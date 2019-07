Las réplicas de magnitud 4.9 después de los terremotos de California se sintieron ampliamente

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 5 de julio de 2019, un niño camina por una de las casas móviles derribadas por un terremoto en Ridgecrest, California. Los funcionarios dicen que dos comunidades del desierto del sur de California sacudidas por los poderosos terremotos de la semana pasada pueden haber tenido pocos daños porque no tienen edificios altos y muchas casas son bastante nuevas y están construidas según los estrictos estándares contra sismos. El presidente de la Comisión de Seguridad Sísmica de California, Michael Gardner, dijo durante una reunión de la comisión el jueves 11 de julio de 2019 que el edificio más alto es el hospital de tres pisos en Ridgecrest. (James Quigg / The Daily Press vía AP, Archivo) FILE - In this July 5, 2019 file photo, a child walks by one of the mobile homes knocked off its foundation by an earthquake in Ridgecrest, Calif. Officials say that two Southern California desert communities struck by last week's powerful earthquakes may have sustained as little damage as they did because they have no tall buildings and many homes are fairly new and built to strict earthquake standards. California's Seismic Safety Commission Chairman Michael Gardner said during a commission meeting Thursday, July 11, 2019 that the tallest building is the 3-story hospital in Ridgecrest. (James Quigg/The Daily Press via AP, File)