill.

McMahill también mencionó el Tannerite, un compuesto explosivo, descubierto en el coche de Paddock en el Mandalay Bay. Dijo que era un “producto acabado”, pero no se encontró en una condición que se asemejaba a un dispositivo explosivo improvisado.

“No sé lo que iba a hacer con todo ese Tannerite. Ojalá lo supiera, pero seguimos tratando de encontrar esa información “, dijo.

Dirigiéndose a un informe, que menciona que alguien más usó la llave de la habitación de Paddock, McMahill dijo que la policía no cree que eso haya sucedido.

También proporcionó información sobre los artículos que dejaron los asistentes al concierto en los terrenos del festival. Dijo que la gente podrá disponerse a recuperarlos en unos cuatro días.

Póngase en contacto con Mike Shoro en mshoro@reviewjournal.com o al 702-387-5290. Sigue a @mike_shoro en Twitter.