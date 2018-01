La policía libera informe del tiroteo de Las Vegas con nuevos detalles, fotos

El alguacil del condado de Clark Joe Lombardo muestra un informe preliminar sobre la investigación del tiroteo masivo del 1° de octubre en el Strip durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas el viernes 19 de enero de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Esta foto de octubre de 2017 publicada en el Reporte del Equipo de Fuerza Investigativa del Departamento de Policía de Las Vegas que muestra el interior del cuarto del piso 32 del hotel Mandalay Bay del tirador de Las Vegas Stephen Paddock, una evidencia obtenida como parte de un informe preliminar del Sheriff Joe Lombardo del Condado de Clark el viernes, 19 de enero de 2018, en Las Vegas. Paddock comenzó a disparar contra la multitud que asistía al Festival de Música Route 91 desde su habitación de hotel a una multitud de 22,000 personas que asistían a el Festiva de música de la Ruta 91 el 1° de octubre de 2017. (Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas a través de AP)

Vista desde el pasillo hacia la habitación 32-135. LVMPD.

Carro de servicio de alimentos en el pasillo con una cámara en él. LVMPD.

Carro de servicio de alimentos en el pasillo con una cámara en él. LVMPD.

Vista desde el vestíbulo de la habitación 32-135 hacia la sala de estar. LVMPD.

Vista desde el vestíbulo de la habitación 32-135 hacia la sala de estar. LVMPD.

Vista desde la sala de estar hacia el bar. LVMPD.

Vista desde la sala de estar hacia el dormitorio principal. LVMPD.

Una vista de las puertas de conexión entre las habitaciones 32-135 y 32-134. LVMPD.

Una cámara de vigilancia montada en la mirilla de la puerta de la habitación. LVMPD.

Un pequeño mazo. LVMPD.

Una nota manuscrita con cálculos de distancia y caída de bala. LVMPD.

La puerta a la habitación de Stephen Paddock. LVMPD.

Interior de la habitación 32-134. LVMPD.

Interior de la habitación 32-134. LVMPD.

El pasillo de la habitación 32-134 con un carrito de servicio de alimentos y una computadora portátil conectados a las cámaras en el pasillo. LVMPD.

El vehículo de Stephen Paddock. LVMPD.

Objetivos explosivos encontrados en el vehículo de Stephen Paddock. LVMPD.

Un escritorio en el dormitorio principal de 32-135 con una máscara de buceo y un taladro manual. LVMPD.

La puerta que conducía al hueco de la escalera estaba asegurada con un soporte en "L". LVMPD.

El alguacil del condado de Clark, Joe Lombardo, actualiza la investigación del tiroteo masivo del 1° de octubre en el Strip durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas el viernes 19 de enero de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Vista de Las Vegas Village desde la habitación 32-135. Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas

El alguacil del condado de Clark, Joe Lombardo, dijo el viernes por la noche que los agentes del orden público no planean presentar cargos contra Marilou Danley, la novia del pistolero detrás del tiroteo masivo del 1° de octubre en Las Vegas.

Pero durante su primera conferencia de prensa sobre el tiroteo masivo desde el 13 de octubre, Lombardo notó que el FBI tiene una investigación abierta sobre una persona de interés sin nombre, aunque repetidamente dijo que Stephen Paddock era el único tirador.

“El FBI no hace comentarios sobre las investigaciones pendientes”, dijo la portavoz del FBI de Las Vegas Sandra Breault en un correo electrónico el viernes.

Después de la conferencia de prensa, Lombardo publicó un informe preliminar que detalla lo que llamó “Cliffs Notes” de la investigación masiva del Departamento de Policía Metropolitana sobre la masacre.

“Debido a la magnitud de esta respuesta investigativa y al número de víctimas asociadas con este incidente, el sheriff Joseph Lombardo sintió que era importante autorizar una visión general de todo el trabajo de investigación realizado después del 1° de octubre”, dice el informe.

En el informe de 81 páginas, detectives de Metro detallan una línea de tiempo entre el 17 de septiembre, cuando Paddock se registró en el Ogden en el centro de Las Vegas, y el 1° de octubre, cuando Paddock abrió fuego en el festival de la Ruta 91, matando a 58 e hiriendo más de 400 antes de suicidarse.

El informe también enumera todas las armas y accesorios para armas que se encontraron en la suite en esquina del Mandalay Bay de Paddock, así como el historial de compra de armas de Paddock.

Entre 1982 y septiembre de 2016, Paddock compró alrededor de 29 armas de fuego, incluidas pistolas, escopetas y un rifle. Pero entre octubre de 2016 y septiembre de 2017, Paddock compró 55 armas de fuego, en su mayoría rifles de varios calibres, junto con varios accesorios para armas de fuego.

“En el transcurso del año pasado, Paddock comenzó a comprar armas de fuego y Danley creyó que era un hobby suyo”, dice el informe. Todas menos una de las armas encontradas en su suite del Mandalay Bay se compraron desde octubre de 2016.

Con base en entrevistas, el informe continúa describiendo a Paddock como un ávido jugador a quien se le conocía por apostar “decenas de miles de dólares” a la vez.

Su médico de atención primaria desde 2009 dijo a las autoridades que Paddock podría haber tenido un trastorno bipolar, según el informe, pero que “Paddock no quería discutir ese tema con él”.

Paddock previamente rechazó la medicación antidepresiva pero aceptó recetas para la ansiedad, dijo el médico, señalando que Paddock “parecía temeroso de los medicamentos”. El médico también dijo que Paddock exhibía un comportamiento “extraño” y mostraba “poca emoción”.

El extenso informe detalla algunos de los últimos datos de búsqueda de Paddock en Internet, como ” Qué tan alto es Mandalay Bay “, ” La vida es bella ” y ” Centro de Artes Escénicas de la Academia de Artes de Las Vegas “.

Otras consultas de búsqueda en Internet incluyen el Museo de Neón, el Museo de la Mafia y el Museo de los Niños de Discovery. También buscó en Google la ubicación del disco duro de su computadora portátil.

Paddock, de 64 años, no tenía hijos.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelve a consultar las actualizaciones.

Advertencia: el siguiente informe contiene algunas imágenes gráficas.

Oct 1 Report by Las Vegas Review-Journal on Scribd